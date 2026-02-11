馬德鐘廣州開演唱會引熱議 最貴飛呢個價仲有福利 音樂作品大起底原來有唱片！
網民質疑馬德鐘唱歌實力感到離奇
馬德鐘在小紅書公布演唱會詳情後，票價分別為188、288及488人民幣，最貴的488 VIP門票更包含合照福利。然而網民反應卻相當兩極化，有支持者表示期待，但更多人對於馬德鐘開演唱會感到不解，留言包括「現在為什麼感覺個個都在（能）開演唱會？」、「這樣真的好嗎？」、「都60歲了，不如算喇」、「一把年紀搞呢啲」、「有一陣老人除」、「他會唱歌？」等質疑聲音，顯示不少人對這位視帝的歌唱實力存疑。
馬德鐘音樂作品大起底原來有唱片
事實上，馬德鐘並非完全沒有音樂作品。早在2003年12月3日，他已推出個人首張唱片《愛您有罪》，其後更陸續為多部TVB劇集獻唱主題曲及片尾曲。2008年他與佘詩曼合唱《東山飄雨西關晴》片尾曲《陪你哭也只得我》，2010年為《搜下留情》獻唱片尾曲《一不留神》，2011年演唱《洪武三十二》主題曲《江山》，2012年及2014年分別為《飛虎》系列獻唱《身邊的依據》及《血與汗》等主題曲，證明他確實有一定的音樂作品基礎。
YouTube網民大讚馬德鐘歌聲有劉德華味道
有趣的是，當有網民在YouTube上搜尋馬德鐘的歌唱片段後，留言反應卻出現180度大轉變。不少網民大讚他的歌聲，留言包括「馬德鐘的歌聲有點劉德華的味道，很真實深情」、「馬德鐘唱國語同粵語感覺都不同，但一樣好聽，TVB可以考慮給馬德鐘唱劇集歌」、「原來馬德鐘唱歌那麽好聽，好過很多所為’職業歌手’的唱歌手」、「雖然佢唔係歌手，但係可以唱到咁，已經好好，有75分，加油！」等正面評價，更有人認為「專業演員的歌曲，就是好聽」，顯示馬德鐘的歌唱實力其實獲得不少認同。
馬德鐘小紅書人氣急升內地發展順利
近年積極發展內地市場的馬德鐘，自開設小紅書後人氣急升，這次選擇在廣州舉行演唱會，正好展現他在內地的影響力。作為圈中公認的不老男神，57歲的馬德鐘向來Keep得極好，高大有型又靚仔，茹素後狀態更是愈來愈Fit，加上他曾憑《跳躍生命線》奪得視帝殊榮，演技實力有目共睹，相信這次跨界挑戰演唱會，也會為他的演藝事業帶來新突破。