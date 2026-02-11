馬德鐘廣州開演唱會引熱議 最貴飛呢個價仲有福利 音樂作品大起底原來有唱片！

現年57歲的視帝馬德鐘日前在小紅書宣布即將於4月11日在廣州舉行《馬德鐘JM MOMENTS演唱會》，消息一出即引發網民熱烈討論！這位圈中公認的不老男神，茹素後狀態愈來愈Fit，近年積極發展內地市場後人氣急升，但當他宣布要開演唱會時，卻有大批網民留言表示驚訝：「馬德鐘幾時有唱過歌？」、「佢有咩歌啊？」令人好奇這位視帝究竟會在演唱會上獻唱什麼歌曲。