鏡反射觸覺症｜ 《非常檢控觀》監製編審揭秘馬德鐘症狀並非超能力

東方新地

TVB新劇《非常檢控觀》即將播出，視帝馬德鐘再度挑戰專業人士角色，今次化身擁有罕見「鏡反射觸覺症」的檢控專員包希仁。這種特殊感知能力讓他能夠真實感受到受害者的痛苦，成為追求100%真相的最大動力。監製林志華和編審黎倩儀接受訪問時透露，劇集不但要為受害者出頭，更要透過主角的特殊能力「鏡反射觸覺症」展現極致同理心，令觀眾感受到法律工作者的使命感。

馬德鐘化身極致同理心檢控官

《非常檢控觀》以「還原100%真相」為使命，致力讓被告真誠認罪，從而減輕受害者面對冗長司法程序的二次傷害。馬德鐘飾演的包希仁與家人關係複雜，更與身為辯方大律師的舊情人王頌星在法庭上屢次交鋒。兩人從情感牽絆到專業對立，透過一宗宗案件，折射出法律工作者在道德困境、家庭矛盾與專業信仰間的艱難抉擇。

「鏡反射觸覺症」MTS並非超能力設定

對於馬德鐘角色的「鏡反射觸覺症」（Mirror-Touch Synesthesia，簡稱MTS）設定，黎倩儀澄清：「我和監製都討論了很久，關於這個觸覺症我們不是想主角有一個超能力去查案，其實我們想做一個父母官，就是你是為了市民服務，為了公眾服務。」她解釋，作為一個父母官最容易是什麼，就是要體恤民情，所以其實他這個鏡反射觸覺症最能夠做到的就是他見到那個受害人，他真的感受到那個受害人的一些痛苦。「他不單止知道他受苦，是感受到那個東西，很重要的，也是他一個很大的動力，為什麼他要去做一個父母官還原真相幫助受害者。」

醫學角度剖析鏡反射觸覺症真相

從醫學角度而言，鏡反射觸覺症（Mirror-Touch Synesthesia，簡稱MTS）屬於「聯覺」的一種形式，是指一種感官刺激會自動引發另一種感官體驗的現象。患者觀察到他人被觸碰時，大腦的鏡像神經元系統會異常活躍，將「看到」的觸摸轉化為自身真實的感覺。研究估計在一般人口中盛行率約為1.6%至2.5%，是聯覺類型中相對常見的一種。主要症狀包括看到他人被輕撫、按摩或刮傷時，自己對應部位出現相同觸感，若看到疼痛刺激可能感受到劇痛，並伴隨情感共鳴讓患者往往更容易察覺他人情緒產生強烈同理心。這種現象對日常生活帶來雙面影響，正面是高度同理心讓患者更容易理解他人痛苦，在醫療、心理輔導領域可能成為優勢，但負面則是感官過載可能導致焦慮疲憊，甚至出現情緒負擔影響心理健康。

非常檢控觀｜鏡反射觸覺症是什麼？馬德鐘患怪病挑戰一級演技

哈佛神經學家研究發現1.6%人有此能力

來自美國哈佛醫生Joel Salinas是一位神經學家，專門研究哈佛醫學院和麻薩諸塞州總醫院的認知和行為神經學的，也是回憶錄《 鏡像觸覺》的作者，他表示這種看到別人被觸摸就如同自己被觸摸一樣的現象在人口中的比例大約佔1.6%。

監製編審揭秘律政劇新鮮感來源

監製林志華表示：「律政劇向來受歡迎，今次在律政劇基礎上帶新鮮感給觀眾。」編審黎倩儀（莉莉）進一步解釋劇集創作理念，她指出搵資料時發現香港有一個叫「受害者約章」，所謂律政或者檢控官真正服務的對象其實就是受害人。「為什麼他要告那個犯罪者，就是他要為那個受害者出頭，我們覺得這件事是一種觀眾會覺得很爽很暢快，因為一些壞人最後是會繩之於法的。」黎倩儀強調，劇集想做的效果就是讓觀眾感受到正義得到伸張的暢快感。

超過50%案件認罪求情成創作靈感

黎倩儀透露，劇集創作靈感來自一個被忽略的現實：「實際上我們經常忽略了一件事，就是其實很多犯人，其實是會真正上庭求情，因為警察查案或者檢控官查案，其實那個罪狀已經很確鑿，然後實際上到最後他反而只是想去求情認罪求情，他反而可以減刑。」她指出，甚至乎那個百分比是可能超過50%的案件，是在這個程序之下完滿地解決了。編審認為之前的戲相對忽略了大部分案件其實可能真的可以在上庭之前已經可以解決了，但一定是有一些人出了一些力，然後終於找到證據確鑿了，才可以做到這個超過50%最後其實是不用上庭就認罪。

百分百還原真相為受害者出頭

編審強調劇集的核心理念：「他是為了受害者出頭的，就算他要告那個人，他都未必只是想著要贏那個官司，而是要真正百分百地還原真相，才真正可以幫到受害人。」黎倩儀指出，有時候被人告那個人可能是受害人，所以一定要找到真相出來才是最重要。這種設定讓包希仁這個角色更具說服力，他的特殊能力成為追求正義的動力，而非單純的破案工具。劇集透過這種設定，希望觀眾能夠感受到法律工作者對受害者的真摯關懷和責任感。
吳偉豪父子同時參演此劇（圖片來源：TVB）
吳偉豪父子同時參演此劇（圖片來源：TVB）
從醫學角度而言，鏡反射觸覺症（Mirror-Touch Synesthesia，簡稱MTS）屬於「聯覺」的一種形式，是指一種感官刺激會自動引發另一種感官體驗的現象。患者觀察到他人被觸碰時，大腦的鏡像神經元系統會異常活躍，將「看到」的觸摸轉化為自身真實的感覺。（圖片來源：TVB）
從醫學角度而言，鏡反射觸覺症（Mirror-Touch Synesthesia，簡稱MTS）屬於「聯覺」的一種形式，是指一種感官刺激會自動引發另一種感官體驗的現象。患者觀察到他人被觸碰時，大腦的鏡像神經元系統會異常活躍，將「看到」的觸摸轉化為自身真實的感覺。（圖片來源：TVB）

馬德鐘 鏡反射觸覺症 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馬德鐘 鏡反射觸覺症 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馬德鐘 鏡反射觸覺症 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馬德鐘 鏡反射觸覺症 非常檢控觀 劇集在3年前拍攝，初出道的陳曉華參演其中一個單元（圖片來源：TVB）
劇集在3年前拍攝，初出道的陳曉華參演其中一個單元（圖片來源：TVB）
馬德鐘 鏡反射觸覺症 非常檢控觀 假面人不認妻單元陳曉華與何廣沛再演一對夫妻。（圖片來源：TVB）
假面人不認妻單元陳曉華與何廣沛再演一對夫妻。（圖片來源：TVB）
馬德鐘 鏡反射觸覺症 非常檢控觀 孤兒怨單元故事游嘉欣與羅蘭有合演戲份（圖片來源：TVB）
孤兒怨單元故事游嘉欣與羅蘭有合演戲份（圖片來源：TVB）
馬德鐘 鏡反射觸覺症 非常檢控觀 楊證樺飾演被告（圖片來源：TVB）
楊證樺飾演被告（圖片來源：TVB）

