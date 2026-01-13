鏡反射觸覺症｜ 《非常檢控觀》監製編審揭秘馬德鐘症狀並非超能力

TVB新劇《非常檢控觀》即將播出，視帝馬德鐘再度挑戰專業人士角色，今次化身擁有罕見「鏡反射觸覺症」的檢控專員包希仁。這種特殊感知能力讓他能夠真實感受到受害者的痛苦，成為追求100%真相的最大動力。監製林志華和編審黎倩儀接受訪問時透露，劇集不但要為受害者出頭，更要透過主角的特殊能力「鏡反射觸覺症」展現極致同理心，令觀眾感受到法律工作者的使命感。