57歲視帝自爆患絕症罕見病 折磨數十年嚴重可致死：痛到無法呼吸

57歲前TVB視帝馬德鐘身形高大健碩，入行前更做過警隊G4特警，在觀眾心目中絕對是運動健將。不過他早前竟自爆原來身患一種無法根治的先天性遺傳疾病，病情嚴重時會完全不能動彈、甚至無法呼吸，更有隨時死亡的風險，折磨了他數十年。