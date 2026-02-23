57歲視帝自爆患絕症罕見病 折磨數十年嚴重可致死：痛到無法呼吸
57歲前TVB視帝馬德鐘身形高大健碩，入行前更做過警隊G4特警，在觀眾心目中絕對是運動健將。不過他早前竟自爆原來身患一種無法根治的先天性遺傳疾病，病情嚴重時會完全不能動彈、甚至無法呼吸，更有隨時死亡的風險，折磨了他數十年。
馬德鐘台上拗腰跳芭蕾舞 事後自爆患罕見病
早前馬德鐘與新劇《非常檢控觀》的一眾演員現身宣傳，他在台上甚至拗腰扮跳芭蕾舞。不過事後受訪時，他坦言剛才的動作難度極高，並自爆患有「先天性強直性脊椎炎」。這是一種終生都不會康復的病，尤其在30至40歲病發高峰期最嚴重，甚至會導致死亡。
20歲開始腰部劇痛 醫生初時誤診為運動勞損
身為運動愛好者的馬德鐘，少年時期經常打排球、游泳。但從約20歲開始腰部經常劇痛，最初醫生以為只是運動勞損。後來檢查發現有「B27基因」，才證實患上遺傳性的強直性脊椎炎。照X光後發現其骨骼很多位置已融在一起，失去了應有的虛位和活動能力。除了背痛，呼吸時胸椎位置也會劇痛，甚至無法呼吸。
G4特警訓練時病發被誤會詐病 背脊僵直無法郁動
馬德鐘憶述以前在G4特警訓練時經常病發，背脊僵直無法郁動，卻被教官誤會他詐病偷懶，有苦自己知。他曾形容那種痛楚來得毫無預兆：「點解跑跑下步突然間冇扭親，哎呀，好痛，痛到郁唔到。」最恐怖的一次經歷，是他試過在家中睡覺，一覺醒來發現全身動彈不得。他憶述：「係完全落唔到床，成個背脊硬咗郁唔到，最終要叫十字車去醫院。」
馬德鐘現況穩定有藥物控制 粉絲毋須過分擔心
幸好馬德鐘目前的病況已經穩定下來不會再惡化，亦已有藥物控制，讓粉絲不用太擔心。過去他亦曾在個人的YouTube頻道中透露病情，坦然面對這個折磨了他數十年的遺傳疾病。網民得知後紛紛留言關心，「原來視帝咁辛苦」「身體健康最重要」「加油馬德鐘」，不少人都為他的堅強意志而感動。
圖片來源：YouTube@馬德鐘、ig@joema_tak_chun、ig＠joema_tak_chung資料或影片來源：原文刊於新假期