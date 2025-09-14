馬時亨新節目大談獅子山精神 許冠文呼籲港人同舟共濟迎難而上

ViuTV全新節目《馬時亨．獅子山精神》於9月13日首播，集結十位橫跨不同世代和領域的香港卓越人物，展現他們的奮鬥歷程，讓這份經典的「獅子山精神」得以傳承。首集邀請喜劇大師許冠文，與主持馬時亨深度對話，揭示堅毅拚搏背後的港式精神。