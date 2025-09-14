馬時亨新節目大談獅子山精神 許冠文呼籲港人同舟共濟迎難而上
ViuTV全新節目《馬時亨．獅子山精神》於9月13日首播，集結十位橫跨不同世代和領域的香港卓越人物，展現他們的奮鬥歷程，讓這份經典的「獅子山精神」得以傳承。首集邀請喜劇大師許冠文，與主持馬時亨深度對話，揭示堅毅拚搏背後的港式精神。
馬時亨．獅子山精神 | 開創與傳承對話
節目由經驗老到的馬時亨主持，聯同旁白鄭丹瑞，與各路嘉賓深度交流。無論是影視、體育、商界或文化界的人物，都透過親身故事道出如何在香港社會逆流而上，實踐「開創．傳承」的核心價值。
許冠文逆境童年家族反對夢想之路
作為首集嘉賓，許冠文坦言童年時期家境艱難，甚至曾經靠樹皮充飢。他坦白分享，這段經歷塑造了他堅持生存、永不妥協的性格，令他在各種困難前都選擇咬緊牙關。
即使父母極力反對踏入娛樂圈，許冠文仍然憑一股拚勁投身表演事業。他表示，雖然得不到家人支持，但一直相信只要有決心與實力，始終可以開創天地，讓香港精神展現於舞台之上。
許冠文直言香港電影正值「冰河時期」
談及香港電影業，許冠文直言當前正處「冰河時期」，但強調只要持續發揮獅子山精神，業界有望重現往日輝煌。他以《破地獄》等作品為例，提醒同業不要自我設限，勇於創新才有出路。
