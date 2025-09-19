馬時亨訪問黃金寶｜亞洲車神踩出逆境 獅子山精神由屋邨踩到世界第一
從沙田邨童到世界冠軍 回顧曾經年少氣盛
黃金寶的單車路，始於沙田。他憶述，小時候因為家人和居住環境的影響而愛上踩單車：「印象中啦就係屋企人周末去玩，跟住佢地踩下四輪單車，而開始接觸單車先嘅。」當時沒有太多電子產品，運動就是最好的娛樂。起初只是純粹覺得好玩，後來在朋友慫恿下「膽粗粗」嘗試參加比賽，沒想到第一次參賽就上了寶貴的一課。
那是一場個人計時賽，黃金寶在比賽中途超越了對手，年少氣盛的他輕佻地拋下一句：「走先啦，拜拜。」
出身基層家庭 反省當頭棒喝經歷
誰知未到終點，對手就從後趕上並反超前，任憑他如何奮力狂追，最終仍然輸了比賽。這次經歷讓他當頭棒喝：「嗰一下呢就突然間醒曬啦，嘩點解自己咁冇禮貌呀。嘩突然間知道咩叫天高地厚呀。」這次失敗的經歷，加上出身基層家庭，讓他立志學習運動員的專業態度，開始埋頭苦幹。他憶述自己贏得的第一個獎項，其實只是本地比賽的第五名，但已足夠讓他衝回家向媽媽報喜：「阿媽我得咗啦！」正是這種勇於嘗試、從失敗中學習的精神，為他日後成為世界冠軍奠定了基礎。
披上彩虹戰衣為港爭光 運動員是廿四小時修煉
1990年加入港隊後，黃金寶接受地獄式訓練，南征北討。運動生涯的頂峰，莫過於在2007年世界場地單車錦標賽中歷史性奪冠，為香港贏得第一件「彩虹戰衣」，亦是首位華人獲此殊榮。回憶起奪得「世一」的時刻，他想到的並非個人榮耀，而是為香港爭光：「反而我覺得能夠幫助到香港，即係攞到一個榮耀呢，呢個係重要囉我覺得。」
成功背後極度自律 克服心靈挑戰勇奪亞運金牌
成功的背後，是極度的艱辛和自律。他形容運動員的訓練是廿四小時的，公路賽一踩便是六至八小時，即使是場地賽，也是上下午各三小時。他強調：「休息都係好重要，其實係一個循環嚟嘅，你有個好嘅休息，你聽日個運動量先可以大啦。」運動員除了要克服肉體上的疲勞，心靈上的挑戰更為巨大。面對外界「係咪老啦」的質疑，以及攞不到獎牌的壓力，他坦言：「心靈嘅受傷，仲重要喎。」在考慮退役的樽頸位，一位運動心理導師跟他分享了「西西佛斯」的故事，啟發他要為重複的訓練賦予新意義。自此他為自己訂下新目標，要成為首個贏得兩次、甚至三次亞運金牌的香港人，最終他參加了五屆亞運會，勇奪三面金牌，續寫傳奇。
退役後身兼多職 讀書辛苦過踩車
2012年，黃金寶逐步退役，但他的人生並未因此慢下來。他重返校園，入讀教育大學，同時兼顧在奧委會的工作。這段半工讀的日子，他形容比當運動員更辛苦：「嗰時候呢其實每日呢都搞到好夜呀，成十點幾十一點啲返屋企，早上六點幾就起身啦。」因為拋低書包太久，學業一度遇上極大困難，甚至萌生退學念頭。幸得時任校長張仁良鼓勵，黃金寶才堅持下去，花了近十年時間，終於在2020年畢業。他堅持完成大學課程，除了是兌現承諾，更希望能成為兒子的榜樣，教他不要輕易放棄。
父愛滿滿陪伴兒子 引導興趣不限單車
為了陪伴現年十歲的兒子成長，他放棄了擔任港隊教練的機會，因為教練需要經常離港。他珍惜與兒子的相處時光，每天早上親自駕車送他上學，在車上聊天「索料」。他支持兒子追尋自己的興趣，即使兒子喜歡的是籃球而不是單車，他也樂見其成：「玩咩運動都冇所謂，只要佢自己感興趣。」他認為，家長的陪伴和引導，對小朋友的成長至關重要。
變身單車店老闆 冀建交流平台：逆水行舟 不停創新
近年，黃金寶迎來了新的挑戰。他在2022年接手經營一間老字號單車店，搖身一變成為老闆。他開設單車店的初衷，並非為了賺大錢，而是希望建立一個平台：「能夠有一個自己嘅平台，可能係做一啲單車嘅銷售啦，維修啦，咁裏面呢其實都會有一啲唔同嘅可能分享呀，活動呀。」他希望單車愛好者來到店裏，不只是買完東西就走，而是可以聚首一堂，喝杯咖啡，交流心得。每逢星期六早上，店裏都會舉辦車聚，凝聚單車社群。店內亦展示了他多年來的獎牌和收藏品，見證著他與香港單車運動的歷史。
由運動員到老闆 熱愛香港永不變
由運動員到老闆，黃金寶對香港的熱愛始終如一。他形容香港是一個充滿活力的地方，而自己的座右銘正與運動員精神一脈相承：「我覺得做所有嘅事都好啦，逆水行舟啦，咁所以我哋不停要即係創新啦，一路去努力要去做啦，千祈唔好停留係一個時代嗰度。」