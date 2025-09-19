馬時亨訪問黃金寶｜亞洲車神踩出逆境 獅子山精神由屋邨踩到世界第一

被封為「亞洲車神」的黃金寶（阿寶），是香港首位奪得世界冠軍的單車運動員，他為香港征戰超過二十年，獲獎無數。退役之後，他沒有停下腳步，反而讀大學、湊囝囝，最近更搖身一變成為單車店老闆，用另一個身份繼續推廣單車運動。從沙田屋邨的少年，到披上彩虹戰衣的世界冠軍，黃金寶的單車人生，正是一個「打不死」的熱血故事，完美體現了香港人奮鬥不懈的獅子山精神。