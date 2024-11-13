桌林普將做「香港女婿」？或仿效奧蘇利雲 為女友馬曉晴移港

早前外號「火箭」的英國桌球名將奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）透過「優秀人才入境計劃」移民香港，近日「桌球一哥」桌林普（Judd Turmp）在接受訪問時，亦透露「不再享受在英國生活」，現時他經常香港、杜拜兩邊走，有指他將為了「溜冰女神」女友馬曉晴（Maisy），而仿效奧蘇利雲移居香港。

