桌林普將做「香港女婿」？或仿效奧蘇利雲 為女友馬曉晴移港
卓林普情傾馬曉晴：享受桌球以外美好時光
目前世界排名第一的35歲英國桌球手卓林普（Judd Trump），近日接受英國《太陽報》訪問，表示現時只會在參加大賽和探望父母時才回英國，因為他已「不再享受在英國生活」。特林普解釋指他喜歡在全球旅行，並認為花在英國的時間愈少愈：「遠離英國絕對有好處……身處全球溫暖的地方較家鄉更能令我享受桌球。」
疫情期間卓林普曾在出生地布里斯托（Bristol）建新屋，但他表示比賽前大部分時間留在亞洲，對他的桌球生涯最為有利：「知道自己不用花20個小時回家，對我會較輕鬆，會幫助到我。」又指自己仍相對年輕，希望盡量嘗試在桌球枱以外享受美好時光。
網民以為美國總統隨時移居香港
報道指卓林普正和女友馬曉晴拍拖，有指他將為女友仿效奧蘇利雲，正式移居香港，成為「香港女婿」，但對此有網民猜測其實桌林普是為了避免交英國重稅，以及北上搵人仔：「英國稅高對吧，而且通膨嚴重」、「係咪知道可以攞回鄉卡返大陸掘金」、「揾人仔」、「錢作怪」、「有香港身份證就可以方便返大陸掘金，搵真銀」、「桌球在英國唔係好搵到錢，香港就可以」等。
此外有傳媒將桌林普（Judd Turmp）中文名譯做特林普，亦引來網民搞笑指以為係美國總統特朗普（Donald Trump）隨時移居香港：「睇X咗特朗普，以為香港咁X勁」、「第一眼睇到特朗普」、「我以為係特朗普」、「佢係特朗普喎，不過英文名Judd，唔係Donald」、「Trump都嚟」等。
今年3月與馬曉晴戀情浮面
今年3月，獲封為「港版石原里美」的25歲溜冰女神馬曉晴，被發現與卓林普於IG同步放閃，疑似公開戀情，從他們的IG可以發現，兩人疑似曾同遊杜拜、摩洛哥和香港，今年8月，兩人更同框出現在桌林普的生日合照中，情侶關係逐漸浮面。特林普在香港參加「香港國際桌球明星挑戰賽」時，馬曉晴亦有到場觀看他的比賽。
對於馬曉晴「越級」溝掂前世界冠軍卓林普，網民當日都紛紛勁讚她：「恭喜晒！馬曉晴好高質，港女之光」、「食到世界冠軍，香港之光」、「呢個配搭真係黐X線，估佢唔到」、「食到世界級桌球手，直頭係為港增光啦」等。
馬曉晴曾主持2022年香港世界桌球大師賽
網民都紛紛好奇馬曉晴和卓林普似乎「大纜都扯唔埋」，但翻查馬曉晴的IG，原來她曾在2022年10月舉行香港世界桌球大師賽擔任司儀，相信兩人正因此而認識。
去年12尾卓林普曾到訪香港
網民更發現去年12尾，卓林普曾到訪香港，之後馬曉晴就開始狂like卓林普每一個IG帖文，而到今年1月兩人更曾同步大曬遊覽摩洛哥的單人照，暗中放閃。
網民勁讚馬曉晴：港女之光
對於馬曉晴疑「越級」溝掂前世界冠軍卓林普，網民紛紛勁讚她：「恭喜晒！馬曉晴好高質，港女之光」、「食到世界冠軍，香港之光」、「呢個配搭真係黐X線，估佢唔到」、「食到世界級桌球手，直頭係為港增光啦」等。
卓林普有「準神」之稱有型又有料
現年34歲的卓林普（Judd Trump）在英國布里斯托出生，是2019年桌球世界冠軍，目前世界排名第二，曾取得27個排名賽冠軍，有「準神」的外號，網民都大讚他「又型又有料，係女都想食」！
馬曉晴獲封「港版石原里美」
24歲的Maisy（馬曉晴）是首位獲得國際比賽獎牌的香港女子花式溜冰運動員，亦有「港版石原里美」之稱，多次獲得日本媒體報道及介紹她的近況，更大讚她可愛和靚女，並封她為「石原里美的雙胞胎妹妹」及「香港石原里美」等稱號。
馬曉晴曾約會鍾培生
Maisy是前香港花式溜冰代表，2020年由美國畢業返港後，先後上過J2節目《真·女神轉身》及ViuTV節目《姊妹們的國際市場》，又曾上鍾培生節目《Date With 鍾培生》教他溜冰，又陪他到海旁聊天。今年Maisy更有份主持ViuTV的《無限試煉場》，及HOY TV的《杭州第19屆亞運會》。
「港版石原」馬曉晴 被網民狠批走樣
馬曉晴（Maisy）是前女子花式溜冰運動員，以「港版石原里美」之名為網民所認識，近年先後上過不少無綫、ViuTV和Hoy TV節目，今次她作為Hoy TV節目《深圳地圖》主持之一，再次引起網民熱討，紛紛狠批她：「嚇親，相同片差咁遠」、「噚日電視睇完，個樣劣咗好多」、「而家都走哂樣」、「骨相唔靚」、「依家整容愈來愈醜」、「劣化咗勁多，變咗YouTuber之流」、「以前算靚，依家劣咗，仲重撈味」、「差咁X遠，女人老咗真係要整整佢」等。
曾有pure學生相令網民驚為天人
原來Maisy曾有一張學生相令網民驚為天人，雖然她到現在都只係得24歲，但網民都狠批她外表已出現老化，而且愈大愈唔似石原里美：「佢只係得嗰一張相靚，算唔算小時了了」、「細個靠可愛feel加分，但佢五官唔夠立體，個臉骨又越嚟越方，呢啲個樣一大就崩壞」、「細個唔搞咁多嘢，個樣係有靈氣，大個咗加啲粗眼線假睫毛大眼仔即刻俗晒」、「點解大個就劣左咁多」、「塊臉骨越大越方，加上本身五官唔夠立體，細個嗰陣都叫可愛，大個咗就會變普通」。
有網民力撐：見過真人好正
但亦有不少網民力撐Maisy個樣其實唔算差，只係化妝化得重手咗：「佢身形又fit，樣又算靚，最少見到會望兩眼先」、「見過真人好正」、「算係低配版石原，算係咁，全妝唔醜」、「靚喎講真，至少一定above average」、「唔畫眉natural好多」、「有啲人真係唔適合化濃妝，硬係無嗰樣搞嗰樣最後畫蛇添足，連大家曾經欣賞佢嘅嗰種清純都無埋」等。
早前著小背心拍片疑似失守洩春光 惹網民爭議：邊會咁大
馬曉晴經常周遊列國，早前她到杜拜旅遊，並分享了一段影片，片中她穿著一件黃色小背心，拎著一支自拍棍，一邊向前行一邊左右扭動，之後鏡頭一轉，她便換上了一件粉色的吊帶晚裝，走在杜拜街頭，高抄又低抄地狂玩自拍。不過網民的焦點都落在影片開頭，Maisy左邊心口小背心邊緣位置，出現了一片啡色位，惹來網民對她是否失守的爭議。
網民直指疑似露暈
有網民在討論區開Po，直指「馬曉晴疑似露暈」，引來網民反駁：「你老X個暈碗盤咁大？」、「Maisy個衰妹邊會oreo咁大」、「你青X仔？暈點會喺呢個位？」、「陰影咋死毒X」、「呢個位都露到暈，一係好大，一係墊好多pad搞到走位，再唔係就係樓主錯判」等等。
馬曉晴原來是學霸
馬曉晴在香港出世，父母都是香港人，在3歲時因為爸爸工作的關係，她跟隨父母移居到北京，就讀國際學校，由於住所附近有一所溜冰場，她由5、6歲便開始學習花樣溜冰，但當初只是為了興趣，直到10歲時，她開始參加全國性比賽，在溜冰界嶄露頭角。
兩年時間完成大學課程
原來馬曉晴除了在溜冰上有所成就外，在學業上也是一名學霸，2017年馬曉晴在美國科羅拉多州完成高中課程後，入讀美國麻省大學的傳播與媒體研究課程，馬曉晴曾透露為了提早在大學畢業，一般學生一個星期只上4堂課，她就選擇每星期上差不多28堂，最後成功用兩年時間完成了四年的大學課程。
冰島奪首面國際獎牌
馬曉晴在2013年約13歲時便前往美國讀中學，並接受當地的溜冰訓練，15歲開始參加成人組國際賽。馬曉晴曾透露最難忘是2016年2月在冰島抱恙上陣，最後仍奪得花式溜冰女子單人滑銀牌，這是她人生第一塊在國際比賽上奪得的獎牌，令她感覺既驕傲又開心。