馬浚偉社交網站狂曬頭銜被網民抽水 留言反擊：我都係百佳會員！
馬浚偉宣布第二波優化計劃搵填詞人周禮茂加入
馬浚偉早前（1月9日）開始出任新城首席營運總監一職，於Facebook分享：「各方好友，以後請多多指教！未來，請大家多多支持我們『MetroBroadcast 新城廣播有限公司』」他日前再宣布第二波優化計劃，搵嚟資深填詞人及廣播人Thomas周禮茂擔任「首席創作總監」。
facebook個人簡介力騷14個頭銜
有網民就發現原來馬浚偉出任新城首席營運總監一職的同日，原來更新了facebook的個人簡介，馬浚偉唔只係新城首席營運總監，仲有總共有成14項的頭銜：
「新城廣播有限公司-首席營運總監
康樂及文化事務署-劇場發展委員
香港藝術發展局委員-電影及媒體藝術小組主席/藝術教育及舞蹈藝術副主席
公民教育委員會委員
博愛醫院義工服務發展名譽顧問
HKCT香港專業進修學校及港專學院榮譽學科發展顧問
中國金雞百花電影節金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季顧問
香港國際文化藝術促進會影視演藝委員會顧問
香港作曲家及填詞家協會(CASH)會員
香港電影導演會(HKFDG)會員
香港影業協會（MPIA）會員
華夏獅子會理事
香港汕頭社團總會會務顧問
中國戲劇家/電視藝術家協會會員」
網紅Matt Leung都抽水18個頭銜超越馬浚偉
網紅Matt Leung都有出post抽水，po出18個頭銜如「康乐及文化事务署-健体金卞 恃有人、昋港人力资源有限公司-畢业学员(平安卡)、骏详邨 街坊冻肉买餸谷 群组菅理员、MakerVille Company Limited-演艺人羹涛“粉丝“」超越馬浚偉！唔少網民都留言大讚Matt哥「全部都有錯別字，但你全部都會睇得明，好犀利」「Matt哥真係好x有才華」，Matt哥仲話自己無打晒入去，覺得做人低調啲好！
網民：佢都未寫埋契妹名單
網民見到個個係度諗頭銜，指自己係觀塘區居民、我係759阿信屋會員、麥當勞麥樂會會員、公共圖書館借書證持有人等，又笑言馬浚偉好似將fb當成linkedin咁「會員都寫？我都係冒險樂園會員」「facebook定linkedin」「佢有冇好朋友話俾佢知，show太多非必要嘅title，往往係自信不足，心虛，自卑又自大嘅表現嚟」「馬x咁長」「佢都未寫埋契妹名單」「睇嚟馬浚偉唔係連登會員」「第一次見人個title仲長過龍母」不過都有網民讚馬浚偉其實真係幾勁，樣樣都玩吓！
馬浚偉親解原因 最新回應：我都係百佳會員嚟
對於頭銜事件，馬浚偉親解因為上個月發生咗有人冒充佢名義的事件，訛稱馬浚偉為某個會的成員，並且涉及金錢瓜葛，但佢本人根本沒有加入所指的屬會。而近年網絡騙案大增，唔少藝人及知名人士發生過同類型事件，所以以防不法之徒再假冒，亦因為身份多，馬浚偉加倍小心，以免被人魚目混珠，才決定高調地公開自己所屬的屬會會員。對於網民的二次創作，馬浚偉更大讚有趣，笑言不會介意，表示二次創作已不是第一次發生在他身上。當年於TVB拍攝電視劇《蒲松齡》時，他主唱的主題曲一句「如夢初醒」，便有網民將他惡搞成「如夢初醒獸」，又指MV似Pokemon，現在則成為了「職銜代言人」。
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