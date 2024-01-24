馬浚偉社交網站狂曬頭銜被網民抽水 留言反擊：我都係百佳會員！

現年52歲的馬浚偉，近年淡出幕前轉戰幕後管理層，上年辭任港台創作總監後，他早前宣布成為新城廣播有限公司的首席營運總監，身兼多職的馬仔擁有極豐富的經歷，有網民留意到他的社交網站個人簡介中，竟然有「水蛇春」咁長的頭銜名，引起網民高度關注！