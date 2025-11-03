晚吹｜選美常客馬祖雁自爆選美圈黑幕 網民封「大面吳若希」引熱議
今晚《晚吹 – 怨女俱樂部》節目請來選美比賽常客馬祖雁（Jo An）擔任嘉賓。這位28歲英語老師兼前港姐參賽者，大爆選美界內幕，揭露其他佳麗為求勝利不擇手段，甚至故意破壞她的參賽裝備！
28歲馬祖雁爆料佳麗惡意破壞參賽裝備
馬祖雁在節目中激動地分享這次慘痛經歷，表示其他參賽佳麗為了增加自己的勝算，竟然對她的參賽裝備下毒手。她透露有佳麗故意弄壞她鞋子的扣子，更有人偷走她的斜帶，企圖令她無法正常出場比賽。這些卑劣手段令本來充滿期待的國際賽事變成一場心機大戰，讓她深感失望和疲累。這位曾經不惜花費30萬元備戰的香港代表，對於遇到的種種不公平待遇感到相當無奈，可以為了贏而埋沒良心。
曾參選2021年港姐 多次征戰國際選美屢敗屢戰
現年28歲馬祖雁為英國劍橋大學工商管理學碩士畢業，曾經在2021年參加《香港小姐競選》時成功入圍28強，該屆冠軍為宋宛穎。其後她繼續追求選美夢想，2024年代表香港出戰Miss Supranational但鎩羽而回，今年再度挑戰《Miss Grand International 2025》。這位英語老師從小看國際選美節目而萌生夢想，多年來堅持不懈地參與各大選美比賽，展現出驚人的毅力和決心。
網民熱議稱其為「大面吳若希」
馬祖雁的選美經歷在網上引起熱烈討論，不少網民都對她的遭遇表示同情。有網民留言表示「選美界真係好黑暗」、「為咗贏可以去到咁盡」，亦有人讚賞她勇於揭露選美界內幕的勇氣。不過也有網民戲稱她為「大面吳若希」，指她經常出現在各大選美比賽中。無論如何，大部分網民都認為其他佳麗的行為過分，對馬祖雁的遭遇表示不值。
圖片來源：ViuTV、IG@ma_jo_an資料或影片來源：原文刊於新假期