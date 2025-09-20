馬貫東節目中途突爆喊｜哽咽憶亡親生前一大遺憾 隔空寄語「我攞咗獎」惹心酸
昨晚（19日）播出的旅遊節目《盲盒鐵路遊》中，藝人馬貫東突然在鏡頭前真情流露，罕有地哽咽談及已故的公公婆婆，更隔空向天上的他們寄語，彌補兩老生前的遺憾，場面極為感人。他忍着淚水說出的那番話，究竟背後藏着怎樣的辛酸與思念？
昨晚漠河北極村 馬貫東真情剖白淚灑當場
在昨晚播出的集數中，主持丁子朗、馬貫東與陳懿德（德德）來到旅程最後一站，置身風景如畫的漠河北極村。在憑明信片寄意的環節，馬貫東一改平日的開朗形象，罕有地展現感性一面，談及對已離世的公公婆婆的無限思念。他憶述兩老生前一直很擔心他的演藝事業，怕他永遠只能當「路人甲乙丙」，說到此處他已忍不住情緒，在鏡頭前哽咽落淚，身旁的陳懿德亦被深深感動，場面令人動容。
馬貫東哽咽剖白：「我想話畀佢哋聽我攞咗獎」
馬貫東在節目中，透過明信片向天上的公公婆婆寄語，希望能彌補他們生前的遺憾。他強忍淚水，哽咽地道出心底話：「佢哋會擔心我係咪仲係路人甲乙丙…到我攞獎之前冇耐，我婆婆走之前仲好緊張我嗰一年攞唔攞到獎，所以我特登寫呢封信俾佢哋，我想話畀佢哋聽我攞咗獎我做咗主角，希望佢哋可以收到、開心。」這番說話不但感動了同行的主持，相信亦觸動了不少觀眾的心，道出了他多年來為演藝事業奮鬥的辛酸與決心。
陳懿德克服膝傷陰影 丁子朗感激旅伴同行
除了馬貫東的感性分享，另一位主持陳懿德（德德）亦選擇將明信片寫給自己，為旅程中的突破作紀念。她坦言自己因膝蓋舊患，平日連跑步都會害怕，但這次旅程卻鼓起勇氣挑戰水上運動，對她而言意義重大：「今次我覺得自己係終於扚起到心肝去試番呢個運動、同埋用咗自己最赤裸軟弱嘅一面去面對你哋。」而丁子朗則感謝兩位旅伴，直言能與朋友一同旅行是「一個好奢侈嘅禮物」，為三人的旅程畫上溫馨句號。
下周新主持接棒 鄭衍峰王嘉慧預告擦出火花
隨着丁子朗、馬貫東及陳懿德的旅程結束，下周將由林秀怡、鄭衍峰及王嘉慧接棒，繼續《盲盒鐵路遊》的冒險。據悉，鄭衍峰與王嘉慧在接下來的旅程中更會擦出不一樣的火花，製作組亦準備了全新的「盲盒驚喜」，讓觀眾十分期待他們會帶來怎樣的精彩內容，想知道他們將會去哪裡，就要密切留意下周播出的節目。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期