馬貫東節目中途突爆喊｜哽咽憶亡親生前一大遺憾 隔空寄語「我攞咗獎」惹心酸

昨晚（19日）播出的旅遊節目《盲盒鐵路遊》中，藝人馬貫東突然在鏡頭前真情流露，罕有地哽咽談及已故的公公婆婆，更隔空向天上的他們寄語，彌補兩老生前的遺憾，場面極為感人。他忍着淚水說出的那番話，究竟背後藏着怎樣的辛酸與思念？