臥底嬌娃｜馬貫東入行20年首擔正！激減20磅打到中暑 苦練跳舞崩潰：跳到懷疑人生

馬貫東入行近20年，終於在下周一（2月23日）首播的新劇《臥底嬌娃》中首度擔正男一。為此他搏到盡，不僅在短短兩個月內激減20磅，更打到中暑，敬業精神令人佩服！他更在訪問中自爆，有兩大挑戰令他拍到懷疑人生，場面極度崩潰，究竟是甚麼令這位硬漢如此掙扎？