臥底嬌娃｜馬貫東入行20年首擔正！激減20磅打到中暑 苦練跳舞崩潰：跳到懷疑人生
馬貫東兩個月激減20磅 挑戰連場打戲打到中暑
為了在新劇《臥底嬌娃》中展現最佳狀態，馬貫東為角色進行地獄式體能改造。根據官方訪問，為了配合劇中一場「剝衫晒肌」的戲份，他在短短兩個月內成功減重20磅，體脂更由驚人的28%大幅降至16%，成果斐然，足證其驚人意志力。除了體型改造，動作場面亦是巨大挑戰。繼之前在《破毒強人》中飛身躍入車窗技驚四座後，阿東在《臥底嬌娃》中更是打戲連場，瞓身搏盡，更一度因拍攝打鬥場面而中暑，其為角色付出的血汗，絕對是男一實力的最佳證明。
馬貫東自爆兩大挑戰崩潰：「跳到懷疑人生」
雖然體能挑戰艱鉅，但馬貫東在訪問中坦言，最難處理的竟是「親熱戲」和「跳舞戲」。他笑言這兩項挑戰令他一度拍到懷疑人生，更大爆拍攝跳舞戲時的崩潰心聲：「跳舞又係另外一種難處，首先要記住啲舞步已經好困難，呢個係我最冇自信嘅範疇，但又要呈現出最有自信嘅一面喎，真係比起演戲更加難。拍 Opening 嗰場跳舞，我真係跳到懷疑人生。」可見要在鏡頭前載歌載舞，對他來說是極大的心理關口，難度甚至高於連場打鬥。
入行近20年終上位 監製特設五大Solo場口
《臥底嬌娃》是馬貫東入行將近20年來，第二部擔正男一的劇集，意義重大。為了全方位展現他的實力，監製方駿釗特意為他設計了五種不同類型的Solo場口，務求讓觀眾看到一個全新的馬貫東。這五大挑戰包括：展現拳腳真功夫的動作戲、大晒結實身形的剝衫戲、與女主角張曦雯超乎想像的「埋身親密」戲、充滿青春活力的跳舞戲，以及考驗演技的超複雜內心戲。監製的精心佈局，旨在將馬貫東推向極限，讓他證明自己絕對能勝任男一之位。
網民期待馬貫東擔正：「有演技有實力值得更多機會」
對於馬貫東終於擔正做男主角，網民紛紛表示大感驚喜又期待，認為他多年的努力終於被看見。不少留言都力撐阿東，直言他絕對值得更多機會，輿論幾乎一面倒表示支持：「馬貫東擔正馬年第一劇，夠晒應節兼好意頭」、「馬貫東有演技有實力，值得更多機會。」、「等咗好多年，終於等到佢做男一，一定會支持！」從網民的熱烈反應可見，大家對馬貫東的實力予以肯定，亦非常期待他在《臥底嬌娃》中的破格演出。