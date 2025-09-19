馬貫東東北食餃子突崩潰爆喊｜罕有憶述亡故公公婆婆 揭最大遺憾嚇喊陳懿德？

在旅遊節目《盲盒鐵路遊》的最新一集中，藝人馬貫東罕有在鏡頭前真情流露，因一隻東北餃子勾起對已故公公婆婆的無限思念，情緒突然失控當場爆喊！他更哽咽分享二人離世前的最大遺憾，場面極度感人，連帶同行的陳懿德（德德）亦被嚇得淚流披面。究竟是怎樣的往事，令這位硬漢在旅途終結前如此心碎？