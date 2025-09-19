馬貫東東北食餃子突崩潰爆喊｜罕有憶述亡故公公婆婆 揭最大遺憾嚇喊陳懿德？
在旅遊節目《盲盒鐵路遊》的最新一集中，藝人馬貫東罕有在鏡頭前真情流露，因一隻東北餃子勾起對已故公公婆婆的無限思念，情緒突然失控當場爆喊！他更哽咽分享二人離世前的最大遺憾，場面極度感人，連帶同行的陳懿德（德德）亦被嚇得淚流披面。究竟是怎樣的往事，令這位硬漢在旅途終結前如此心碎？
丁子朗馬貫東策劃綁架 陳懿德蒙眼嚇到放聲大叫
在今晚（19日）播出的第五集，製作組將「盲盒」驚喜升級，除了天降盲盒宣布加碼前往中國最北的漠河挑戰觀賞極光外，更增設自駕遊任務。丁子朗（丁丁）與馬貫東更密謀為陳懿德炮製驚喜，精心策劃一場「綁架事件」，要求德德在完全蒙眼的情況下，跟隨他們前往神秘地點。由於過程充滿未知，德德被嚇得花容失色，期間數度放聲尖叫，更一度驚慌到整個人向後跌倒，場面既緊張又搞笑，究竟二人為她準備了甚麼「驚天」大禮，實在令人期待。
馬貫東食餃子憶亡故親人 鏡頭前崩潰揭心酸遺憾
旅程來到最後一晚，三位主持在風景如畫的北極村一邊期待極光，一邊分享旅途心聲。氣氛本來相當溫馨，但馬貫東分享明信片時，卻突然情緒湧上心頭，提到在東北吃到的一隻餃子，讓他憶起已離世的公公婆婆。他感觸地說：「嗰隻餃子好似我公公婆婆（以前）成日包畀我食嘅味道…細細個媽咪有啲忙唔得閒照顧我哋三姐弟，所以我同公公婆婆關係好好。」說到此處，他再也忍不住淚水，更哽咽提及公公婆婆離世前的遺憾，真情流露令在場的陳懿德也感動得全程淚流滿面，場面相當感人。
三人組玩轉哈爾濱 勇闖冰雕世界餵東北虎
在旅程的感性時刻之前，丁丁、馬貫東和德德其實經歷了一段充滿歡樂的哈爾濱之旅。三人不但玩轉夏日冰城，更到訪著名打卡熱點聖索菲亞教堂朝聖，並品嚐被譽為天花板級數的俄羅斯大餐。此外，他們還去了全世界最大型的東北虎飼養場地，乘坐觀光車近距離餵飼東北虎，又在室內滑雪場大顯身手，體驗冰天雪地的樂趣。從壯麗的冰雕世界到刺激的雪地活動，整個行程充滿視覺震撼與歡聲笑語，與最後一晚的感性分享形成強烈對比。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期