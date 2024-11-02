馬貫東首次擔正新劇《死有對證》 與馬國明同擁三劇角逐「劇帝」
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在無綫電視於2025年1月1日舉辦的《TVB 同行創新節目巡禮》中，馬貫東成為焦點之一。他將參與三部劇集，包括《死有對證》、《臥底嬌娃》及《正義女神》，與馬國明並駕齊驅。馬貫東在《死有對證》中首次擔任主角，對此他表示感到「些緊張和壓力」，但也透露過去一年的工作成果讓他感到滿意。「拍攝過程很開心，與陳曉華有不少對手戲，她看來傻傻地，但記熟劇本所有專有名詞，非常厲害。」
《黑色月光》馬貫東反派角色由頭演到尾
馬貫東目前在《黑色月光》中飾演反派角色，他坦言自己的表現不如馬志威那般奸詐，但此角色讓他「過足戲癮，發揮空間大」。他分享了一段趣事：「我同馬志威自己度出來，劇本有寫，但我們突破框框，希望表現得衰啲，衝擊大啲，為表達迫於無奈、地底泥的感覺。」
馬貫東期待廣告代言
在活動中，馬貫東被問及最想拍攝的廣告類型，他開朗地回答：「甚麼廣告都想拍，只要你搵我，我就願意去接受！」他特別提到希望能代言健康、運動產品以及貓糧，因為這樣：
「每個月可以慳很多，家中貓貓亦會很開心。」
馬貫東2023年奪飛躍進步男藝員
馬貫東同劉穎鏇分別喺眾多對手中脫穎而出，勇奪今年嘅飛躍進步男藝員及飛躍進步女藝員！ 馬貫東第四次被提名飛躍進步男藝員，演技早已備受肯定，今年無論係幽默搞笑嘅萬世、心地善良嘅Slash、定係毒販杜飛都能夠發揮得淋漓盡致，得獎實至名歸！！
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圖片來源：TVB