馬貫東首次擔正新劇《死有對證》 與馬國明同擁三劇角逐「劇帝」

在無綫電視於2025年1月1日舉辦的《TVB 同行創新節目巡禮》中，馬貫東成為焦點之一。他將參與三部劇集，包括《死有對證》、《臥底嬌娃》及《正義女神》，與馬國明並駕齊驅。馬貫東在《死有對證》中首次擔任主角，對此他表示感到「些緊張和壓力」，但也透露過去一年的工作成果讓他感到滿意。「拍攝過程很開心，與陳曉華有不少對手戲，她看來傻傻地，但記熟劇本所有專有名詞，非常厲害。」

