馬賽自爆「失業」獨力推200斤貨擺檔 前港姐人生大逆轉？

現年37歲的前港姐季軍馬賽（現名馬菀迎），近日以「失業女演員」自嘲身份，親自從深圳推着200斤（約120公斤）貨物回港擺檔，片段曝光後引起網民熱議。曾經是TVB力捧新星、主演多套人氣劇集的她，為何會選擇這條轉型之路？她的經歷背後又有甚麼不為人知的故事？