馬賽自爆「失業」獨力推200斤貨擺檔 前港姐人生大逆轉？
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現年37歲的前港姐季軍馬賽（現名馬菀迎），近日以「失業女演員」自嘲身份，親自從深圳推着200斤（約120公斤）貨物回港擺檔，片段曝光後引起網民熱議。曾經是TVB力捧新星、主演多套人氣劇集的她，為何會選擇這條轉型之路？她的經歷背後又有甚麼不為人知的故事？
從聚光燈到創業擺檔
馬賽自2013年因負面新聞離開無綫後，移居內地發展，並於2019年與圈外男友結婚，誕下一女，一家三口生活美滿。近年她積極經營社交平台，分享親子、養生、美容心得，2021年更自創養生品牌，主力於內地市場發展KOL及直播帶貨事業。日前，她以「失業女藝人」自稱，拍片記錄自己清晨5點半從深圳出發，獨力推着200斤貨物返港擺檔，坦言帶貨最高境界就是「自己送貨、自己擺攤」。
自嘲失業、堅持樂觀
馬賽在片中雖然一人身兼多職，過程狼狽又辛苦，但她依然保持樂觀態度，笑言「在無常當中，你只要努力了，因上努力，果上隨緣」。她更以自身經歷勉勵大家：「人生不是單選題，別害怕『斷檔』與『重啟』，那些看似偏離軌道的日子，或許正藏着命運的驚喜彩蛋。」馬賽坦言，從昔日聚光燈下的女演員，到今天創立品牌、親自擺檔，每次出攤都是「打怪升級的勳章」，即使話術不流暢、安排不充分，仍然勇於嘗試。
網民反應：勇於重啟人生劇本
馬賽的轉型故事引起不少網民共鳴，認為她能夠勇於面對人生低谷，積極自救，值得敬佩。過去她曾因醜聞受打擊，甚至患上抑鬱症，需要藥物治療，後來信佛及研究中醫自救。經歷婚姻與育兒後，她坦言人生出現新轉機，並感恩現時家庭幸福。網民留言支持她「勇於重啟人生劇本」，認為她的堅持和正能量值得學習。
撰文：東方新地圖片來源：小紅書@馬賽Sire、IG@sire731資料或影片來源：原文刊於新假期