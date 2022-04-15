馬蹄露玩抖音拍片：證明我還年輕，我今年28歲 重溫她真正的芳華時期
現時54歲的馬蹄露近年轉攻內地巿場，與其它北上藝人一樣，馬蹄露亦進軍抖音平台。最近就拍攝了一段自稱28歲的影片，更笑言自己都頂唔順！
馬蹄露證明自己仲年輕
近年進軍內地巿場的馬蹄露，不時就會拍攝抖音短片娛樂網友，早前更刻意打扮年輕，再配以超強濾鏡，自言自語地說：「我錄抖音就是為了證明我還年輕，我今年28歲。」及後她仍然不能衝破自己的心理關口，改口風：「38歲……哎喲我的媽，不錄了」，非常搞笑！
馬蹄露真正的30歲芳華年代
馬蹄露（原名：梁穎顏）於1989年香港商業二台正式出道，之後亦有為香港電台電視部拍攝過電視節目，例如《性本善》及一些教育電視節目，反後認識到曾志偉，更隨他參與過亞視節目《曾志偉騷足一晚》。直至1996年，再靠曾志偉薦加入無綫電視，1997年後期加入情境喜劇《真情》劇組，飾演刁蠻大小姐「May May」，演出大獲好評，更將馬蹄露的知名度推往更高峰，當時馬蹄露正值30歲。
馬蹄露48歲拍攝半裸影寫真
誰說影寫真是𡃁模的專利？數年前48歲的馬蹄露受中國郵政邀請，半裸性感影相出Postcard，由攝影師Daphne Chan操刀，大曬31A骨感美。雖然馬蹄露沒有豐滿的身材，但仍拍得很性感。
馬蹄露在2015獲提名「最佳女配角」
一些巴辣騎呢搞笑角色通通難不到她，而且非常受觀眾喜愛，算是有觀眾緣。馬蹄露在《萬千星輝頒獎典禮2015》中憑《鬼同你OT》劇飾演的馬美貞「馬尾精」角逐最佳女配角時，頒獎禮當日她罕有地以Deep V裙示人。雖然她不像其他女星般性感，但一樣獲網友大讚型格、有個性！