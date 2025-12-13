《中年好聲音4》｜「馬騮精」是誰？性感造型唱《烈焰紅唇》恐怕要出局
《中年好聲音4》TVB藝人賽區12月14日晚新一個回合掀起熱烈討論，其中代號「馬騮精」的神秘女藝人以性感造型演唱梅艷芳經典《烈焰紅唇》，露肩又露腰的火辣打扮成為全場焦點。不過她的表現卻令人擔憂，除了肥媽給出一燈外，唱到黃金15秒時仍未獲得新的評審認同，分數高危令人為她捏一把汗。究竟這位神秘女藝人能否成功晉級，還是要在首輪就慘遭淘汰，她的真實身份更成為觀眾熱議焦點。
「馬騮精」性感造型搶鏡頭
代號「馬騮精」的TVB女藝人在台上以極具挑戰性的造型亮相，露肩又露腰的性感打扮立即吸引全場目光。她選擇演唱梅艷芳的經典作品《烈焰紅唇》，希望以這首充滿魅力的歌曲征服評審團。然而表演過程中，她的歌聲似乎未能完全打動評審，除了肥媽在開始時給出一燈支持外，其他評審都保持觀望態度。當歌曲進行到黃金15秒時段，她仍然只有一燈在手，情況相當危險，隨時面臨被淘汰的命運。
《中年好聲音4》首設蒙面賽制
今季《中年好聲音4》特別為TVB藝人賽區增設「蒙面歌手」元素，10位參賽的TVB藝人需要戴上動物面具上台獻唱，並以動物代號出場。製作組更將所有歌聲以外的訪問說話進行變聲處理，確保參賽者的真實身份保持神秘。這些藝人的真身只有在淘汰一刻才會公開，如果能夠一直成功晉級，他們的身份就會持續成謎，為節目增添不少刺激感和話題性。
TVB藝人賽區10強名單曝光
除了「馬騮精」外，今集還有9位TVB藝人參與競逐，包括「唐伯虎」演唱古巨基的《愛得太遲》、「貓女郎」挑戰吳雨霏的《我本人》、「白羊君」獻唱蕭煌奇的《你是我的眼》等。其他參賽者還有「白眉鷹王」、「鹿七伯」、「獅子王」、「企鵝人」、「熊貓寶寶」和「樹熊公子」，他們分別選擇了不同風格的經典歌曲作為挑戰曲目。每位參賽者都希望能夠憑藉純粹的歌聲實力獲得評審認同，在這個全新的賽制下脫穎而出。
網民熱議神秘身份猜測
節目播出後，網民紛紛在社交平台上展開熱烈討論，對各個蒙面參賽者的真實身份進行猜測。有網民表示「馬騮精」的聲線似曾相識，認為可能是某位熟悉的TVB女藝人，但具體是誰則眾說紛紜。也有觀眾關注她的表演狀況，擔心她可能會在首輪就被淘汰，紛紛留言「希望佢可以翻盤」、「個造型好搶眼但唱功要加油」。不少網民都期待下集能夠揭曉更多參賽者的身份，看看究竟哪些熟悉面孔隱藏在面具背後。
資料或影片來源：原文刊於新假期