《中年好聲音4》｜「馬騮精」是誰？性感造型唱《烈焰紅唇》恐怕要出局

《中年好聲音4》TVB藝人賽區12月14日晚新一個回合掀起熱烈討論，其中代號「馬騮精」的神秘女藝人以性感造型演唱梅艷芳經典《烈焰紅唇》，露肩又露腰的火辣打扮成為全場焦點。不過她的表現卻令人擔憂，除了肥媽給出一燈外，唱到黃金15秒時仍未獲得新的評審認同，分數高危令人為她捏一把汗。究竟這位神秘女藝人能否成功晉級，還是要在首輪就慘遭淘汰，她的真實身份更成為觀眾熱議焦點。