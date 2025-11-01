81歲馮淬帆驚傳離世 3日前悼許紹雄自揭「病入膏肓」：愚兄隨後來

今日凌晨台灣驚傳香港資深演員馮淬帆離世的消息，享年81歲，消息由台灣議員蔡淑君在社交平台率先公布。這位曾經憑「香蕉你個芭樂」經典台詞紅遍港台的喜劇巨星，生前最後一次公開露面已是今年5月，當時他透露因血氧不足需依賴製氧機生活。更令人唏噓的是，就在3日前他才發文悼念好友許紹雄離世，並在文中自揭「病入膏肓」，更寫下「愚兄隨後來」的預言，如今竟成真讖？