81歲馮淬帆驚傳離世 3日前悼許紹雄自揭「病入膏肓」：愚兄隨後來
形容馮淬帆「有點頑皮有點深情」
台灣議員蔡淑君今日在社交平台發文透露馮淬帆離世消息，她在貼文中寫道：「兩小時前聽到消息，心裡一陣空。他總是那麼有味道的一個人，說話有戲，笑裡有故事。鏡頭前後都真誠，也都可愛。他最愛蔣公，偏偏選在這一天離開。我總覺得，這樣的安排，像他會做的事——有點頑皮、有點深情，又很『馮導』。願您在另一個舞台上，依舊帶著那抹笑，繼續說故事，繼續拍人生。」蔡淑君的悼文瞬間在網上瘋傳，兩地影迷紛紛表示震驚和不捨。
馮淬帆3日前悼許紹雄 自揭「病入膏肓苟延殘喘」
更令人感慨的是，馮淬帆在3日前才在社交平台發文悼念資深演員許紹雄離世。他在文中透露自己與許紹雄認識半個世紀，但最近一年與許紹雄的對話都是由家人代筆，暗示好友病情嚴重。馮淬帆更在文中坦承自己「也病入膏肓，苟延殘喘」，並寫下令人心酸的一句：「賢弟那邊等，愚兄隨後來！」當時不少網民以為只是老友間的玩笑話，豈料3日後竟成為他的最後預言。
原文如下：
早上開機驚見短訊；「他走了」！是我的弟妹告知，我的好老弟許紹雄今天凌晨走了！沒說在星格坡（新加坡）或在香港。沒有太驚訝，因為之前弟妹已有暗示過，而且最近一年與他聯絡的訊息都是由弟妹代筆，就是另一種「訊息」了。不捨是他真的走在我前面，泛著淡淡的傷感！人生就是如此，情誼半百。但一半歲月分隔兩地，很久很久沒見面了。唉，終須一別，但我比你大，自己也病入膏肓，苟延殘喘….阿彌陀佛…賢弟那邊等，愚兄隨後來！
5月曾透露入院兩個月 依賴製氧機維持生活
回顧馮淬帆近期的健康狀況，今年5月他曾在社交平台透露因身體不適入院兩個月，並因血氧濃度不足需依賴製氧機生活。當時他神情明顯消瘦，但仍以平和心態面對病情，寫下：「住院整兩個月又三天，一切感覺都已麻木！雖然出院了，但血氧不足，只好靠製氧機生活。畢竟年紀到了，由不得你，只好認了。」字裡行間流露出無奈和唏噓，如今看來更顯得沉重。馮淬帆生於廣東，1986年取得中華民國身分證並定居台灣，近年已移居新北市林口過半退休生活。
網民悼念「牛精帆」 經典台詞成集體回憶
消息傳出後，網民紛紛在社交平台悼念這位喜劇巨星。不少影迷重溫他在《五福星》、《福星高照》、《最佳損友》、《精裝追女仔》等經典港產片中的精彩演出，其中「香蕉你個芭樂」這句經典台詞更被網民瘋狂轉發。有網民留言：「『香蕉你個芭樂』陪伴了我們整個童年，馮叔叔一路好走」、「港產喜劇的黃金年代又少了一位巨星」、「牛精帆的形象永遠留在我們心中」。也有網民感慨：「3日前還在悼念許紹雄，沒想到自己也這麼快跟上，老一輩藝人真的凋零得太快了」。