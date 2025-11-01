馮淬帆離世｜一文回顧「冷面笑匠」經典作品 曾痛斥代表作成一生恥辱
馮淬帆凌晨辭世 議員率先透露噩耗
新北市議員蔡淑君今日凌晨在社交平台發文證實馮淬帆離世消息，她在貼文中寫道：「兩小時前聽到消息，心裡一陣空。他總是那麼有味道的一個人，說話有戲，笑裡有故事。」蔡淑君形容馮淬帆鏡頭前後都真誠可愛，並提到他最愛蔣公，偏偏選在這一天離開，認為這樣的安排很有「馮導」風格，既頑皮又深情。消息傳出後，多間台媒紛紛轉載，兩地影迷紛紛表達哀悼之意。
回顧 「冷面笑匠」經典作品：
1.《五福星》：犀牛皮
馮淬帆在香港影視圈活躍於7、8、90年代，最為人熟悉的角色包括《五福星》系列的犀牛皮。
2.《精裝追女仔》：劉定堅
《精裝追女仔》系列的劉定堅，以及《最佳損友》系列的牛精帆。在《精裝追女仔》中，他飾演擁有堅記車廠的劉定堅，為人孤寒刻薄，對下屬交通燈和吳準少諸多挑剔，動不動便扣人工。其中一幕為搏取蔣麗萍歡心狂掃收縮水，結果整個人縮成人球被誤以為智障人士的情節，至今仍是港產喜劇經典。
3.《最佳損友》：牛精帆
他飾演的牛精帆是粗口擔當，以「香蕉蘋果你個提子」取代粗口，相當抵死。
晚年態度大轉變 直斥王晶是「王X蛋」
儘管這些喜劇作品成為影迷集體回憶，但晚年的馮淬帆卻對自己拍過的作品抱持完全不同的態度。他曾公開表示不恥自己拍過這些作品，更特別點名合作過的王晶導演是個「王X蛋」，指責王晶害了很多人很慘，又批評他拍的戲太離譜。馮淬帆更直言：「我就不曉得為甚麼香港觀眾那麼喜歡看。我叫它爛戲！我真的覺得這是我一輩子的恥辱！」這番話與他當年在銀幕上帶給觀眾的歡樂形成強烈對比，反映出他對自己演藝生涯的複雜情感。
網民緬懷冷面笑匠 感謝童年回憶
馮淬帆離世消息傳出後，網民紛紛在社交平台表達哀悼，不少人分享他在經典喜劇中的片段。有網民留言：「多謝你帶俾我哋咁多歡樂，一路好走」、「冷面笑匠走了，童年回憶又少一個」、「雖然佢話係恥辱，但對我哋嚟講係珍貴回憶」。也有影迷表示理解他晚年的想法：「藝術家都有自己的追求，可能佢想做更有意義的作品」、「無論點講，佢都係香港電影史上重要一員」。不少年長影迷更感慨時光飛逝，紛紛重溫他的經典作品以作紀念。