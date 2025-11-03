26歲馮熙燮奪《聲秀》冠軍《小心地滑》破記錄96分 獲封「少年陳奕迅」

26歲馮熙燮今晚於TVB《聲秀決賽 終極聲戰》中戲劇性擊敗熱門柯雨霏奪得冠軍，獨得10萬元獎金。這位被封為「大魔王」的物理治療師憑藉超高難度歌曲《小心地滑》創下破記錄96分，更在最終對決中以《七百年後》力壓「陳瀅2.0」柯雨霏。究竟這位「少年陳奕迅」如何在決賽夜技驚四座？