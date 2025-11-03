26歲馮熙燮奪《聲秀》冠軍《小心地滑》破記錄96分 獲封「少年陳奕迅」
馮熙燮《小心地滑》破記錄96分技驚四座
馮熙燮於決賽中選唱MC張天賦的超高難度歌曲《小心地滑》，表現可用完美來形容。評審陳潔靈和陳奐仁更給予最高的20分滿分，最終奪得破記錄的96分最高分。一向手緊的陳奐仁更讚揚這是「成個比賽最完整嘅表演」，足見馮熙燮的實力獲得專業認可。現場觀眾亦為這個充滿氣場的演出瘋狂尖叫，證明他確實具備冠軍格局。
蘇永康建議選曲馮熙燮感激導師栽培
馮熙燮受訪時表示沒想到會奪冠，就連首輪賽事得高分也喜出望外。他透露選曲《小心地滑》是導師蘇永康建議，「佢話我喺最後階段，應該用盡100%努力送首歌畀大家」，故很感激導師的指導。至於在《七百年後》中出現失誤，馮熙燮坦言當時已沒想賽果，「難得在無綫一廠唱歌給大家聽，但未能唱出完整的作品，覺得可惜」。領獎時蘇永康更搞鬼地說「收起你嘅眼淚先，陳奕迅喺屋企睇緊」，令現場氣氛更加溫馨。
澳洲留學物理治療師堅持音樂夢想
現年26歲的馮熙燮曾遠赴澳洲留學，取得物理治療的專業學位。儘管擁有專業資格，但他一直喜愛唱歌，並擅長演奏大提琴，畢業後堅持兼職做餐廳駐唱歌手，原因是希望得到台下觀眾的掌聲。於《聲秀》中，馮熙燮一直是「高分王」，被封為大魔王，之前演繹《用背脊唱情歌》、《不來也不去》、《伸縮自如的愛》都得到極高評價，並有「少年陳奕迅」之稱。他的音樂路雖然充滿挑戰，但從未放棄對舞台的熱愛。
網民兩極反應有讚有彈實至名歸
馮熙燮的冠軍表現引起網民熱烈討論，意見相當兩極。支持者大讚「Ryan唱得勁好👍🏼冠軍馮熙燮🥇🏆實至名歸！」、「呢首歌佢唱到有自己風格，表演得好好，果然有冠軍格」、「比賽夠膽唱高難度歌已經贏左一半」。亦有網民認為「人歌合一」，用100分評分都係100分，更讚揚他不單駕馭舞台，同時表達現代世界的正義和不公。不過亦有批評聲音指「唱得咁難聽都貼出黎」、「好造作，但入戲劇組又唔得」。整體而言，大部分網民都認同「今次冠軍終於冇做馬感覺」，實至名歸。