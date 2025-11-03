26歲馮熙燮奪《聲秀》冠軍《小心地滑》破記錄96分 獲封「少年陳奕迅」

26歲馮熙燮今晚於TVB《聲秀決賽 終極聲戰》中戲劇性擊敗熱門柯雨霏奪得冠軍，獨得10萬元獎金。這位被封為「大魔王」的物理治療師憑藉超高難度歌曲《小心地滑》創下破記錄96分，更在最終對決中以《七百年後》力壓「陳瀅2.0」柯雨霏。究竟這位「少年陳奕迅」如何在決賽夜技驚四座？

馮熙燮《小心地滑》破記錄96分技驚四座

馮熙燮於決賽中選唱MC張天賦的超高難度歌曲《小心地滑》，表現可用完美來形容。評審陳潔靈和陳奐仁更給予最高的20分滿分，最終奪得破記錄的96分最高分。一向手緊的陳奐仁更讚揚這是「成個比賽最完整嘅表演」，足見馮熙燮的實力獲得專業認可。現場觀眾亦為這個充滿氣場的演出瘋狂尖叫，證明他確實具備冠軍格局。

蘇永康建議選曲馮熙燮感激導師栽培

馮熙燮受訪時表示沒想到會奪冠，就連首輪賽事得高分也喜出望外。他透露選曲《小心地滑》是導師蘇永康建議，「佢話我喺最後階段，應該用盡100%努力送首歌畀大家」，故很感激導師的指導。至於在《七百年後》中出現失誤，馮熙燮坦言當時已沒想賽果，「難得在無綫一廠唱歌給大家聽，但未能唱出完整的作品，覺得可惜」。領獎時蘇永康更搞鬼地說「收起你嘅眼淚先，陳奕迅喺屋企睇緊」，令現場氣氛更加溫馨。

澳洲留學物理治療師堅持音樂夢想

現年26歲的馮熙燮曾遠赴澳洲留學，取得物理治療的專業學位。儘管擁有專業資格，但他一直喜愛唱歌，並擅長演奏大提琴，畢業後堅持兼職做餐廳駐唱歌手，原因是希望得到台下觀眾的掌聲。於《聲秀》中，馮熙燮一直是「高分王」，被封為大魔王，之前演繹《用背脊唱情歌》、《不來也不去》、《伸縮自如的愛》都得到極高評價，並有「少年陳奕迅」之稱。他的音樂路雖然充滿挑戰，但從未放棄對舞台的熱愛。

網民兩極反應有讚有彈實至名歸

馮熙燮的冠軍表現引起網民熱烈討論，意見相當兩極。支持者大讚「Ryan唱得勁好👍🏼冠軍馮熙燮🥇🏆實至名歸！」、「呢首歌佢唱到有自己風格，表演得好好，果然有冠軍格」、「比賽夠膽唱高難度歌已經贏左一半」。亦有網民認為「人歌合一」，用100分評分都係100分，更讚揚他不單駕馭舞台，同時表達現代世界的正義和不公。不過亦有批評聲音指「唱得咁難聽都貼出黎」、「好造作，但入戲劇組又唔得」。整體而言，大部分網民都認同「今次冠軍終於冇做馬感覺」，實至名歸。

馮熙燮 聲秀決賽 （圖片來源：TVB）
馮熙燮 聲秀決賽 （圖片來源：TVB）
馮熙燮 聲秀決賽 （圖片來源：TVB）
馮熙燮 聲秀決賽 （圖片來源：TVB）
馮熙燮 聲秀決賽 （圖片來源：TVB）
馮熙燮 聲秀決賽 （圖片來源：TVB）
馮熙燮 聲秀決賽 （圖片來源：TVB）
馮熙燮 聲秀決賽 （圖片來源：TVB）
馮熙燮 聲秀決賽 （圖片來源：TVB）
馮熙燮 聲秀決賽 （圖片來源：TVB）
馮熙燮 聲秀決賽 成功奪冠！（圖片來源：TVB）
