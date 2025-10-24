21歲「身心障礙專業戶」馮皓揚起底 回顧「演出病歷」 兩年4套劇都演病患

現年21歲的馮皓揚在TVB台慶劇《巨塔之后》中飾演患有驚恐症的鋼琴演奏家柯睿暉，最新集再出現，與陳楨怡拖手現身，更爆兩人結婚，其精湛演技再次引起觀眾熱議。這位17歲便奪得金像獎最佳男配角的年輕演員，加入TVB兩年來竟然連續4次飾演身心障礙角色，被網民封為「身心障礙專業戶」。