21歲「身心障礙專業戶」馮皓揚起底 回顧「演出病歷」 兩年4套劇都演病患
馮皓揚《巨塔之后》驚恐症發作演技獲讚
在《巨塔之后》第12集中，馮皓揚飾演的柯睿暉因父親湯鎮業極力阻止他為仇家組織的慈善音樂會作鋼琴表演，導致當眾驚恐症發作倒地。這段近2分鐘的發病表演展現了馮皓揚不俗的演技功力，眼神呆滯、不斷眨眼及呼吸急促等驚恐症發作症狀都做得相當迫真。網民紛紛大讚他的演技到位，「小動作全都做足，咁年輕就可以做到咁多細節位，星途無量」、「其實我都是驚恐症患者，只能說他演得很對」、「不愧是攞過金像獎的演員」。
兩年4套劇集角色患病經歷回顧
回顧馮皓揚的演出經歷，他確實與「患病角色」結下不解之緣。連續4個角色都有身心障礙設定，確實相當罕見。
2021年在電影《媽媽的神奇小子》中飾演患有弱聽與四肢痙攣的少年蘇樺偉，17歲的他憑此角色奪得第40屆香港電影金像獎最佳男配角。
2024年加入TVB後，他在《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中飾演患有自閉症的霍寶樂。
2025年在《俠醫》中飾演患有濕疹的隱蔽青年莫家俊。
2025年在正播出的《巨塔之后》中則飾演驚恐症患者柯睿暉。
馮皓揚自揭患輕度亞氏保加症有共鳴
面對外界對他被定型的擔憂，馮皓揚接受TVB網站訪問時坦承自己患有輕度亞氏保加症，這讓他對部分類似的角色設定會產生共鳴。他表示「每個角色都係獨一無二，而且凡事都有兩面，一面就係可以提早適應或者去研究當有類近角色嘅時候，點樣搵到佢哋嘅差異。另一面就係，都會擔心會因此俾人定型」。不過他強調不會刻意將各個角色做比較，並認為自己視作演同類角色是儲演出經驗的機會。
網民熱議馮皓揚爆肌身材與角色反差
除了演技備受肯定外，馮皓揚在旅遊節目《獨嘉瞓過界指南》中意外曝光的爆肌身材也成為網民熱話。節目中他與蔡景行享用船上風呂時，展現出結實胸肌和6塊腹肌，與平日在劇集中較為文靜的形象形成強烈反差。網民驚呼「真係禾稈冚珍珠」，對這位年輕演員的多面性表示驚喜。馮皓揚本人也表示希望觀眾能看到自己的多面性，並透露未來想挑戰拳手角色，「期待有多多機會給自己去操Fit，好似《激戰》、《金童》這類的戲，自己就很喜歡，很想要嘗試一下」。