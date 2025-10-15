巨塔之后 ｜ 馮皓揚演活驚恐症鋼琴演奏家 與湯鎮業刻意「零溝通」營造隔膜感

昨晚《巨塔之后》播出第12集，飾演湯鎮業兒子的馮皓揚首度登場，一出場就被父親強行帶走導致驚恐症發作，其細膩演技瞬間引爆網民熱議。揚揚在劇中飾演患有驚恐症的鋼琴演奏家柯睿暉，不但要處理複雜的父子關係，更要在鏡頭前真實呈現驚恐症發作的狀態，究竟他如何做到如此逼真的演出？

馮皓揚驚恐症發作演技獲讚爆

在昨晚播出的劇集中，柯永成發現兒子柯睿暉替明塱慈善基金表演籌款，於是到場強行拉走睿暉，導致睿暉驚恐症發作倒地。馮皓揚在演繹驚恐症發作時，將不斷眨眼、呼吸急促等細微動作都做得十分到位，令觀眾感受到角色內心的恐懼與無助。幸得啟心及時出現，協助他平復情緒，這場戲的張力十足，成為全集焦點。

湯鎮業父子檔刻意零溝通營造隔膜感

為了更好地詮釋劇中父子的疏離關係，馮皓揚透露他與湯鎮業在開拍初期刻意保持「零溝通」。揚揚表示：「好早期拍嗰陣，我哋盡量唔交流保持隔膜，希望做戲時個感覺更易投入。」這種專業的拍攝態度，讓兩人在鏡頭前呈現出真實的父子隔閡，戲內揚揚對湯鎮業的恐懼感也因此更加自然流露。

音樂底子深厚鋼琴演奏場面駕馭自如

劇中馮皓揚飾演的柯睿暉是一名鋼琴演奏家，需要處理不少彈奏鋼琴的場口。揚揚透露自己早年有學過鋼琴及低音大提琴，音樂底子相當深厚，因此在拍攝鋼琴演奏場面時能夠駕馭自如。這些真實的音樂技能，讓他在詮釋角色時更加得心應手，也為角色增添了更多真實感。

網民激讚演技細膩小動作做足

馮皓揚的精湛演技獲得網民一致好評，紛紛留言讚賞：「年輕專業演員、小動作全都做足，太棒了」、「細微動作真係好似」。更有患有驚恐症的網民現身說法：「其實我都是驚恐症患者，只能說他演得很對」，證明揚揚的演出確實做到了專業水準。網民都認為他是一位值得期待的新生代演員，期望在接下來的劇集中看到更多精彩表現。

馮皓揚 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
馮皓揚 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
馮皓揚 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
馮皓揚 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
馮皓揚 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
馮皓揚 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
馮皓揚 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
馮皓揚 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
馮皓揚 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
馮皓揚 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
馮皓揚 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
馮皓揚 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
馮皓揚 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
馮皓揚 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
馮皓揚 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
馮皓揚 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
馮皓揚 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
馮皓揚 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
馮皓揚 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
馮皓揚 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
馮皓揚 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB

