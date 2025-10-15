巨塔之后 ｜ 馮皓揚演活驚恐症鋼琴演奏家 與湯鎮業刻意「零溝通」營造隔膜感
昨晚《巨塔之后》播出第12集，飾演湯鎮業兒子的馮皓揚首度登場，一出場就被父親強行帶走導致驚恐症發作，其細膩演技瞬間引爆網民熱議。揚揚在劇中飾演患有驚恐症的鋼琴演奏家柯睿暉，不但要處理複雜的父子關係，更要在鏡頭前真實呈現驚恐症發作的狀態，究竟他如何做到如此逼真的演出？
馮皓揚驚恐症發作演技獲讚爆
在昨晚播出的劇集中，柯永成發現兒子柯睿暉替明塱慈善基金表演籌款，於是到場強行拉走睿暉，導致睿暉驚恐症發作倒地。馮皓揚在演繹驚恐症發作時，將不斷眨眼、呼吸急促等細微動作都做得十分到位，令觀眾感受到角色內心的恐懼與無助。幸得啟心及時出現，協助他平復情緒，這場戲的張力十足，成為全集焦點。
湯鎮業父子檔刻意零溝通營造隔膜感
為了更好地詮釋劇中父子的疏離關係，馮皓揚透露他與湯鎮業在開拍初期刻意保持「零溝通」。揚揚表示：「好早期拍嗰陣，我哋盡量唔交流保持隔膜，希望做戲時個感覺更易投入。」這種專業的拍攝態度，讓兩人在鏡頭前呈現出真實的父子隔閡，戲內揚揚對湯鎮業的恐懼感也因此更加自然流露。
音樂底子深厚鋼琴演奏場面駕馭自如
劇中馮皓揚飾演的柯睿暉是一名鋼琴演奏家，需要處理不少彈奏鋼琴的場口。揚揚透露自己早年有學過鋼琴及低音大提琴，音樂底子相當深厚，因此在拍攝鋼琴演奏場面時能夠駕馭自如。這些真實的音樂技能，讓他在詮釋角色時更加得心應手，也為角色增添了更多真實感。
網民激讚演技細膩小動作做足
馮皓揚的精湛演技獲得網民一致好評，紛紛留言讚賞：「年輕專業演員、小動作全都做足，太棒了」、「細微動作真係好似」。更有患有驚恐症的網民現身說法：「其實我都是驚恐症患者，只能說他演得很對」，證明揚揚的演出確實做到了專業水準。網民都認為他是一位值得期待的新生代演員，期望在接下來的劇集中看到更多精彩表現。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期