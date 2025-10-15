巨塔之后 ｜ 馮皓揚演活驚恐症鋼琴演奏家 與湯鎮業刻意「零溝通」營造隔膜感

昨晚《巨塔之后》播出第12集，飾演湯鎮業兒子的馮皓揚首度登場，一出場就被父親強行帶走導致驚恐症發作，其細膩演技瞬間引爆網民熱議。揚揚在劇中飾演患有驚恐症的鋼琴演奏家柯睿暉，不但要處理複雜的父子關係，更要在鏡頭前真實呈現驚恐症發作的狀態，究竟他如何做到如此逼真的演出？