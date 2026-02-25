馮皓揚發律師信反擊前校長 列7大澄清點要求公開道歉

21歲金像獎得主馮皓揚昨晚突然在社交平台發佈律師聲明，正式向昔日就讀的小童星訓練學院創辦人「Momo校長」巫麗儀發出律師信，要求對方公開道歉並下架所有相關影片。這位憑《媽媽的神奇小子》奪得金像獎最佳男配角、剛於《萬千星輝頒獎典禮2025》獲得最佳男新人的年輕演員，與前校長的師徒糾紛終於升級至法律層面，事件背後的真相令人關注。