馮皓揚發律師信反擊前校長 列7大澄清點要求公開道歉
馮皓揚正式發律師信 列7大點要求道歉
馮皓揚及其母親昨日（2月24日）晚上於社交平台分享由「李全德律師事務所」發佈的聲明，並在帖文寫道：「鑒於巫麗儀女士對本人及家人的持續不實指控，此事已經交由『李全德律師事務所』處理相關聲明，並透過其律師行發出律師信予對方。謝謝各位對本人及此事的關心。」這份正式聲明標誌著雙方糾紛正式進入法律程序，顯示馮皓揚一方已決定以強硬態度回應校長的指控。
律師聲明狠批校長惡意誹謗 指控全屬子虛烏有
律師聲明中嚴厲指出：「由於巫麗儀女士在多個社交平台上持續上載多段影片，影片內容不僅涉及對本所客戶二人的惡意誣蔑和誹謗，當中更包含大量不實與失實的指控。這些言論已對本所客戶的名譽、人格及社會形象造成嚴重損害，並在公眾間引起誤導與混淆。」聲明更強調為了「正本清源，澄清事實真相，並捍衛本所客戶應有的尊嚴與合法權益」，才不得不作出公開澄清，措辞相當強硬。
7大澄清點逐一反駁 涵蓋學費自殺門票爭議
聲明中詳細列出7點澄清，包括「關於就讀小童星訓練學院及學費事宜」、「關於自殺意圖及對同學的誣蔑」、「關於巫麗儀女士母親去世的誣蔑」、「關於煽動家長投訴令學院結業的誣蔑」、「關於『食霸王餐』及人格誹謗」、「關於電影《媽媽的神奇小子》及第40屆金像獎門票事宜」，以及「其他誣蔑和誹謗事項」。每一項都針對校長早前的具體指控作出回應，顯示雙方爭議範圍相當廣泛，涉及多個敏感話題。
馮皓揚已報警求助 要求全面下架相關內容
聲明進一步透露，馮皓揚及其母親對於巫麗儀指控他們詆毀巫麗儀及小童星訓練學院、向巫麗儀提出借貸要求、要求巫麗儀支付馮皓揚其他興趣班學費、要求加薪、跟蹤滋擾、聯絡政府部門投訴、破壞其公司活動等均斷然否認，強調「均屬子虛烏有，毫無真憑實據」。更重要的是，馮皓揚及其母親已於2026年1月23日正式向警方報案，並向相關人士發出律師信，要求將所有涉事影片及貼文從各公眾平台完全下架及發布公開道歉聲明。
網民反應兩極化 有人支持有人質疑動機
這份律師聲明一出，立即在網上引起熱烈討論。支持馮皓揚的網民認為他終於「硬起來」回應不實指控，讚揚他以正當途徑維護自己權益。然而也有網民質疑為何事隔多時才發聲明，懷疑是否因為校長的指控開始影響其演藝事業才決定反擊。部分網民更關注事件的真相，希望雙方能夠提供更多證據澄清各項爭議，讓公眾了解事件全貌。有網民留言表示：「希望真相大白，唔好再有人受到不實指控傷害。」
「最佳男新人」馮皓揚再被Momo校長翻舊帳 爆17歲食3次霸王餐驚人內幕
童星出身的馮皓揚日前在台慶頒獎禮奪得「最佳男新人」獎項，本應是演藝事業的高峰時刻，豈料昔日就讀的小童星訓練學院創辦人Momo校長卻選擇在此時翻舊帳狠批，更爆出他未成年時曾3次食霸王餐的驚人內幕！這位校長不但公開群組對話截圖，更直指馮皓揚「大話連篇」，質疑一個有10年演出經驗的人竟然還能拿新人獎，事件瞬間在網上掀起軒然大波。
Momo校長趁獲獎時機爆料馮皓揚霸王餐醜聞
Momo校長在馮皓揚得獎後立即拍片「恭賀」，開首已充滿諷刺意味：「首先恭喜佢，真係實至名歸！原來大話連篇就被鼓勵，一個有10年演出經驗，攞過金像獎嘅人竟然仲攞新人獎。」她隨即爆出馮皓揚未成年時的驚人行為，指他曾3次在同一間餐廳食飯後無錢找數，最終要她親自到場解圍。校長更透露當時馮皓揚的父母都不願意去「贖」他，認為太丟臉，最後只能硬著頭皮找她求救。
17歲馮皓揚食完走數態度囂張回應惹火校長
Momo校長詳細描述當年的情況，指馮皓揚第一次食霸王餐後，她已經嚴肅地告誡他：「你唔覺得醜，我都覺得醜。」豈料不夠一個月，同樣的戲碼在同一間餐廳再次上演。第二次事件發生時，校長正在扒房用餐，為了不讓穿著學院校服的馮皓揚令學校名譽掃地，她只能用Payme遙控找數。當她用嚴肅語氣警告「再救你第3次，你知唔知醜字點寫」時，17歲的馮皓揚竟然回應：「唏，我都未成年！」這種態度令校長更加憤怒。
群組對話截圖曝光馮太當年竟然取笑兒子行為
最令人意外的是，Momo校長公開了當年她與馮皓揚及馮太的群組對話截圖。當時馮太看到兒子拍攝譚仔廣告後，竟然在群組中說：「依家笑到仆x」，校長問會否跟著去牛頭角拍攝時，馮太更開玩笑回應：「嗰啲姐姐會唔會睇到個廣告之後，呢條仔真係好鍾意食譚仔，冇錢幾次都嚟食🤣🤣🤣🤣🤣🤣 太好笑」，還Tag了兒子留言「我真係恭喜你🤣🤣🤣」。對話顯示當年處理這件事時，馮母似乎並沒有認真看待兒子的行為，反而與校長互相戲言，而馮皓揚只以一個尷尬emoji回覆。
網民質疑Momo校長動機指其「追殺」馮皓揚
校長的爆料並沒有得到網民一面倒的支持，反而引來不少質疑聲音。有網民直指她「要追殺一個人都幾落力」，校長則回應「為咗攞返公義，冇計啦」。當有人質疑她是否因為馮皓揚得獎才出來「抽水」時，她更反駁：「抽水都要有得抽先得㗎，佢冇做過我點抽？唔見我抽陳豪水？因為人哋都冇嘢畀我講。」然而網民普遍認為她的時機選擇太過刻意，質疑其真正動機。
疑似舊職員爆料童星學校曾被家長告上法庭
更戲劇性的發展是，有疑似學校舊職員在Momo校長的帖文下留言反擊，爆出更多內幕。該網民指馮皓揚當年在學院做reception工作，連他母親都在學校幫忙，並非校長所說的師生關係。留言更揭露學校當年「打正旗號話自己同TVB有合作」，但最終被TVB割席澄清「根本冇關係」，導致家長全部離開學校倒閉。該網民更威脅：「我話俾你知報應來啦，我同幾個舊同事準備接(摺)高衫就同你哋開波。」
TVB曾發聲明澄清與童星學校無合作關係
有網民翻出幾年前無綫資訊節目的報道，當中提及TVB曾發出澄清聲明，指「本台發現 Momo Casting Talent School/小童星訓練學院在未獲 TVB 授權的情況下，私自在電視城內拍攝影片，並將這些影片、照片和 TVB 商號及商標用於其收費課程的宣傳活動中，此等行為嚴重侵犯了知識產權。因此，早前本台已經停止接受來自 Momo Casting Talent School/小童星訓練學院的節目表演建議。」這個聲明似乎印證了舊職員的爆料內容。
馮皓揚經理人回應指已交律師處理
面對校長的種種指控，馮皓揚母親簡單回應：「Mason是公司的旗下藝人，這些都交給經理人那邊處理，謝謝你🙏😊」而其TVB經理人則詳細解釋：「已交由律師處理。我聽番佢媽咪講，小朋友13、4歲時，有時唔記得帶銀包出街好正常，最後有搵媽咪，搵人幫佢處理畀番錢，唔係無畀錢走咗去，事後亦有畀返番錢人。如果小朋友要呃食，都唔會再去返同一間食啦。我哋答，又可能畀人沒完沒了，所以交押律師處理。」
馮皓揚曾主動提及當年忘記帶錢開餐事件
有趣的是，多年前馮皓揚接拍米線廣告後，曾在社交平台主動提及當年的事件：「細個試過有同一間，三次埋單先發現自己冇帶/帶唔夠錢😅，大家就知我咩料啦！」這個自嘲式的分享顯示他並沒有刻意隱瞞這段經歷，反而以輕鬆態度面對。然而校長的爆料版本與他的描述存在明顯差異，究竟真相如何，相信只有當事人最清楚。