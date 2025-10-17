馮皓揚蔡景行山東出事！｜過韓國犯致命錯誤險被棄船 結局神反轉嚇呆工作人員？

昨晚（16日）人氣旅遊節目《獨嘉瞓過界指南》主持馮皓揚（羊羊）與蔡景行（行仔）驚傳山東行程遇上大意外！二人在威海港準備乘搭遊輪過境韓國仁川，竟因一個致命錯誤，在登船前一刻被告知櫃檯已關閉，隨時滯留當地，嚇得二人與工作人員當場徬徨無助，場面極度混亂！眼看韓國之旅即將泡湯，究竟他們最終如何化解危機？