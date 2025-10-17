馮皓揚蔡景行山東出事！｜過韓國犯致命錯誤險被棄船 結局神反轉嚇呆工作人員？
昨晚（16日）人氣旅遊節目《獨嘉瞓過界指南》主持馮皓揚（羊羊）與蔡景行（行仔）驚傳山東行程遇上大意外！二人在威海港準備乘搭遊輪過境韓國仁川，竟因一個致命錯誤，在登船前一刻被告知櫃檯已關閉，隨時滯留當地，嚇得二人與工作人員當場徬徨無助，場面極度混亂！眼看韓國之旅即將泡湯，究竟他們最終如何化解危機？
昨晚威海港陷絕境 馮皓揚蔡景行瀕臨滯留
根據節目畫面，馮皓揚與蔡景行在山東威海完成拍攝後，準備乘搭晚上9點的遊輪前往韓國仁川。為求穩陣，一行人提早足足4小時抵達威海港國際客運中心，豈料換來的卻是晴天霹靂的消息！原來登船手續竟要求在啟航前5小時辦理，他們到達時櫃檯早已關閉。面對突如其來的變故，羊羊、行仔及所有工作人員都顯得手足無措，在空無一人的大堂中焦急萬分，氣氛一度跌至冰點。
神秘貴人出手襄助 馮皓揚蔡景行奇蹟登船
正當所有人以為行程要告吹之際，幸運之神突然降臨！在徬徨無助的關頭，一位「貴人」及時出現，出手相助。在船公司工作人員為他們四處奔走，以及海關人員的特別協助下，馮皓揚與蔡景行等人最終成功趕上尾班船，在驚險萬分下順利出發。經過12小時的航程，二人成功抵達韓國仁川，隨即到訪仁川綜合魚市場，準備大快朵頤，心情猶如坐過山車。
馮皓揚苦練韓文有成果 仁川魚市場大派用場
抵達韓國後，馮皓揚的流利韓語即時大派用場，完全掌握主導權！原來羊羊自從贏得香港電影金像獎最佳男配角後，一直希望有機會到韓國發展，因此早已苦練韓語。在仁川綜合魚市場，他不但負責與檔主講價，更賣口乖𠱁得大家非常開心，成功點了滿桌海鮮，包括鮑魚、刺身及韓國人至愛的海腸魚生。不過，從畫面所見，二人似乎不太懂得欣賞海腸滑潺潺的獨特質感，面部表情相當趣怪。
馮皓揚日本會合謝茜嘉 爆肌預告重大計劃
今晚（17日）播出的集數中，二人將由仁川轉戰日本福岡，並與「嘉姐」謝茜嘉會合。嘉姐作為旅遊達人，連在日本都有粉絲認出並要求簽名，人氣強勁。而馮皓揚更在節目中大方展示苦練多時的巨胸及六舊腹肌，身形與上一輯節目相比簡直判若兩人，線條更結實分明。他更在節目中鄭重宣布，將在日本實行一項籌備已久的重大計劃，為觀眾留下巨大懸念。
