馮盈盈犯三宗罪被無綫掟入雪櫃 《逆天奇案》開續集被飛出局
第一宗罪，為公開戀情同公司意見不一
之前馮盈盈和醫生男友分手後，被指撻著大隻主播鄭衍峰，馮盈盈想公開戀情，有指遭公司禁止，但馮盈盈仍不時孖男友高調放閃，與無綫就此事鬧分歧，令關係一度僵持，其後馮盈盈同鄭衍峰分手，事件才淡化下來﹗
第二宗罪，玩虛擬幣有違內地禁例
馮盈盈最近踩入NFT市場，推出自家設計的水晶手鏈，並以虛擬貨幣「以太幣」交易，由於虛擬貨幣的相關活動在內地屬非法金融活動，一律禁止﹗無綫與內地有緊密的合作，又相當重視內地市場，所以馮盈盈此舉相當踩界，會觸及禁地﹗
第三宗罪，為保助手唔聽無綫話
馮盈盈2020年開始聘請私人助手，有指其助手經常陪伴出席活動時，便趁機集郵及貪小便宜去搲著數，有指無綫方面為顧及馮盈盈形象，勸她辭去該助手以免影響其名聲，但馮盈盈卻當耳邊風，屢勸不聽﹗馮盈盈兩年前剛請助手時出手闊綽，帶助手去名店揀聖誕禮物﹗
無綫力捧22歲宋宛穎取代FYY
有傳無綫對馮盈盈的多番唔聽話感到很不滿，大大削減其工作，並怒掟她入雪櫃﹗並且力捧其師妹、應屆港姐冠軍宋宛穎取代她，近日有份主持「冬奧」的宋宛穎，被讚口齒伶俐，對答大方，無論身材、樣貌、學歷及口才都表不俗，最重要夠聽話，絕對有能力取代師姐馮盈盈﹗
重溫：《逆天奇案》谷胸博盡演出 被狠批演技浮誇、扮鬼妹好作狀
馮盈盈在《逆天奇案》比女主角林夏薇更「搶鏡」，不過被網民批演技浮誇又作狀，得兩個表情一劇到底，連講英文都造作過人，指她瘋狂加入R音扮鬼妹仔，聽到好礙耳，令觀眾眼耳同告受罪，馮盈盈有自己一番解釋﹗
馮盈盈《逆天奇案》一號表情冏樣睇到厭
馮盈盈飾演的Ana是一名黑客，為查「殺虎案」協助陳展鵬破案，馮盈盈低胸短打性感打扮去埋魏豐集團副主席陳少邦身，結局篇戲份全集中在她身上，早前一集全集幾乎她個人騷，可惜被網民狠批為表現自己，而用力過度，批評她演技未夠班，面部表情太過浮誇，連眼神都浮張過人，但來來去去得兩個表情，一係八字眉冏樣一係擘對大眼，觀眾睇到厭。
馮盈盈被批「佢個人就係浮誇」
網民狠批馮盈盈「太作狀」、「演中學舞台劇咩對眼係咁擘大做乜？」、「好假又造作﹗」、「點解差過反黑路人甲咁多」、「博表現玩突出，反而適得其反」、「睇陳展鵬好入戲，一配馮盈盈突然變咗兩個世界嘅人，立即投入唔到」。
網民批馮盈盈拖累陳展鵬
馮盈盈二號表情碌大對眼最浮誇
馮盈盈被批說話含糊不清
馮盈盈唔止演技被批評，網民更指她咬字不清，太多懶音，為演飾外國返來的女子，講英文便瘋狂加入R音，有網民指「唔係下下加R音就係外國人，好造作﹗」、「廣東話又唔正，講英文又刻意拉長個尾音同大聲，同後期配音又唔夾口型」、「演啞妹可能會好啲」、「一聽到佢把聲就想熄電視」、「點解佢演戲都係做番自己，聲大大拉高八度，嘈到死以為睇緊《後生仔》」
網民：大大聲R音講英文
馮盈盈被質疑講錯對白
《逆天奇案》香港和大馬同步播放，有網民對馮盈盈講對白與字幕不符感到好奇怪，更質疑她講錯對白，馮盈盈在其中一集話：「想當年我行走『漿湖』」而字幕是出現「想當年我行走江湖」，有大馬網民留言問馮盈盈係講錯對白，更指是「配音惹的禍」、「在電視聽到時感到怪怪的」、「我以為我聽錯﹗」不過有網民解釋「行走漿湖」是港人說法，不過同樣被質疑指馮盈盈外國返來，應該不懂地道說法，總之大家對馮盈盈表現有很多不同意見﹗
馮盈盈親回網民負評
被網民力數三大宗罪，更指聽到佢把聲便想熄電視，馮盈盈自有一番解釋，她指本身角色係「令人討厭」，佢話：「個角色係唔好討好，介入陳展鵬同林夏薇，抵鬧啦， 所以換個角度睇，被觀眾鬧係意味住成功啦﹗」
常見問題
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