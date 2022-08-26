28歲馮盈盈考完金融牌「扭計成功」Job接Job 走出雪櫃升呢新劇女一
馮盈盈 新劇夥拍丁子朗
有指被「雪藏」的馮盈盈，已有一年時間無劇拍，近日她親自透露已成功通過CFA Level 1考試，疑似想轉行做金融之花，為離巢另謀後路，結果相隔僅約一個月，TVB就安排她開拍新劇《妳不是她》（暫名），仲係夥拍25歲上位小生丁子朗，擔正做女一，此外馮盈盈近日更接連參加多個綜藝節目包括《好聲好戲2》，曝光率激增，Job接Job看來已「扭計成功」。
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平凡女子變身浪漫情人
據知新劇《妳不是她》（暫名）劇情講述林信（丁子朗飾）與夏莉（馮盈盈飾）拍拖三年，感情陷入瓶頸。在兩人經歷一場車禍後，莉竟由一位平實乏味的伴侶轉變成男人夢寐以求的浪漫情人，令信懷疑車禍中到底發生了甚麼？劇中除了丁子朗和馮盈盈外，演員名單還有張頴康、姚嘉妮、馬貫東和車婉婉。
被要求演出不要太「馮盈盈」
目前《妳》劇正在籌備中，據知這部劇集由陳萍監製、無綫戲劇製作總監徐正康負責監督，徐正康接受傳媒訪問時，指《妳》劇是個輕鬆愛情故事，馮盈盈一直是他們睇中的女一人選，因為她由《智能愛人》後都無正式拍劇，個角色亦剛好適合她。他又指從來無聽過馮盈盈被雪藏一事，又大讚馮盈盈好有潛質，只要演出時不要太「馮盈盈」就得，即是心直口快那一類，而是要她發揮另一種戲路。
拍節目被指勁浮誇
已一年無劇拍的馮盈盈，近日更接連參加多個綜藝節目，包括上J2台的新節目《破解讀心理》擔任嘉賓，她在節目中被松明估中畫了甚麼，竟激動到跪地爆喊，更嚇到面容扭曲，表現得非常誇張。馮盈盈事後估計，打從拍攝開始前，松明老師就透過對話為自己讀心，她笑指想起都有點恐怖，直言：「睇緊鬼片咁呀！」此外她有份主持的《好聲好戲》第二季，亦即將在下周一（8月29日）開播。
重溫馮盈盈秘密讀書開新技能密謀轉行 林作竟然向佢學招手！
早前被爆因三宗罪被無線雪藏的馮盈盈，有傳曾投靠曾志偉解凍，可是隨後並沒有新發展。近日馮盈盈於社交平台上傳她通過了CFA Level 1考試的合格通知書。原為香港大學食物及營養學系畢業生的她，留言表示自己2022上半年都在準備CFA考試，而且自己能夠在毫無商科背景下考到合格是奇跡。此外，她亦在文中感謝父親親身接送自己到會場考CFA，並在文中暗中透露自己會考CFA的Level2，看來馮盈盈正在為離巢無線後另覓新出路而作準備！
馮盈盈IG全文：
20220708 It summarized my first half of 2022. To a finance-illiterate like me who has ZERO economic and business background, this is a miracle. Thank you to everyone who helped me. You know who you are.❤️ 早上八點考試，我希望預早一小時到試場準備。正當我苦惱如何在當天早上6點召車出門，爸爸二話不說，主動要送我去考試。“當年你應考DSE，我全程接送。今次你考CFA，我也會一樣做。這次你會一樣合格的。”十年過去，時移世易；父母的愛，始終不變。Daddy，我會繼續更加努力，勞煩你之後再車我去考場。#Level2
曾靠曾志偉解凍 可惜隨後並沒有新發展
早前，被雪藏的馮盈盈曾經一度解凍，與曾志偉、錢嘉樂等人一同主持《講你都唔信》。當時解凍後復出的馮盈盈得到全場關注，多次被調侃與緋聞男友鄭衍峰的關係。曾志偉在接受訪問的時候，亦曾經為馮盈盈解圍，力撐馮盈盈沒有被雪藏！雖然曾志偉親自邀請馮盈盈與他一同主持節目，但節目過後，馮盈盈亦沒有大搞作，看來未能成功解凍！
林作出面抽水
一向在網絡上動作多多的林作見到馮盈盈突然有意轉投金融業嘅懷抱，竟然都非常感興趣，早前更在個人社交網站上表示以「馮小姐的口才」向她招挖角加入自己的團隊做保險！不過網民就似乎唔Buy，一方面指馮盈盈口才並不是太好，另外又勤林作唔好再搞事，掀起一片討論。
馮盈盈被爆因4宗罪遭雪藏
馮盈盈16年當選港姐冠軍後備受無綫力捧，無論大騷司儀、綜藝節目及劇集都有佢份，更於《萬千星輝頒獎典禮2018》獲得「飛躍進步女進步獎」，前途無可限量，但近月馮盈盈卻在電視機前消失一樣，更有指其有份主演的《逆天奇案》落實開拍續集，但馮盈盈慘被out！有傳馮盈盈因犯下3宗罪觸怒無綫而被掟入雪櫃，近日更被爆仲有第4宗罪！
第一宗罪：為公開戀情同公司意見不一
之前馮盈盈和醫生男友分手後，被指撻著大隻主播鄭衍峰，馮盈盈想公開戀情，有指遭公司禁止，但馮盈盈仍不時孖男友高調放閃，與無綫就此事鬧分歧，令關係一度僵持，其後馮盈盈同鄭衍峰分手，事件才淡化下來﹗
第二宗罪：玩虛擬幣有違內地禁例
馮盈盈最近踩入NFT市場，推出自家設計的水晶手鏈，並以虛擬貨幣「以太幣」交易，由於虛擬貨幣的相關活動在內地屬非法金融活動，一律禁止！無綫與內地有緊密的合作，又相當重視內地市場，所以馮盈盈此舉相當踩界，會觸及禁地！
第三宗罪：為保助手唔聽無綫話
馮盈盈2020年開始聘請私人助手，有指其助手經常陪伴出席活動時，便趁機集郵及貪小便宜去搲著數，有指無綫方面為顧及馮盈盈形象，勸她辭去該助手以免影響其名聲，但馮盈盈卻當耳邊風，屢勸不聽！
第四宗罪：推拍港版《華燈初上》
由王晶監製的TVB新劇《一舞傾城》，被視為港版《華燈初上》，今年5月已在佛山正式開拍，並於7月煞科，有傳王晶曾邀請馮盈盈拍攝這部劇集，但馮盈盈因為不想北上拍劇，而一口推拒！
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