28歲馮盈盈考完金融牌「扭計成功」Job接Job 走出雪櫃升呢新劇女一

現年28歲的馮盈盈早前自爆秘密讀書，成功通過CFA Level 1考試，被指疑似為離巢TVB後鋪路轉行，似乎TVB都有意挽留馮盈盈，今日（26/8）就有報道指陳自瑤疑因私自爆出同王浩信離婚的消息，而觸怒TVB高層，被飛出新劇，而馮盈盈就因此「執二攤」頂上，擔正做女一，成功走出雪櫃！