馮盈盈化身眼鏡娘打氣 場景大有來頭 曾拍攝知名劇集色誘戲份畫面

馮盈盈趁DSE放榜日在社交平台貼出一系列文青風打氣照片，化身知性眼鏡娘為考生加油。不過眼尖網民隨即發現，她拍攝的背景竟然是《婚後事》中羅子溢與王敏奕上演色誘情節的標誌性書店，這個巧合令整組照片瞬間充滿戲劇張力。