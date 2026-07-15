馮盈盈化身眼鏡娘打氣 場景大有來頭 曾拍攝知名劇集色誘戲份畫面
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馮盈盈趁DSE放榜日在社交平台貼出一系列文青風打氣照片，化身知性眼鏡娘為考生加油。不過眼尖網民隨即發現，她拍攝的背景竟然是《婚後事》中羅子溢與王敏奕上演色誘情節的標誌性書店，這個巧合令整組照片瞬間充滿戲劇張力。
馮盈盈化身眼鏡娘於旺角書店拍攝打氣照
擁有港大碩士一級榮譽優等成績的馮盈盈，當年以DSE 28分高分入讀港大，一直被封為「學霸港姐」。今次她特意選擇位於旺角的梅馨書舍作為拍攝場地，在堆積如山的二手書海中擺出各種知性造型，綠色格仔窗框配上書卷氣息十足的背景，營造出濃厚的文青氛圍。她同時在帖文中分享個人高效溫書秘訣，包括「黃金48小時記憶法」——溫習後兩天內必須重溫以達到抗遺忘效果，又指大腦專注力一般只有30至40分鐘，分段溫習比盲目死讀更有效。
盈盈勉勵考生放鬆心態引用經典廣告詞
馮盈盈在帖文中寄語考生「人生的考試，從來不止一場。無論這次成績如何，它只是漫長旅程中的一個章節」，更引用經典廣告詞「其實落雨又有咩好怕？聽日一定會好天嘅」鼓勵應屆考生放鬆心態面對成績。作為過來人，她強調心態調整比死讀書更加重要，希望考生們無論結果如何都能保持正面態度迎接未來挑戰。
《婚後事》羅子溢王敏奕曾在同一書店上演色誘名場面
令網民嘩然的是，馮盈盈拍攝打氣照的梅馨書舍，正正就是《婚後事》中文學教授潘善仁（羅子溢飾）與叛逆編劇呂靜海Mira（王敏奕飾）命定初遇的地方。劇中Mira以崇拜心態和文學話題一步步走進潘教授心房，最終在這間書店引爆了全劇最激烈的婚姻風暴與色誘情節。這個充滿文藝氣息卻暗藏情慾張力的場景，至今仍是不少劇迷的打卡朝聖地，被戲稱為「出軌聖地」。
網民爆笑留言稱學霸港姐去出軌書店打氣反差極大
帖文一出隨即引發網民熱烈討論，留言區充斥各種幽默迴響。有網民笑言「盈盈，你喺呢度溫書，潘教授（羅子溢）知唔知？」，亦有人指「Mira（王敏奕）喺呢度色誘教授，盈盈你就喺度教人抗遺忘記憶法，好大對比！」，更有劇迷直言「學霸港姐去『出軌書店』打氣，呢個crossover夠晒驚喜！」這個意外的場景撞樣，成功在DSE放榜的緊張氣氛中為大家帶來另類歡樂。
資料或影片來源：原文刊於新假期