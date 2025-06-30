馮盈盈宋宛穎莊子璇拍AI宣傳片與食物作戰 三港姐冠軍「戰狼300」造型曝光

三位擁有頂尖學歷的香港小姐冠軍馮盈盈、宋宛穎、莊子璇，聯同陸浩明攜手主持全新資訊飲食節目《食好D》，於6月30日起逢周一至五晚上10點半在翡翠台播出。這個節目將以專業營養學角度，為觀眾拆解日常飲食中的各種謬誤和迷思。三位港姐冠軍為宣傳全新飲食節目《食好D》，以「戰狼300」造型拍攝創意宣傳片，在AI軟件打造的虛擬世界中與巨型食物展開激戰，造型曝光後立即引起網民熱烈討論。