馮盈盈宋宛穎莊子璇拍AI宣傳片與食物作戰 三港姐冠軍「戰狼300」造型曝光
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三位擁有頂尖學歷的香港小姐冠軍馮盈盈、宋宛穎、莊子璇，聯同陸浩明攜手主持全新資訊飲食節目《食好D》，於6月30日起逢周一至五晚上10點半在翡翠台播出。這個節目將以專業營養學角度，為觀眾拆解日常飲食中的各種謬誤和迷思。三位港姐冠軍為宣傳全新飲食節目《食好D》，以「戰狼300」造型拍攝創意宣傳片，在AI軟件打造的虛擬世界中與巨型食物展開激戰，造型曝光後立即引起網民熱烈討論。
三位港姐冠軍人均學霸 專業背景令人驚嘆
三位港姐主持各自擁有令人驚嘆的專業背景，馮盈盈具備食物及營養學知識，宋宛穎擁有生物化學及人類生物學專業，莊子璇則具備醫學院醫療科學等專業知識。這個強大的學術陣容，為節目的專業性提供了堅實保障。
三位港姐在宣傳片中大晒長腿和玉手
這條「食物大戰」宣傳片運用了最新AI軟件技術，打造出充滿未來感的虛擬隧道和跑道場景。三位港姐在片中大晒長腿和玉手，與各種巨型食物進行刺激的作戰場面，視覺效果相當震撼，展現了製作組的創意和用心。
宋宛穎獲精靈造型惹關注
最令人注目的是，三位港姐中只有宋宛穎以精靈造型上陣，頭戴精靈耳朵的特殊造型立即成為焦點。不少網民好奇是否宋宛穎在節目中獲得特殊待遇，紛紛在社交媒體上討論這個安排背後的原因。
製作組親自解釋造型安排
面對外界猜測，製作組主動澄清宋宛穎並非獲得厚待，而是純粹因為精靈耳朵特別適合她的面型和氣質。製作組笑言：「其實只係大家都覺得呢對精靈耳好襯宋宛穎，盈盈同璇璇真係冇咁襯。」這個坦率的解釋反而讓網民覺得更加有趣。
網民大讚創意宣傳手法
這種結合AI技術和創意造型的宣傳手法，成功吸引了大量網民關注和討論。不少人讚賞製作組敢於嘗試新穎的宣傳方式，認為這種視覺衝擊力強的內容更容易在社交媒體上傳播，為節目帶來更高的關注度。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期