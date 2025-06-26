寵你一世｜馮盈盈人寵情深感動全場 首帶愛犬影寫真1原因現場爆喊
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馮盈盈近日帶同愛犬波子參加無綫寵物綜藝節目《寵你一世》，首次帶波子到影樓拍攝寫真，當看到成品時，竟然感動到忍不住爆喊。馮盈盈坦言這輯相片對自己意義重大，她感觸地說：「有咗今日呢啲相，我諗後面就算發生咩事，都唔會有遺憾。」
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馮盈盈為拍首次正式寫真足足緊張一星期
《寵你一世》於本周六（28日）晚8點翡翠台播映第三集，馮盈盈首帶同愛犬波子到影樓拍攝寫真，更與主持德德一齊體驗「動物醫生」工作日常，親身感受照顧毛孩的責任與辛勞。為了這次正式影樓寫真，馮盈盈坦言自己緊張了一整個星期，事事親力親為，希望留下最美好回憶。
難忘另一愛犬死後留遺憾
當看到寫真成品時，馮盈盈在現場竟感動至哭成淚人，情緒一度失控：「我覺得呢張相對我哋好大意義，因為其實波子仲有個家姐（同一胎），但家姐之前過咗身，佢過身時我哋先發現，原來冇真係好認真咁影過一輯咁正式嘅相，所以喺佢告別儀式時都有諗，早知影輯寫真…有咗今日呢啲相，我諗後面就算發生咩事，都唔會有遺憾。」
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期