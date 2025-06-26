寵你一世｜馮盈盈人寵情深感動全場 首帶愛犬影寫真1原因現場爆喊

馮盈盈近日帶同愛犬波子參加無綫寵物綜藝節目《寵你一世》，首次帶波子到影樓拍攝寫真，當看到成品時，竟然感動到忍不住爆喊。馮盈盈坦言這輯相片對自己意義重大，她感觸地說：「有咗今日呢啲相，我諗後面就算發生咩事，都唔會有遺憾。」