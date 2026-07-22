32歲馮盈盈晚宴司儀破格打扮震撼全場 狂歡嗌到聲沙全因一件事！
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現年32歲的馮盈盈日前三度為大型周年晚宴擔任大會司儀，向來以高貴優雅形象示人的她，今次竟一反常態以極度破格的性感打扮登場。她在台上不僅大騷傲人身段，更全程陷入瘋狂狀態，背後真相絕對令人大感意外。
馮盈盈破天荒性感裝扮震撼全場
這場盛大的健身中心周年晚宴邀請了馮盈盈聯同黃心美與林盛斌共同擔任大會司儀，吸引了近1,800位來賓熱情參與。平日做主持總是以雍容華貴姿態示人的馮盈盈，為了配合今次大會的獨特主題，竟然破天荒地僅穿上一件運動Bra top性感上陣。她不僅大方展露纖幼的小蠻腰，一身打扮更是靚爆鏡，瞬間成為台下眾人目光的焦點所在。
馮盈盈親自揭開瘋狂晚宴背後真相
針對今次與眾不同的司儀體驗，馮盈盈隨後在社交平台上親自發文分享興奮心情。她向粉絲詳細解釋：「晚宴以『GYM魚遊戲』為主題，全場近1,800位來賓變身『玩家』，而我們三位司儀就擔任『高級管理員』。」她坦言在準備過程中已經覺得極度有趣，到實際進入遊戲環節時，現場氣氛更是推向瘋狂頂峰，讓她徹底放下平時的斯文形象。
破格GYM魚遊戲鬥智鬥力氣氛高漲
這次特別晚宴的活動內容極度豐富，除了要求參加者在台上台下鬥智鬥體力，大會更安排了多位知名歌手輪番上陣獻唱表演。配合極度豐富的獎品和巨額獎金，令整個活動的娛樂性及刺激感一時無兩，台上台下同樣處於極度亢奮的狀態。馮盈盈作為帶動氣氛的核心人物，為了讓全場嘉賓完全投入這個破格的遊戲世界，全程交足功課落力演出。
網民激讚晚宴司儀表現極度敬業
面對如此震撼的萬人級活動，馮盈盈直言自己完全融入其中：「嗌到聲都沙，作為司儀見到全場咁高漲嘅能量，自己都被感染到好開心。」不少網民看到這輯充滿科幻感的火辣照片後，紛紛湧入留言區表達驚嘆。除了大讚她這身打扮極具視覺衝擊力外，大批粉絲更高度表揚她的工作態度，留言盛讚她「敬業」，完美駕馭了這個非一般的主持角色。
資料或影片來源：原文刊於新假期