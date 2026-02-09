馮盈盈比堅尼上陣浸冰水 火力全開「泰」火辣 大方揭攝影師神秘身份
前港姐冠軍馮盈盈近年積極健身保持身材，日前與媽媽到曼谷度假時更大膽挑戰冰水浴，騷出比堅尼福利，身材線條極為完美，令網民大讚！更令人意外的是，她大方公開同行攝影師神秘身份！
馮盈盈比堅尼福利畫面超震撼
馮盈盈在社交平台分享曼谷之旅的精彩片段，其中最吸睛的莫過於她穿著藍色比堅尼挑戰冰水浴的畫面。她坦言「希望自己身形線條更健美」，而從照片可見她的努力確實有成果，身材線條緊實有致。網民紛紛留言大讚「健康美」、「藍色好顯白 好睇呀」，更有網民直言「流鼻血流血不止」，可見她的好身材確實令人驚艷。
挑戰攝氏2度冰水浴揭秘凍齡保養法
馮盈盈這次在曼谷不只是單純度假，更挑戰了極具話題性的冰水浴療程。她詳細分享了整個過程，表示「全身浸入只有攝氏2度的冰水池」，剛開始時「冷到血管瞬間收縮，皮膚都變紅」，但之後感覺「全身舒暢，疲勞消失」。她解釋冰水療程有助促進血液循環、舒緩疲勞、提升肌肉恢復能力，對身體的修復效果特別明顯，當晚更睡得特別香甜，第二日肌肉痠痛也紓解了。不過她也貼心提醒，冰水浴不適合高血壓、心臟病患者或孕婦，建議先諮詢醫生意見，展現了她的專業態度。
媽媽變身專業攝影師 母女感情超溫馨
最令人意外的是，馮盈盈大方公開了這次旅程的「專業攝影師」身份，原來就是她的媽媽。她幽默地表示「媽媽她怕冷不敢試，只好變身攝影師，幫手拍下我挨冷的時刻啦」，並配上相機和偷笑的表情符號。媽媽雖然不敢嘗試冰水浴，但仍然全程陪伴女兒，並用心記錄下這些珍貴時刻。
戶外瑜伽配合大自然療癒身心靈
除了挑戰冰水浴，馮盈盈和媽媽還在曼谷公園嘗試了戶外瑜伽課程。她形容「躺在草地上，聽著風聲和鳥鳴，感受陽光透過樹影灑下來，那種與大自然的連結特別療癒」。相比起平時在香港室內練習瑜伽，她認為戶外瑜伽讓身心都更放鬆、更自在。
