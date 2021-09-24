馮盈盈殺入商界 推出自家水晶手鍊 要用「以太幣」先買到

港姐冠軍馮盈盈向來花邊新聞多，為了證明自己不是花瓶，美貌與智慧並重，最近她跨界踩入藝術界最新領域NFT（Non-Fungible Token）市場，於今年典亞博藝（Fine Art Asia，簡稱FAA）推出由她設計的水晶手鍊，買家需要用「以太幣」才能買到馮盈盈的手鍊！

撰文：東方新地 圖片：馮盈盈IG