馮盈盈殺入商界 推出自家水晶手鍊 要用「以太幣」先買到
撰文：東方新地 圖片：馮盈盈IG
馮盈盈開拓藝術風潮
馮盈盈日前在其社交網大賣廣告，推廣最新藝術風潮NFT（Non-Fungible Token），宣布與典亞博藝（Fine Art Asia，簡稱FAA）合作推出一共三款共25條的水晶手鍊。
以馮盈盈名字命名
馮盈盈拍了一條片介紹自己的作品，她表示三款手鍊代表不同的人生階段，從種子發芽、到花華綻放、最後結成美果，寓意一段完整的生命歷程。整個系列以「晶．凝」命名。「晶」取自馮盈盈的英文名Crystal，「凝」則是「盈」的同音，除了昭示這是屬於她的故事，讓大家看見一個不一樣的馮盈盈之外，亦以一顆晶石的凝結，點出生命之旅的主題。
坦言因疫情感到焦慮
說到創作靈感，馮盈盈坦言因疫情影響，她與很多香港人一樣，憧憬著通關後出埠遊玩的日子，可是疫情陰霾讓大家生活上多了各種限制，她亦感到不安和焦慮，然而在這段負能量和壓力的日子，馮盈盈從配戴水晶飾物讓自己心靈平和，紓緩情緒，重拾治癒力量，所以她希望能把正能量宣揚開去，選擇自己一直有興趣和認識的水晶工藝推出自家首飾品牌。
買家要用「以太幣」
這次買家要先用「以太幣」（ETH）在OpenSea NFT市場內購買「晶．凝」系列加密錢包，獲得馮盈盈手鍊概念草圖，這是等待實物揭盅的第一個收藏階段；在購入加密錢包後，買家便可憑此作VVIP門票於FAA展覽期間兌換實物手鍊，於會場與設計師馮盈盈交流。
VVIP獲馮盈盈神秘禮物
馮盈盈的水晶手鍊一共三款，《盈籽》和《春華》各12條手鍊會在不同階段公開發售，唯獨第三款代表「結成美果」的《蕡蓁》手鍊只有1條，將會在十月初於線上平台競投拍賣，得主可在十月FAA會場兌換實物。馮盈盈表示將贈送更多神秘禮物予VVIP持票人士，他們可獲「Unlockable Content」（可解鎖內容），暫時已公布的如獨家看到作品創作過程紀錄片，及得到馮盈盈親發的心意咭等等。日前第一款手鍊已開賣，售價約港幣9,000，至今只賣出4條，尚餘8條。