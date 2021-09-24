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馮盈盈殺入商界 推出自家水晶手鍊 要用「以太幣」先買到

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撰文：東方新地

港姐冠軍馮盈盈向來花邊新聞多，為了證明自己不是花瓶，美貌與智慧並重，最近她跨界踩入藝術界最新領域NFT（Non-Fungible Token）市場，於今年典亞博藝（Fine Art Asia，簡稱FAA）推出由她設計的水晶手鍊，買家需要用「以太幣」才能買到馮盈盈的手鍊！

撰文：東方新地 圖片：馮盈盈IG

馮盈盈開拓藝術風潮

馮盈盈日前在其社交網大賣廣告，推廣最新藝術風潮NFT（Non-Fungible Token），宣布與典亞博藝（Fine Art Asia，簡稱FAA）合作推出一共三款共25條的水晶手鍊。

馮盈盈日前在社交網宣布推出自家水晶手鍊。（圖片來源：馮盈盈IG）
馮盈盈日前在社交網宣布推出自家水晶手鍊。（圖片來源：馮盈盈IG）
馮盈盈連日在社文網開po為她的水晶首飾宣傳。（圖片來源：馮盈盈IG）
馮盈盈連日在社文網開po為她的水晶首飾宣傳。（圖片來源：馮盈盈IG）

以馮盈盈名字命名

馮盈盈拍了一條片介紹自己的作品，她表示三款手鍊代表不同的人生階段，從種子發芽、到花華綻放、最後結成美果，寓意一段完整的生命歷程。整個系列以「晶．凝」命名。「晶」取自馮盈盈的英文名Crystal，「凝」則是「盈」的同音，除了昭示這是屬於她的故事，讓大家看見一個不一樣的馮盈盈之外，亦以一顆晶石的凝結，點出生命之旅的主題。

馮盈盈分享創作靈感，表示最後一條手鍊融入了古董元素，嵌入了宋代繩結形金吊飾─作點綴。這個小吊墜十分精緻，亦是馮盈盈自己十分喜愛的自家收藏品。（圖片來源：馮盈盈IG）
馮盈盈分享創作靈感，表示最後一條手鍊融入了古董元素，嵌入了宋代繩結形金吊飾作點綴。這個小吊墜十分精緻，亦是馮盈盈自己十分喜愛的自家收藏品。（圖片來源：馮盈盈IG）
馮盈盈表示受疫情影響曾感不安，全靠水晶去令自己心靈平靜。（圖片來源：馮盈盈IG）
馮盈盈表示受疫情影響曾感不安，全靠水晶去令自己心靈平靜。（圖片來源：馮盈盈IG）

坦言因疫情感到焦慮

說到創作靈感，馮盈盈坦言因疫情影響，她與很多香港人一樣，憧憬著通關後出埠遊玩的日子，可是疫情陰霾讓大家生活上多了各種限制，她亦感到不安和焦慮，然而在這段負能量和壓力的日子，馮盈盈從配戴水晶飾物讓自己心靈平和，紓緩情緒，重拾治癒力量，所以她希望能把正能量宣揚開去，選擇自己一直有興趣和認識的水晶工藝推出自家首飾品牌。

馮盈盈戴住自家設計的手鍊做生招牌。（圖片來源：馮盈盈IG）
馮盈盈戴住自家設計的手鍊做生招牌。（圖片來源：馮盈盈IG）
因為這次的買賣不是實體，不少有心者都問馮盈盈如何購買，所以她日前在社交網開Live講解。（圖片來源：馮盈盈IG）
因為這次的買賣不是實體，不少有心者都問馮盈盈如何購買，所以她日前在社交網開Live講解。（圖片來源：馮盈盈IG）

買家要用「以太幣」

這次買家要先用「以太幣」（ETH）在OpenSea NFT市場內購買「晶．凝」系列加密錢包，獲得馮盈盈手鍊概念草圖，這是等待實物揭盅的第一個收藏階段；在購入加密錢包後，買家便可憑此作VVIP門票於FAA展覽期間兌換實物手鍊，於會場與設計師馮盈盈交流。

馮盈盈再在自己的社交網限時動態內清淅介紹，第一件《盈籽》將定價為0.38以太幣(折約港幣9,000)。（圖片來源：馮盈盈IG）
馮盈盈再在自己的社交網限時動態內清淅介紹，第一件《盈籽》將定價為0.38以太幣(折約港幣9,000)。（圖片來源：馮盈盈IG）
馮盈盈表示9月20日下午3點開售後，24小時已售出3件，不過4日後只成功賣出4件。（圖片來源：馮盈盈IG）
馮盈盈表示9月20日下午3點開售後，24小時已售出3件，不過4日後只成功賣出4件。（圖片來源：馮盈盈IG）

VVIP獲馮盈盈神秘禮物

馮盈盈的水晶手鍊一共三款，《盈籽》和《春華》各12條手鍊會在不同階段公開發售，唯獨第三款代表「結成美果」的《蕡蓁》手鍊只有1條，將會在十月初於線上平台競投拍賣，得主可在十月FAA會場兌換實物。馮盈盈表示將贈送更多神秘禮物予VVIP持票人士，他們可獲「Unlockable Content」（可解鎖內容），暫時已公布的如獨家看到作品創作過程紀錄片，及得到馮盈盈親發的心意咭等等。日前第一款手鍊已開賣，售價約港幣9,000，至今只賣出4條，尚餘8條。

盈盈在一次拍攝機會初次接觸NFT並認識了FAA團隊成員，知道這新興市場具極大潛力。及後在FAA團隊支援下讓她的作品概念連結到NFT平台，有鑑於參與NFT收藏的收藏家都較易接受新事物，給予她信心做更多嶄新嘗試。（圖片來源：馮盈盈IG）
盈盈在一次拍攝機會初次接觸NFT並認識了FAA團隊成員，知道這新興市場具極大潛力。及後在FAA團隊支援下讓她的作品概念連結到NFT平台，有鑑於參與NFT收藏的收藏家都較易接受新事物，給予她信心做更多嶄新嘗試。（圖片來源：馮盈盈IG）
馮盈盈除了涉足設計外，原來她亦是一名藝術收藏初哥，主力收藏本地年青藝術家作品，以支持本港藝壇。至於會否繼續投身設計創作，她笑言要看今次作品推出市場反應再作打算，她將會在10月8日至11日假會展舉辦的典亞博藝會場介紹自己的NFT，並分享創作心得。（圖片來源：馮盈盈IG）
馮盈盈除了涉足設計外，原來她亦是一名藝術收藏初哥，主力收藏本地年青藝術家作品，以支持本港藝壇。至於會否繼續投身設計創作，她笑言要看今次作品推出市場反應再作打算，她將會在10月8日至11日假會展舉辦的典亞博藝會場介紹自己的NFT，並分享創作心得。（圖片來源：馮盈盈IG）

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