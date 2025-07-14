港姐馮盈盈驚變中學主禮嘉賓 致詞大談追夢辛酸史獲網民激讚：洗底成功！
馮盈盈突襲中學畢業禮 全場師生反應曝光
馮盈盈日前獲邀到一所中學，以主禮嘉賓身份出席畢業典禮，場面相當矚目。當日她以一身端莊得體的打扮現身，一改以往幕前大膽敢言的形象，散發出知性魅力。致詞期間，馮盈盈分享了自己的人生經驗，鼓勵學生們「畢業並不是終點，而是一個全新的起點」，一番話引起全場共鳴。她坦言自己也曾面對迷惘，但正是勇敢地跨出舒適區，才發掘到自身的無限價值。她提醒學生們在追夢的路上不要懼怕失敗，因為每次挑戰都是成長的養分，其真誠的分享獲得在場師生熱烈掌聲，不少學生都表示深受啟發。
馮盈盈IG感性發文：畢業不是終點
活動結束後，馮盈盈亦在個人社交平台分享感受，表示這次經歷讓她倍感榮幸，同時也充滿了激勵意義。她特別感謝學校的邀請，讓她能與年輕人再次連結，並在心中留下美好回憶。她在文中再次強調了演講的核心思想，寫道：「畢業並不是終點，而是一個全新的起點。」此外，她也特別提醒畢業生要珍惜家人的支持與陪伴，並強調身心健康是走得更遠的基石，認為只有保持良好的身心狀態，才能在人生的舞台上持續發光發熱。
昔日話題女王形象逆轉 回顧馮盈盈蛻變之路
回顧馮盈盈的演藝路，自2016年當選香港小姐冠軍後，她憑藉在節目中敢言、貼地的風格火速入屋，但也因此惹來不少爭議，被封為「話題女王」。初出道時，她在《後生仔傾吓偈》等節目中的大膽言論，讓她建立了鮮明的個人形象。然而，近年馮盈盈似乎有意轉型，除了專注劇集拍攝，更重返校園修讀碩士課程，積極增值自己。這次以主禮嘉賓身份出席畢業典禮，分享充滿智慧的人生感悟，與昔日形象形成強烈對比，不少網民都認為她已成功蛻變，展現出成熟知性的一面，這次的正面形象可謂是她「洗底之路」一個重要的里程碑。
網民一面倒力撐馮盈盈：完全刮目相看
馮盈盈這次的分享在網上引起熱烈討論，輿論幾乎一面倒地表示讚賞。大批網民湧入她的社交媒體留言，力撐她充滿正能量。有網民大讚：「FYY講得好好，充滿啟發性，能夠激勵年輕一代！」、「睇到佢嘅分享，真係充滿正能量，為學生們打氣！」不少人更對她刮目相看：「以前覺得佢淨係識博出位，而家真係刮目相看，洗底成功！」、「能夠邀請佢做主禮嘉賓，呢間學校好有眼光。」、「證明佢真係有墨水，唔再係以前個MK妹。」