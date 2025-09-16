港姐冠軍馮盈盈鬥莊子璇｜師妹網狀黑絲超狂野硬撼師姐仙氣Look 網民：邊個贏？
《剪裁魔法師2》宣傳片曝光 兩代港姐冠軍造型激鬥
在最新曝光的《剪裁魔法師2》宣傳片中，兩位同為港姐冠軍的師姐師妹馮盈盈與莊子璇，以截然不同的風格登場，掀起網民熱議。師姐馮盈盈身穿粉紅露肩裝，配上復古髮型，恍如中古貴族，散發陣陣仙氣；而師妹莊子璇則大膽挑戰前衛風格，以超級短褲配搭網狀黑絲，外加一件超闊身長褸，造型狂野又性感，與馮盈盈的優雅形成強烈對比。兩人同場鬥靚，火藥味十足，令觀眾對她們在節目中的互動充滿期待。
何廣沛「白色Skin Head」搶鏡 聲夢小花潘靜文玩中性性感
節目除了兩大港姐冠軍，其他「星級模特兒」的造型同樣令人眼前一亮。當中，小生何廣沛可謂犧牲最大，以全新的「白色Skin Head」造型示人，極度搶眼，成功突圍；而《聲夢》出身的潘靜文亦一改甜美形象，挑戰中性性感風格，令人驚喜。同場的2021年港姐亞軍梁凱晴則以高衩仙子裝現身，時尚感十足，而許俊豪的冷酷「廢土風」造型亦相當有型，展示了多樣化的時尚風格。據悉，今季將有八位潛力香港時裝設計師參賽，他們將為一眾藝人徹底改頭換面。
《剪裁魔法師2》賽制揭秘 8強設計師爭奪20萬獎金
《剪裁魔法師2》將延續上季的真人騷比賽模式，由森美及馮盈盈擔任主持。節目組從11位本地時裝設計師中，透過「盲選」初賽，由八位「星級模特兒」及上季三甲姚子裕、羅宇豪、王竣鋐共同選出8強晉級。晉級的設計師將在決賽的三個回合中，圍繞不同主題為配對的藝人設計服飾。評審團會在前兩回合淘汰3名參賽者，最後五強將在終極回合一決高下，爭奪冠軍寶座以及港幣200,000元獎金。這次參賽的設計師陣容強勁，勢必會帶來連場激鬥。
網民洗版熱議造型 「莊子璇黑絲好癲」
宣傳片一出，隨即在網上引發熱烈討論，網民對一眾藝人的破格造型反應兩極。大部分留言都聚焦在兩位港姐冠軍身上，不少網民大讚莊子璇夠大膽：「估唔到佢肯著網狀黑絲，好癲好有型！」、「呢個look完全唔似平時嘅佢，好有驚喜！」、「師妹今次贏咗，夠放！」亦有網民力撐馮盈盈的仙氣造型：「FYY（馮盈盈）個復古look好高貴，氣質贏哂」、「粉紅色好襯佢，似公主」。同時，何廣沛的白頭skin head亦成為焦點：「何廣沛犧牲好大」、「第一眼認唔到佢！」，可見觀眾對節目充滿期待。