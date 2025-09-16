港姐冠軍馮盈盈鬥莊子璇｜師妹網狀黑絲超狂野硬撼師姐仙氣Look 網民：邊個贏？

TVB真人騷《剪裁魔法師2》即將播出，兩代港姐冠軍馮盈盈與莊子璇率先在宣傳片中上演一場時尚大激鬥！馮盈盈以一身粉紅復古仙氣造型登場，莊子璇則以超短打配網狀黑絲的狂野形象示人，兩人風格形成強烈對比，畫面極具衝擊力。究竟邊個造型更勝一籌？節目中仲有邊啲藝人會被徹底改造？