港姐冠軍馮盈盈鬥莊子璇｜師妹網狀黑絲超狂野硬撼師姐仙氣Look 網民：邊個贏？

最新娛聞
東方新地

廣告

TVB真人騷《剪裁魔法師2》即將播出，兩代港姐冠軍馮盈盈與莊子璇率先在宣傳片中上演一場時尚大激鬥！馮盈盈以一身粉紅復古仙氣造型登場，莊子璇則以超短打配網狀黑絲的狂野形象示人，兩人風格形成強烈對比，畫面極具衝擊力。究竟邊個造型更勝一籌？節目中仲有邊啲藝人會被徹底改造？

《剪裁魔法師2》宣傳片曝光 兩代港姐冠軍造型激鬥

在最新曝光的《剪裁魔法師2》宣傳片中，兩位同為港姐冠軍的師姐師妹馮盈盈與莊子璇，以截然不同的風格登場，掀起網民熱議。師姐馮盈盈身穿粉紅露肩裝，配上復古髮型，恍如中古貴族，散發陣陣仙氣；而師妹莊子璇則大膽挑戰前衛風格，以超級短褲配搭網狀黑絲，外加一件超闊身長褸，造型狂野又性感，與馮盈盈的優雅形成強烈對比。兩人同場鬥靚，火藥味十足，令觀眾對她們在節目中的互動充滿期待。

馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

何廣沛「白色Skin Head」搶鏡 聲夢小花潘靜文玩中性性感

節目除了兩大港姐冠軍，其他「星級模特兒」的造型同樣令人眼前一亮。當中，小生何廣沛可謂犧牲最大，以全新的「白色Skin Head」造型示人，極度搶眼，成功突圍；而《聲夢》出身的潘靜文亦一改甜美形象，挑戰中性性感風格，令人驚喜。同場的2021年港姐亞軍梁凱晴則以高衩仙子裝現身，時尚感十足，而許俊豪的冷酷「廢土風」造型亦相當有型，展示了多樣化的時尚風格。據悉，今季將有八位潛力香港時裝設計師參賽，他們將為一眾藝人徹底改頭換面。

《剪裁魔法師2》賽制揭秘 8強設計師爭奪20萬獎金

《剪裁魔法師2》將延續上季的真人騷比賽模式，由森美及馮盈盈擔任主持。節目組從11位本地時裝設計師中，透過「盲選」初賽，由八位「星級模特兒」及上季三甲姚子裕、羅宇豪、王竣鋐共同選出8強晉級。晉級的設計師將在決賽的三個回合中，圍繞不同主題為配對的藝人設計服飾。評審團會在前兩回合淘汰3名參賽者，最後五強將在終極回合一決高下，爭奪冠軍寶座以及港幣200,000元獎金。這次參賽的設計師陣容強勁，勢必會帶來連場激鬥。

網民洗版熱議造型 「莊子璇黑絲好癲」

宣傳片一出，隨即在網上引發熱烈討論，網民對一眾藝人的破格造型反應兩極。大部分留言都聚焦在兩位港姐冠軍身上，不少網民大讚莊子璇夠大膽：「估唔到佢肯著網狀黑絲，好癲好有型！」、「呢個look完全唔似平時嘅佢，好有驚喜！」、「師妹今次贏咗，夠放！」亦有網民力撐馮盈盈的仙氣造型：「FYY（馮盈盈）個復古look好高貴，氣質贏哂」、「粉紅色好襯佢，似公主」。同時，何廣沛的白頭skin head亦成為焦點：「何廣沛犧牲好大」、「第一眼認唔到佢！」，可見觀眾對節目充滿期待。

馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
馮盈盈 莊子璇 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 