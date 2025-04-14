馮盈盈潑水節女神造型上陣「賣大包」 自爆超緊張連腳趾都唔可以鬆懈
廣告
30歲馮盈盈雖然近年冇咩機會出現在劇集中，不過最近擔任飲食節目《飲茶》主持嘅馮盈盈就獲邀成為包點品牌代言人，而馮盈盈今日（14日）亦在社交平台曬出自己為該品牌拍攝嘅宣傳片，片中馮盈盈仲以泰服上陣，化身潑水節女神造型上陣「賣大包」，福利指數爆燈！
馮盈盈潑水節女神造型上陣「賣大包」
是次的宣傳短片馮盈盈以泰國女神造型亮相，佢亦直言十分期待：「這是我第一次穿泰服，便是以泰國潑水節女神為靈感，實在非常榮幸，為了完美表現出其美態，事前我亦有努力收緊線條，除了運動外，進食方面亦以清新不油膩的菜式為主，美味滿足之餘亦毫無負擔！」馮盈盈更透露不但曾到泰國參與過潑水節，亦知道有香港小泰國之稱的九龍城有舉辦潑水節活動：「潑水節時大家以純淨的清水相潑灑，祈求洗去過去一年的不順，新的一年重新出發，每一潑亦是祝福，是非常正面和有意義的節日！」
馮盈盈自爆超緊張連腳趾都唔可以鬆懈
近期因拍攝飲茶節目而嚐盡全港點心的馮盈盈自稱為包點點心專家，馮盈盈接受訪問時中自爆出盡意志力先冇放縱咁食：「拍攝時亦是用盡意志力才沒有放縱大吃，以保持最佳線條拍攝。」而被問到學習祝福舞蹈的體驗，馮盈盈表示十分難忘：「這種舞比我想像中要消耗更多的體力，雖然沒有跳躍等大動作，但要做到跟足拍子，以及精準的舞姿，真的是從手指頭以至腳趾尖亦不能鬆懈，幸好遇上一班非常好的團隊，排練出一定的默契，有幾個鏡頭更是一take過，非常有滿足感！」
撰文：東方新地圖片來源：大會提供、ig@crystalfyy資料或影片來源：原文刊於新假期