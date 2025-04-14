馮盈盈潑水節女神造型上陣「賣大包」 自爆超緊張連腳趾都唔可以鬆懈

30歲馮盈盈雖然近年冇咩機會出現在劇集中，不過最近擔任飲食節目《飲茶》主持嘅馮盈盈就獲邀成為包點品牌代言人，而馮盈盈今日（14日）亦在社交平台曬出自己為該品牌拍攝嘅宣傳片，片中馮盈盈仲以泰服上陣，化身潑水節女神造型上陣「賣大包」，福利指數爆燈！