馮盈盈醫生舊愛開診所 現任嬌妻正面曝光意外撞樣 另一港姐冠軍現場到賀

港姐圈又有新話題！馮盈盈的「十優醫生」舊愛鍾文浩近日進軍中環開設皮膚專科診所，開幕當日不但現任嬌妻黃潁妍全程緊挽老公手臂放閃，更令人驚喜的是另一位港姐冠軍麥明詩竟然親自現身到賀！三人世紀同框合照瞬間成為焦點，而網民更發現黃潁妍竟然意外撞樣馮盈盈，引發熱烈討論這場「港姐情仇大戲碼」背後的微妙關係。