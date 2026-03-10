馮盈盈醫生舊愛開診所 現任嬌妻正面曝光意外撞樣 另一港姐冠軍現場到賀
麥明詩毫不避嫌現身 與醫生夫婦世紀同框
從診所開幕的照片可見，鍾文浩西裝筆挺上陣，高大俊朗的外型絕對是「明星醫生」級數。不過全場最大焦點，絕對是馮盈盈閨密麥明詩毫不避嫌地與醫生哥哥麥明山專程到賀，更大方與鍾文浩夫婦同框合照。相中所見黃潁妍全程緊緊挽著老公的手臂，似乎為老公的事業成就感到自豪，而這個親密動作也被網民解讀為「宣示主權」的表現。
鍾文浩十優狀元背景 曾現身TVB節目講醫學
鍾文浩絕對是醫學界的才俊，他畢業於喇沙書院，是2005年的「會考十優狀元」，其後於香港大學醫學院畢業，2024年已是港大醫學院臨床醫學學院內科學系名譽臨床助理教授，更現身TVB節目《早D知早D醫》，專業講解紅斑狼瘡症，惹來網民關注。這位年輕有為的醫學界精英，無論學歷還是事業發展都相當出色，難怪能夠吸引港姐級美女的青睞。
馮盈盈唯一公開男友 愛得高調同居試婚
鍾文浩是馮盈盈入行以來唯一公開承認的男友，當年他與馮盈盈愛得相當高調，女方經常於節目上稱對方為「寶寶」，甜蜜程度令人羨慕。二人更曾合資購入何文田豪宅同居試婚，可見當時感情發展相當認真。不過這段轟動一時的戀情最終僅維持4年，便於2019年尾告終，令不少粉絲感到惋惜。
馮盈盈含淚剖白分手原因 相見好同住難
分手後，馮盈盈曾於活動上含淚受訪剖白分手原因，坦言「相見好同住難」。她說：「其實我哋嘅問題係喺同居開始之後發生，俗語有話相見好同住難，始終兩人共同生活會有好大轉變，係需要時間去適應，就係因為咁，大家覺得做返朋友關係會啲，始終大家都正值為自己事業拼搏中，無謂再會呢啲事費盡心神，所以決定分開做番朋友。」她更澄清分手與拍《解決師》時的親熱戲無關，強調「係絕冇此事」。
醫生嬌妻意外撞樣FYY 網民熱議相似度
最令網民津津樂道的，莫過於鍾文浩現任太太黃潁妍竟然意外撞樣馮盈盈！黃潁妍曾報讀TVB第17期藝員訓練班，擁有清秀的外貌和氣質，不少網民都發現她與馮盈盈有幾分相似，紛紛留言討論：「真係有啲似」、「醫生鍾意呢個type」、「果然男人都有自己嘅審美標準」。這個意外發現也為整個故事增添了更多話題性。
麥明詩馮盈盈友誼堅固 結婚當日仍是姊妹團
雖然曾傳麥明詩與馮盈盈友誼生變，不過在麥明詩結婚當日，馮盈盈仍是姊妹團之一，證明兩人友誼依然堅固。今次麥明詩親自現身為鍾文浩的診所開幕到賀，更顯示她們之間的友情超越了任何前度關係的尷尬。兩人同屬港姐冠軍，亦因主持《後生仔傾下偈》成為好友，這份姊妹情確實值得欣賞。