考古轉數快過陸永女人 二人再合作「床上」擦出火花

2016年港姐冠軍馮盈盈近日因一段舊片段再度成為網民熱話，當年她在港姐決賽泳裝問答環節中，面對陸永的「兄弟如手足，女人如衣服」金句時，竟以一句神回覆瞬間KO這位綜藝之王。這段精彩對答不但令現場Do姐和陸永都啞口無言，更讓網民大讚她反應神速又維護女性尊嚴。