考古轉數快過陸永女人 二人再合作「床上」擦出火花
2016年港姐冠軍馮盈盈近日因一段舊片段再度成為網民熱話，當年她在港姐決賽泳裝問答環節中，面對陸永的「兄弟如手足，女人如衣服」金句時，竟以一句神回覆瞬間KO這位綜藝之王。這段精彩對答不但令現場Do姐和陸永都啞口無言，更讓網民大讚她反應神速又維護女性尊嚴。
馮盈盈港姐決賽神回覆秒殺陸永
2016年港姐決賽當晚，馮盈盈在泳裝問答環節被問到一條刁鑽問題：如果陸永是她的男友，而他有一班豬朋狗友，她該如何令男友跟對方絕交。馮盈盈當時以「以退為進」策略回應，鼓勵陸永多找朋友玩樂，豈料陸永即時拋出經典金句「兄弟如手足，女人如衣服」。就在眾人以為陸永成功反擊之際，馮盈盈立即神速反駁：「那你試試現在不穿衣服會怎樣？」這句話瞬間令現場氣氛凝固，連Do姐和陸永都完全反駁不了。
陸永罕見被窒到啞口無言現場尷尬
一向以反應神速著稱的陸永，面對馮盈盈的機智回應竟然完全招架不住，現場出現罕見的沉默場面。三位司儀包括Do姐在內都未能即時理解馮盈盈回應的精妙之處，甚至一度指她「離題」，但網民事後重溫片段時都大讚她的回應既聰明又大膽。馮盈盈的神回覆不但成功化解了陸永的挑釁，更巧妙地反駁了「女人如衣服」這種貶低女性的說法，展現出她的機智和膽識。
《智能愛人》二人再度合作擦出火花
馮盈盈奪得港姐冠軍後，與陸永在2020年開拍的劇集《智能愛人》中再度合作。劇中馮盈盈飾演IT公司女上司「多姐」，與陸永飾演的男主角發展出一段感情線，甚至成為一夜情對象。兩人在劇中更有兩場床戲，場面既搞笑又大膽，展現出與港姐決賽時截然不同的化學反應。這次合作讓觀眾看到馮盈盈作為演員的另一面，也證明了她與陸永之間的默契並非只限於那次經典的問答對決。
網民重溫舊片段大讚馮盈盈反應神速
網民重溫這段經典片段後紛紛留言大讚馮盈盈：「盈盈轉數快，三位主持唔明咩意思重話人離左題，似乎係盈盈考返三個主持轉頭，我喜歡這冠軍」、「其實馮盈盈轉數好快，串得黎又搞笑。陸永咩事？點解會唔明？」亦有網民為她抱不平：「6永仲要串人，真係一聽就明，仲叫人唔好緊張，3個司儀冇一個get倒咁大件事？」更有人直言：「馮盈盈咁答真係好大膽，抵你贏到冠軍」，認為她的機智回應完全配得上港姐冠軍的身份。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期