30歲馮盈盈10年前電腦節Show Girl靚相曝光 巔峰時期美貌震撼網民！
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2016年香港小姐冠軍馮盈盈（FYY）一直是眾多宅男心中的女神。近日，網絡上瘋傳多張她10年前擔任香港電腦節ShowGirl的照片，掀起網友熱烈討論。這些珍貴舊照勾起了不少人的回憶，也讓她的青春模樣再次成為焦點。
馮盈盈電腦節ShowGirl照片出土
照片中的馮盈盈留著一頭長曲髮，身穿緊身衣亮相，五官清秀標緻，皮膚白皙無瑕，散發出青春氣息。她甜美的笑容帶著幾分青澀稚氣，側面更顯曲線身材，令人驚艷。照片捕捉到她當年21歲巔峰時期的自然美，令人難以移開目光。
網友讚外貌變化不大 昔日單眼皮更添特色
網友對這些舊照反應熱烈，紛紛表示：「外貌與現在分別不大，就咁睇都認得係佢！只係依家個樣成熟咗少少！」有人認為她昔日模樣更為亮眼，盛讚她是「天生美女」，並指出當年她的單眼皮特徵尤為明顯，為她的氣質增添獨特魅力。
馮盈盈 取笑18歲自己是個「無眉娘」
馮盈盈還曬出了自己在2012年初入大學時的舊照，相中的她看起來還很青澀，連她都取笑自己當年是個「無眉娘」，笑言：「I have to say microblading totally transformed my lifes.（我不得不說飄眉徹底改變了我的生活。）」
網民盛讚年輕時馮盈盈「清純到暈」
但網民卻大讚18歲時的馮盈盈十分清純：「So pure盈盈」、「清純到暈」、「唔化妝仲靚女」、「2012嗰張太無敵」、「細個嗰陣真係正到冇得頂」，亦有網民讚她當時和現在差別不大：「凍齡一樣」、「一路都超靚」、「果然係美貌與智慧並重」等，更封她做「港大女神」。
圖片來源：IG@crystalfyy、小紅書圖片資料或影片來源：原文刊於新假期