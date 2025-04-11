30歲馮盈盈10年前電腦節Show Girl靚相曝光 巔峰時期美貌震撼網民！

2016年香港小姐冠軍馮盈盈（FYY）一直是眾多宅男心中的女神。近日，網絡上瘋傳多張她10年前擔任香港電腦節ShowGirl的照片，掀起網友熱烈討論。這些珍貴舊照勾起了不少人的回憶，也讓她的青春模樣再次成為焦點。