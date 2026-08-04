馮盈盈重提選美「黑歷史」表演環節險出事 無顧忌笑自己弱點

新一屆《香港小姐競選》佳麗日前遠赴湖南拍攝外景，期間分組向一眾師姐請教選拔秘訣。昨晚在YouTube突發直播節目中，前港姐冠軍馮盈盈罕有重提當年出戰國際賽事險些出醜崩潰往事，毫無保留地揭開自己化解舞台全靠一招！