馮盈盈重提選美「黑歷史」表演環節險出事 無顧忌笑自己弱點
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新一屆《香港小姐競選》佳麗日前遠赴湖南拍攝外景，期間分組向一眾師姐請教選拔秘訣。昨晚在YouTube突發直播節目中，前港姐冠軍馮盈盈罕有重提當年出戰國際賽事險些出醜崩潰往事，毫無保留地揭開自己化解舞台全靠一招！
馮盈盈還原國際中華小姐驚險時刻
昨晚在YouTube頻道舉行突發直播節目，過程中除了有佳麗輪流展現個人才藝，大師姐更不惜自揭瘡疤，大方回憶當年遠赴雲頂參與《2017國際中華小姐競選》期間遭遇連環不幸事件。她笑指當時表演項目根本並非魔術，而是要展現「魔術失手後如何應對」，更語氣肉緊地向師妹重演接不住絲巾及現場失控驚險畫面。
陳懿德提議復刻表演 惹師姐爆笑神回應
聽到師姐傾囊相授，陳懿德隨即在直播中大膽提議今年一眾前輩齊齊復刻當年才藝表演。面對這個突如其來要求，馮盈盈立刻展露超誇張表情大笑，更揚言如果要再次表演就必須預約魔術師Louis Yan一同參與。她在節目中動作多多兼表情豐富，重現昔日活潑真性情，同時語重心長地向師妹給予最重要忠告，她明確指出：「一定要預萬一失手的話到時自己如何調整，以及保持冷靜」。
余思霆溜冰絕技奪殊榮 馮盈盈奪華姐季軍
回顧九年前那場選美激戰，代表香港出戰《2017國際中華小姐競選》面對極大競爭壓力。當年十一號佳麗余思霆憑藉一字馬花式溜冰超高難度動作成功加分，最終撼贏一眾對手勇奪后冠，而林宣妤則順利拿下亞軍。馮盈盈最終奪得季軍寶座，總算為香港爭回一口氣，不過她坦言參賽期間從未想過要獲得任何名次，即使未能奪冠亦絕對不會上心，反而認為結交到好朋友才是最大收穫，並強調：「贏獎係一個bonus。」
網民激讚前輩高EQ 馮盈盈鏡頭前罕有活潑
直播節目結束後，網民紛紛留言大讚她的高情商表現，有人直指「盈盈真係好識搞氣氛，完全無架子」，亦有網民表示馮盈盈好活潑！整段對答表情十足動作多多，仿如回到《後生仔傾下偈》的年代，是近年罕見的真性情。
資料或影片來源：原文刊於新假期