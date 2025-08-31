馮盈盈低胸晚裝現身港姐決賽！力壓李芷晴成全場焦點成功貼中9號冠軍！
《2025香港小姐競選決賽》今晚盛大舉行，紅地氈環節率先引爆話題！前港姐冠軍馮盈盈以一襲超震撼的淺色低胸大露背晚裝登場，瞬間成為全場焦點，謀殺現場無數菲林，場面墟冚！當她與陳曉華一同踏上紅地氈時，其性感造型立即讓閃光燈閃個不停，究竟這身戰衣背後，她還準備了甚麼驚人發言？
回顧馮盈盈去年仙氣造型疑似真空上陣
作為前港姐冠軍嘅馮盈盈在去年《2024香港小姐競選決賽》拍住師妹謝嘉怡出場，以一身仙氣造型登場嘅馮盈盈簡直係戰鬥力十足，除咗以大Deep V禮服示人外，仲疑似真空上陣，大方騷完美身材，力撼旁邊嘅謝嘉怡！
港姐決賽紅地氈 馮盈盈超性感晚裝震撼登場
來到今晚，紅地氈在下午6時15分開始，2016年冠軍馮盈盈一出場便成功搶鏡，其極具氣勢的低胸晚裝，完美展現身材曲線，加上大露背設計，性感指數爆燈。即使同場有以上圍豐滿見稱的李芷晴，在馮盈盈強大氣場下亦稍為遜色，可見其「紅地氈女王」的地位難以動搖。
馮盈盈受訪點名力撐 「佢技驚四座」
成為全場焦點的馮盈盈，接受訪問時被問到心水佳麗，她亦大方公開自己的選擇。馮盈盈直言睇好9號佳麗陳詠詩，更對其才藝表演讚不絕口，形容對方在藝術體操的表現是：「技驚四座」。作為師姐，馮盈盈在決賽夜公開點名力撐，無疑為陳詠詩打下一支強心針，亦即時引起外界對這位佳麗的更高關注度。
網民洗版狂派心心 焦點竟在司儀組合
雖然馮盈盈的戰鬥格晚裝成為傳媒焦點，但網上直播的留言區卻有另一番景象。當大會司儀葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）一同出場時，網民反應極之熱烈，紛紛洗版式留言大派心心，可見這對組合深受觀眾喜愛。當然，馮盈盈的性感打扮同樣獲得大量好評：「FYY永遠唔會令人失望！」、「呢個look真係冇得輸！」、「氣場太強大了！」，討論區焦點分散，氣氛熱烈。
圖片來源：youtube@TVB (official、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期