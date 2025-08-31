馮盈盈低胸晚裝現身港姐決賽！力壓李芷晴成全場焦點成功貼中9號冠軍！

《2025香港小姐競選決賽》今晚盛大舉行，紅地氈環節率先引爆話題！前港姐冠軍馮盈盈以一襲超震撼的淺色低胸大露背晚裝登場，瞬間成為全場焦點，謀殺現場無數菲林，場面墟冚！當她與陳曉華一同踏上紅地氈時，其性感造型立即讓閃光燈閃個不停，究竟這身戰衣背後，她還準備了甚麼驚人發言？