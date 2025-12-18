馮盈盈 Cosplay 「馬小玲」自認欠42吋長腿！精選歷年Cosplay圖集！

TVB節目《後生仔傾吓偈》眨下眼已成集體回憶，掌時逢星期五有新環節「CosplayFriday」，如今已經成為「知性美」代表的馮盈盈，原來都係Cosplay愛好者，講到Cosplay識睇梗係睇馮盈盈，今次回顧馮盈盈精選歷年Cosplay圖集！

馮盈盈Cosplay 「馬小玲」自認欠42吋長腿

最近吳千語，5年前馮盈盈在IG分享Cosplay萬綺雯在亞視劇集《我和殭屍有個約會》的經典角色「馬小玲」，並自嘲條腿唔夠長：

馮盈盈 26歲的馮盈盈vs （當年）29歲的萬綺雯⋯⋯
馮盈盈 臨兵鬥者皆陣列在前⋯⋯
馮盈盈 網民建議FYY呢個造型「加入 《降魔的3.0》」（圖片來源：crystalfyy）
馮盈盈 馮盈盈表示：「向經典角色致敬！只可惜差了伏魔棒，讓我可以驅除一切邪魔妖道」（圖片來源：crystalfyy）
馮盈盈 上一代「美腿女神」萬綺雯今年已經50歲，不過逆齡生長的她，身材和樣貌至今變化不大，近月她參與拍攝內地微綜藝短劇《綺遇》，角色造型打扮極似98年演出《我和殭屍有個約會》的馬小玲。
上一代「美腿女神」萬綺雯今年已經50歲，不過逆齡生長的她，身材和樣貌至今變化不大，近月她參與拍攝內地微綜藝短劇《綺遇》，角色造型打扮極似98年演出《我和殭屍有個約會》的馬小玲。

相關文章：半百萬綺雯甩無綫赴內地掘金 翻叮馬小玲大晒42吋長腿

馮盈盈貂蟬降臨CosplayFriday

第590集《後生仔》一齊回到三國，化身各路英雄！6號扮諸葛亮，盈盈就扮貂蟬，仲有張飛(Fred)、關羽(Danny)⋯⋯一班後生仔異口同聲話關於三國嘅歷史同知識都係來自打機同電視劇，其實電視劇同遊戲都好少參考正史，多以小說《三國演義》做藍本，因為故事色彩較濃厚嘛！節目中嘉欣時空錯亂認錯曹操（Kelvin）做越王勾踐！

馮盈盈貂蟬降臨CosplayFriday

2018年第590集《後生仔》一齊回到三國，化身各路英雄！6號扮諸葛亮，盈盈就扮貂蟬，仲有張飛(Fred)、關羽(Danny)⋯⋯一班後生仔異口同聲話關於三國嘅歷史同知識都係來自打機同電視劇，其實電視劇同遊戲都好少參考正史，多以小說《三國演義》做藍本，因為故事色彩較濃厚嘛！節目中嘉欣時空錯亂認錯曹操（Kelvin）做越王勾踐！

馮盈盈 馮盈盈露膊扮三國時代美人，Fans表示OK。
馮盈盈 節目中拎咗孔明羽扇做道具，盈盈又有瘋狂表現！
馮盈盈 同一集仲有「後生仔」嘉欣Set爆炸頭造型扮緊「祝融夫人」，十足動漫人物。
馮盈盈 最近日本導演福田雄一新作《新解‧三國志》搵咗渡邊直美做貂蟬，認真突破、睇完爭啲返唔到轉頭，都係睇返FYY版本洗下眼好啲。
最近日本導演福田雄一新作《新解‧三國志》搵咗渡邊直美做貂蟬，認真突破、睇完爭啲返唔到轉頭，都係睇返FYY版本洗下眼好啲。

經典一集講Cosplay《美少女戰士》馮盈盈全程High爆停唔到！

較早之前，馮盈盈同麥明詩早已喺自己Instagram度分享扮演《美少女戰士》嘅照片，原來就係為咗呢集大談Cosplay嘅主題裝扮！其實馮盈盈早於中學時便開始兼職做模特兒，不時以角色扮演造型出席活動，今集就終於攞正牌俾佢公諸同好喇！兩年前的節目中，麥明詩、馮盈盈就以《美少女戰士》嘅主角造型亮相。

馮盈盈 扮美少女戰士，恰好是兩年前的暑假特備。
扮美少女戰士，恰好是兩年前的暑假特備。

馮盈盈講Cosplay 全程High爆停唔到！

馮盈盈同麥明詩早已喺自己Instagram度分享扮演《美少女戰士》嘅照片，原來就係為咗呢集大談Cosplay嘅主題裝扮！其實馮盈盈早於中學時便開始兼職做模特兒，不時以角色扮演造型出席活動，今集就終於攞正牌畀佢公諸同好喇！

馮盈盈 佢真係興奮到其他人都搞佢唔掂⋯⋯
佢真係興奮到其他人都搞佢唔掂⋯⋯

雖然佢就興致勃勃，但節目組就冇畀足時間等馮盈盈逐一介紹佢Cosplay嘅心路歷程啦！

真心鍾意動漫

馮盈盈對動漫真係有真愛⋯⋯但老友麥明詩睇嚟就冇咩興趣咁樣喎⋯⋯

馮盈盈 佢超興奮咁話自己一啲都唔HEA，搵嚟真小提琴嚟做道具。
佢超興奮咁話自己一啲都唔HEA，搵嚟真小提琴嚟做道具。

馮盈盈鍾情MK金髮

睇番啲舊相都知道佢講真話！

馮盈盈

講Cosplay都不忘開黃腔

小編都唔係想斷章取義，但佢哋又講咩白色、噴嘅、又黐笠笠嘅⋯⋯大家聯想咩，小編就聯想到咩啦⋯⋯

原來係講緊蜘蛛俠啊！！！

隨後講起每年一度嘅動漫節，馮盈盈就話自己淨係去玩，等緊被人發掘去接Job喎！

節目入面淨係睇得嗰少少相點夠睇啊！不過唔緊要，小編幫大家搵番馮盈盈嘅Cosplay相補數！

雖然唔係動漫節，不過以前馮盈盈都接過Cosplay嘅Job～

閒時又喜歡作特別嘅打扮！

制服誘惑

不過要講到最頻繁出現嘅都係學生妹Look！睇嚟馮盈盈都特別鍾意制服誘惑喎～～佢自己都話對制服有份執著！

