回顧MK女神馮盈盈 Cosplay「馬小玲」自認欠42吋長腿！精選歷年Cosplay圖集！
馮盈盈Cosplay 「馬小玲」自認欠42吋長腿
TVB節目《後生仔傾吓偈》眨下眼已成集體回憶，掌時逢星期五有新環節「Cosplay Friday」，如今已經成為「知性美」代表的馮盈盈，原來都係Cosplay愛好者，講到Cosplay識睇梗係睇馮盈盈，今次回顧馮盈盈精選歷年Cosplay圖集！5年前馮盈盈在IG分享Cosplay萬綺雯在亞視劇集《我和殭屍有個約會》的經典角色「馬小玲」，並自嘲條腿唔夠長：
馮盈盈貂蟬降臨CosplayFriday
第590集《後生仔》一齊回到三國，化身各路英雄！6號扮諸葛亮，盈盈就扮貂蟬，仲有張飛(Fred)、關羽(Danny)⋯⋯一班後生仔異口同聲話關於三國嘅歷史同知識都係來自打機同電視劇，其實電視劇同遊戲都好少參考正史，多以小說《三國演義》做藍本，因為故事色彩較濃厚嘛！節目中嘉欣時空錯亂認錯曹操（Kelvin）做越王勾踐！
經典一集講Cosplay《美少女戰士》馮盈盈全程High爆停唔到！
早在2018年，馮盈盈同麥明詩就喺自己Instagram度分享扮演《美少女戰士》嘅照片，原來就係為咗呢集大談Cosplay嘅主題裝扮！其實馮盈盈早於中學時便開始兼職做模特兒，不時以角色扮演造型出席活動，集就終於攞正牌俾佢公諸同好喇！而喺當年嘅《後生仔》中，麥明詩、馮盈盈就以《美少女戰士》嘅主角造型亮相。
雖然唔係動漫節，不過以前馮盈盈都接過Cosplay嘅Job～
閒時又喜歡作特別嘅打扮！