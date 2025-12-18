回顧MK女神馮盈盈 Cosplay「馬小玲」自認欠42吋長腿！精選歷年Cosplay圖集！

最近吳千語演出《驅魔龍族馬小玲》引起不少爭議，網友笑指「12,000變 5,200」與預期相差甚遠，要尋找新世代「馬小玲」真係咁難？ 其實港姐冠軍馮盈盈早就示範過Cosplay版本 ，今日回顧甚至比吳千語優勝！