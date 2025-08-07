30歲馮盈盈甩圓潤污名！fit爆挑戰高難度瑜伽 大跳Do姐經典鈣質舞
新廣告化身三面女神 大跳FYY版鈣質舞
在最新的宣傳短片中，馮盈盈一人分飾三角，化身靚爆OL、瑜伽女神及AD鈣健康大使，展現「三面女神」的魅力。為了證明自己已徹底擺脫「圓潤」形象，她更挑戰高難度瑜伽動作，盡顯驚人的身體柔軟度。最令人驚喜的是，她成為繼「Do姐」鄭裕玲後，第二位跳「鈣質舞」的藝人。不過馮盈盈的「FYY版鈣質舞」加入了踢腿、轉圈及壓腿等大量健身操動作，令舞蹈更具動感與活力，務求以充滿力量的舞步，向外界宣告她的最強Body已強勢回歸，視覺效果相當震撼。
馮盈盈親解圓潤之謎 分享營養師級收身秘訣
對於早前在派對上被拍到圓潤一面，馮盈盈大方解釋：「之前因為要出席不同的派對，放肆吃了不少美食。」為了以最佳狀態示人，擁有註冊營養師資格的她，立即啟動極速收身計劃。她分享心得指，除了勤做運動，更重要是「識飲識食」，她透露自己的日常飲食以乳酪、水果及蔬菜等Super Food為主，能有效促進腸道健康及清理宿便。她笑言：「跟肚腩仔講Bye Bye，馬上變Fit！」盈盈更強調骨骼健康是人生「致勝」關鍵，尤其是女士隨著年紀增長，骨質疏鬆風險更高，必須攝取足夠鈣質與維他命，才能擁有強健骨骼，做到世界第一。
馮盈盈大跌watt孖樂易玲合照
66歲樂易玲日前在社交平台曬出舉辦生日會時嘅照片，當中更有唔少藝人出席，包括李施嬅、苗僑偉、馮盈盈以及導演劉偉強等。不過馮盈盈當日就大跌watt現身，除咗面腫腫示人之外，馮盈盈被樂易玲攬實合照時更見到凸腩畫面，與平日纖瘦仙氣嘅形象稍有出入。
謙稱唔敢同Do姐比較 大讚前輩係女人天花板
對於成為「Do姐」鄭裕玲後第二位演繹「鈣質舞」的藝人，馮盈盈表現得相當謙虛，直言不敢與殿堂級的前輩比較。她表示：「我當然不能跟Do姐媲美，亦相當佩服Do姐保養得宜，加上充滿智慧的談吐技巧，簡直是女人天花板！」馮盈盈認為Do姐的版本深入民心，而她自己的「FYY版鈣質舞」則希望營造出不一樣的感覺，透過加入更多動感元素，展現屬於自己的活力與風格，可見她對前輩充滿尊重之餘，亦對自己的演出充滿想法。
馮盈盈豪言保養緊要過揀老公
去年在港大以「一級榮譽」碩士畢業的馮盈盈，近年積極建立「知性女神」形象，面對娛樂圈後浪推前浪，她似乎毫無懼色，並大方分享自己的保養哲學。她直言保養要趁早，更發表金句：「以自己為例，已經踏入3字頭，深感補充維他命A、D、鈣質與益生菌比挑選終身伴侶更加重要，是關乎自己一輩子的健康呢！」她補充，益生菌能幫助消化，解決便秘煩惱，當宿便全清，腰部線條便能「重見天日」，對女士來說絕對是一大福音，一番言論再次鞏固其內外兼備的女神地位。