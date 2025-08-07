30歲馮盈盈甩圓潤污名！fit爆挑戰高難度瑜伽 大跳Do姐經典鈣質舞

早前在樂易玲生日會上被指身形略顯圓潤的馮盈盈，今日（7日）極速收身「雪前恥」！在新一輯乳酪產品宣傳片中，她以fit爆最強Body登場，不但化身瑜伽女神大騷超強柔軟度，更升呢「Do姐2.0」勁舞，場面震撼！面對後浪洶湧，踏入3字頭的她更發表驚人宣言！