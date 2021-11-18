「御用變態殺手」駱達華有女初長成 20歲駱欣言拉大提琴仙氣十足
撰文：東方新地 圖片來源：駱達華微博、騰訊視頻截圖、TVB劇集截圖、駱欣言微博
駱達華 慈父上身
駱達華在內地發展多年，撈得風山水起，更與內地女星盧燕結婚並育有女兒駱欣言（Natalie）。轉眼女兒駱欣言已經20歲了，自小得到父母栽培的她，外型秀麗而且才華洋溢。日前駱達華在微博上載了囡囡在家中拉大提琴的短片，慈父上身。
駱達華女兒氣質盡現
片中的駱欣言不施脂粉氣質盡現，一身家居服像極鄰家女孩，已定居在上海多年的駱達華，充當攝影師拍攝囡囡練大彈琴的片段，意外把家居曝光，屋內有樓梯供上落，囡囡練琴的位置背後的雜物有點凌亂，但可見空間非常寬敞。
音樂造詣高
有指駱欣言顏值高，有學歷又有才藝，條件不輸女星歐陽娜娜，絕對有夠晒資格入行做明星。據知駱欣言除了識得拉大提琴，仲識彈古箏、玩Beat-box同打籃球等等，動靜佳宜，難怪爸爸駱達華如此引以為傲。
駱達華亞視出身、TVB御用二線奸角
講到最奸的無線角色，第一個想起的未必是駱達華，但他當年絕對是8、90後心中最可怕的角色！當年在劇集《陀槍師姐》中，駱達華飾演患有人格分裂的變態連環殺手「鮑國平」（另一人格為翁文成），除了姦殺了多名女子外，鮑國平還強姦了滕麗名所飾演的「陳三元」。
（圖片來源：TVB劇集截圖）
北上發展多年 微博評論「香港垃圾」
駱達華早於2000年已計劃前往中國大陸發展，紮根接近廿年，於上海和北京接拍電視劇，本來已被香港觀眾淡忘，但早前他忽然在微博出帖表示「憤怒」，在上海虹橋高爾夫別墅指點江山，認為「一小堆香港垃圾」令他憤怒⋯⋯
娶妻誕女近廿載 女兒被封清純星二代
駱達華與內地演員盧燕結婚後，育有一名女兒駱欣言，在「奸人」的背後，不時會在社交網站上分享家庭照。現年20歲的駱欣言，與父母長居於上海，年紀輕輕就已經善於唱歌、跳舞，加上清純的樣子，比起很多星二代更耀眼！在2016年，當時只有15歲的駱欣言參加了內地「搖滾愛保護地球」國際青少年公益演唱會，駱欣言一身搖滾的打扮，唱出一首又一首搖滾歌曲，令全場觀眾都熱血沸騰！
駱欣言年前曾接受內地節目《Shanghai Eye》訪問，她指自己雖然身居於上海，不過因為爸爸駱達華不時會用廣東話跟她交談，令她操得一口流利廣東話，雖然有少許口音，但依然無阻她用廣東話跟別人溝通。
(圖片來源：騰訊視頻截圖)
希望可以跟爸爸演戲
對於未來會否加入娛樂圈，駱欣言就話有機會的話，想跟爸爸駱達華一起演戲：「有時候會去探爸爸班，如果有機會的話，就肯定想跟爸爸一起演戲。在我心裏，藝術的小鹿一直在跳。」不過駱欣言坦言這只是興趣，未來並不想當演戲為終身事業。
女大十八變
現年20歲嘅Natalie仙氣十足，她曾上載一批畢業照，穿上黑色露腿晚裝長裙，慶祝在上海國際學校畢業。
果真青春無敵，在黑色晚裝下更見星味！
畢業禮上駱欣言更代表同學上台表演彈古箏，實在多才多藝！
唔單止咁，駱欣言上載兩張電郵截圖，原來兩間英國著名學府倫敦大學學院(UCL)及倫敦政治經濟學院(LSE)都已向佢提供學位，樣靚讀書叻，果然係學霸！