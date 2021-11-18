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「御用變態殺手」駱達華有女初長成 20歲駱欣言拉大提琴仙氣十足

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撰文：東方新地

前無線御用奸角駱達華 在《陀槍師姐》系列中，以變態連環殺手「鮑國平」一角彈起，成為不少80及90後的「童年陰影」。早年駱達華撤出香港返國內發展，並搵到真愛成家立室，眨眼女兒已變20歲初熟女，唔止係學霸，仲多才多藝仙氣十足！

撰文：東方新地 圖片來源：駱達華微博、騰訊視頻截圖、TVB劇集截圖、駱欣言微博

駱達華 慈父上身

駱達華在內地發展多年，撈得風山水起，更與內地女星盧燕結婚並育有女兒駱欣言（Natalie）。轉眼女兒駱欣言已經20歲了，自小得到父母栽培的她，外型秀麗而且才華洋溢。日前駱達華在微博上載了囡囡在家中拉大提琴的短片，慈父上身。

駱達華與囡囡駱欣言感情要好。（圖片來源：駱欣言微博）
駱達華與囡囡駱欣言感情要好。（圖片來源：駱欣言微博）
駱達華一家三口定居上海多年。（圖片來源：駱欣言微博）
駱達華一家三口定居上海多年。（圖片來源：駱欣言微博）

駱達華女兒氣質盡現

片中的駱欣言不施脂粉氣質盡現，一身家居服像極鄰家女孩，已定居在上海多年的駱達華，充當攝影師拍攝囡囡練大彈琴的片段，意外把家居曝光，屋內有樓梯供上落，囡囡練琴的位置背後的雜物有點凌亂，但可見空間非常寬敞。

駱達華做攝影師拍下女兒練習大提琴。（圖片來源：駱達華微博）
駱達華做攝影師拍下女兒練習大提琴。（圖片來源：駱達華微博）

駱達華有女初長成 20歲駱欣言拉大彈琴仙氣十足

音樂造詣高

有指駱欣言顏值高，有學歷又有才藝，條件不輸女星歐陽娜娜，絕對有夠晒資格入行做明星。據知駱欣言除了識得拉大提琴，仲識彈古箏、玩Beat-box同打籃球等等，動靜佳宜，難怪爸爸駱達華如此引以為傲。

駱欣言外形仙氣十足，絕對可以入行造星。（圖片來源：駱欣言微博）
駱欣言外形仙氣十足，絕對可以入行造星。（圖片來源：駱欣言微博）
駱氏父女不時把合照放上社交網。（圖片來源：駱欣言微博）
駱氏父女不時把合照放上社交網。（圖片來源：駱欣言微博）

駱達華亞視出身、TVB御用二線奸角

講到最奸的無線角色，第一個想起的未必是駱達華，但他當年絕對是8、90後心中最可怕的角色！當年在劇集《陀槍師姐》中，駱達華飾演患有人格分裂的變態連環殺手「鮑國平」（另一人格為翁文成），除了姦殺了多名女子外，鮑國平還強姦了滕麗名所飾演的「陳三元」。

駱達華
當年在劇集《陀槍師姐》中，駱達華飾演患有人格分裂的變態連環殺手「鮑國平」（圖片來源：TVB劇集截圖）
駱達華
「鮑國平」每次都會戴著恐怖面具犯案。（圖片來源：TVB劇集截圖）
駱達華
這一幕強姦滕麗名的戲讓人看得膽顫心驚。（圖片來源：TVB劇集截圖）

駱達華

（圖片來源：TVB劇集截圖）

北上發展多年 微博評論「香港垃圾」

駱達華早於2000年已計劃前往中國大陸發展，紮根接近廿年，於上海和北京接拍電視劇，本來已被香港觀眾淡忘，但早前他忽然在微博出帖表示「憤怒」，在上海虹橋高爾夫別墅指點江山，認為「一小堆香港垃圾」令他憤怒⋯⋯

使用華為手機的駱達華近日於網上指控「一小堆香港人」令佢憤怒。
使用華為手機的駱達華近日於網上指控「一小堆香港人」令佢憤怒。（圖片來源：TVB劇集截圖）

娶妻誕女近廿載 女兒被封清純星二代

駱達華與內地演員盧燕結婚後，育有一名女兒駱欣言，在「奸人」的背後，不時會在社交網站上分享家庭照。現年20歲的駱欣言，與父母長居於上海，年紀輕輕就已經善於唱歌、跳舞，加上清純的樣子，比起很多星二代更耀眼！在2016年，當時只有15歲的駱欣言參加了內地「搖滾愛保護地球」國際青少年公益演唱會，駱欣言一身搖滾的打扮，唱出一首又一首搖滾歌曲，令全場觀眾都熱血沸騰！

北上駱達華出帖指罵香港人 17歲女兒被封「清純星二代」
（圖片來源：駱達華微博）
北上駱達華出帖指罵香港人 17歲女兒被封「清純星二代」
（圖片來源：駱達華微博）

 

 

駱欣言年前曾接受內地節目《Shanghai Eye》訪問，她指自己雖然身居於上海，不過因為爸爸駱達華不時會用廣東話跟她交談，令她操得一口流利廣東話，雖然有少許口音，但依然無阻她用廣東話跟別人溝通。

駱達華

(圖片來源：騰訊視頻截圖)

駱達華
駱欣言自小學習古箏，帶有淡淡的古典韻味。(圖片來源：騰訊視頻截圖)
駱達華
(圖片來源：騰訊視頻截圖)
駱達華
駱欣言童年時已是一位小美人。(圖片來源：騰訊視頻截圖)

希望可以跟爸爸演戲

對於未來會否加入娛樂圈，駱欣言就話有機會的話，想跟爸爸駱達華一起演戲：「有時候會去探爸爸班，如果有機會的話，就肯定想跟爸爸一起演戲。在我心裏，藝術的小鹿一直在跳。」不過駱欣言坦言這只是興趣，未來並不想當演戲為終身事業。

駱欣言表示希望與爸爸一齊演戲。（圖片來源：駱欣言微博）
駱欣言表示希望與爸爸一齊演戲。（圖片來源：駱欣言微博）
駱達華不時拉埋老婆同囡囡拍片放社交網。（圖片來源：駱欣言微博）
駱達華不時拉埋老婆同囡囡拍片放社交網。（圖片來源：駱欣言微博）

 

女大十八變

現年20歲嘅Natalie仙氣十足，她曾上載一批畢業照，穿上黑色露腿晚裝長裙，慶祝在上海國際學校畢業。

前無綫御用變態殺手駱達華 18歲學霸女初長成
（圖片來源：駱欣言微博）
前無綫御用變態殺手駱達華 18歲學霸女初長成
（圖片來源：駱欣言微博）
前無綫御用變態殺手駱達華 18歲學霸女初長成
（圖片來源：駱欣言微博）

果真青春無敵，在黑色晚裝下更見星味！

爸爸駱達華和媽媽當然出席見證愛女重要時刻！
爸爸駱達華和媽媽當然出席見證愛女重要時刻！（圖片來源：駱欣言微博）
前無綫御用變態殺手駱達華 18歲學霸女初長成
（圖片來源：駱欣言微博）

畢業禮上駱欣言更代表同學上台表演彈古箏，實在多才多藝！

前無綫御用變態殺手駱達華 18歲學霸女初長成
（圖片來源：駱欣言微博）

唔單止咁，駱欣言上載兩張電郵截圖，原來兩間英國著名學府倫敦大學學院(UCL)及倫敦政治經濟學院(LSE)都已向佢提供學位，樣靚讀書叻，果然係學霸！

前無綫御用變態殺手駱達華 18歲學霸女初長成
（圖片來源：駱欣言微博）

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