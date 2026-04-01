東張西望｜男子刮刮卡中獎反遭禁錮 網民突破盲點：九成九衰鹹濕
阿強旺角街頭跟女上樓領獎
化名阿強的報料人向《東張西望》主持曾錦燊憶述，事發當日他獨自在旺角波鞋街閒逛，突然被兩男兩女截停，對方態度友善地與他聊天。期間，其中一名女子遞上一張刮刮卡，阿強不以為意地刮開，竟顯示中了299元的獎品。對方隨即熱情地表示要帶他上樓領獎，阿強在被友善氣氛包圍下不疑有詐，跟隨他們上樓後才驚覺自己身處一間健身中心，心知不妙。
阿強被指脂肪太多遭硬銷 大隻佬現身「落閘放狗」威嚇
一如其他同類個案，阿強隨即被健身中心教練要求進行體檢。經過一輪簡單測試後，教練便指阿強的身體脂肪比例過高，有健康風險，並開始大力推薦相關的健身課程。阿強此刻已察覺到這是典型的推銷手法，於是多次表示沒有興趣，並試圖轉身離開。然而，事情的發展卻完全超出了他的預料，健身中心的真正面目在此刻才完全顯露。正當阿強打算離開之際，現場氣氛瞬間變得緊張，突然有數名身材魁梧的「大隻佬」衝出，將他團團圍住，上演一場「落閘放狗」的戲碼。對方惡言相向，恐嚇阿強若不登記成為會員便不能離開。為了令阿強放下戒心，他們又假稱登記會員完全免費，但就在阿強猶豫的瞬間，對方竟強行奪去他的手機，聲稱要替他進行會員登記，令他動彈不得。
阿強手機被搶走轉賬2萬元 報警助海關拘捕兩男
阿強的手機被搶走後，他發現職員竟利用其手機擅自操作，不僅用他的個人資料申請信用卡，更直接透過轉賬功能，將其銀行戶口內的20,000元轉到健身中心的戶口。阿強當場被這明目張膽的盜竊行為嚇呆，直至收到銀行交易通知，才驚覺自己辛苦賺來的血汗錢已被人盜走。他深感自己遭遇了詐騙及威嚇勒索，於是決定尋求協助。事後，阿強立即報警並向香港海關舉報。雖然涉事的健身中心在接到執法部門調查後，迅速將20,000元退還給阿強企圖了事，但阿強認為這種惡劣的銷售手法必須被制止，決心追究到底。最終，在他的協助和舉報下，海關成功鎖定目標並展開拘捕行動，在今年3月底以涉嫌使用威嚇性銷售手段，拘捕了該健身中心的兩名職員。
網民狠批騙徒手法斥受害人貪心
事件曝光後引起網民熱議，不少人直斥騙徒手法惡劣，但亦有網民認為受害人需為自己的貪念負責：「今日D case 都係智商稅」、「你唔貪小便宜點會中招」、「九成九衰鹹濕」、「刮刮卡呢招 玩咗幾多廿年」。不過，也有網民對威嚇手法感到震驚：「入得去係咪唔俾錢就走唔到….」，更有網民提出自保方法：「大嗌我冇現金我冇信用卡冇帶身份證咪得」。