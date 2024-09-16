企業強人丨張曦雯第五度參演「強人系列」 力爭視后殊榮！
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由騰訊視頻和TVB聯合製作的《企業強人》，將於明晚（16日）在翡翠台八點半首播。這部劇集由羅永賢（Marco）和黃偉強聯手打造，並集結了一眾明星，包括陳豪、譚俊彥、龔嘉欣、張曦雯等。《企業強人》是「強人」系列的最新作品，旨在展示商業世界的爾虞我詐和角力。
女主角張曦雯與龔嘉欣精彩對決
張曦雯在「強人」系列中的表現一直備受好評，她曾在多部作品中展現出色的演技。「這次在《企業強人》中的演技尚未播出已掀起坊間極大期待，更有人看好她大有機會憑宋翹這個投資界女強人角色，衝擊今年最佳女主角提名！」龔嘉欣則表示，她等了十年才有機會加入「強人系列」，對此感到非常興奮。
角色深度與演技挑戰
在《企業強人》中，張曦雯飾演的宋翹是一位前財經主播，後來成為一家投資公司的合夥人。「表面事業心重、精明幹練、日理萬機的宋翹，實際卻是「戀愛腦」，為了向前夫趙愷「報仇」，宋翹花盡心思，不惜以美人計誘使趙愷的「最佳拍檔」徐道明「強強聯手」對付趙愷；宋翹的機心及計算，最終令趙愷及徐道明之間衝生極大矛盾及變數；簡單來說，宋翹是集知性、睿智、堅強、倔強、陰暗及善良於一身的女強人，角色立體。」這種角色的多面性和深度，無疑將是一大看點。
圖片來源：TVB