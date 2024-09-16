企業強人丨張曦雯第五度參演「強人系列」 力爭視后殊榮！

由騰訊視頻和TVB聯合製作的《企業強人》，將於明晚（16日）在翡翠台八點半首播。這部劇集由羅永賢（Marco）和黃偉強聯手打造，並集結了一眾明星，包括陳豪、譚俊彥、龔嘉欣、張曦雯等。《企業強人》是「強人」系列的最新作品，旨在展示商業世界的爾虞我詐和角力。

