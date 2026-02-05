骰界｜Jason出茅招挑戰規則 193學ERROR隊友肥仔招牌pose勁好笑
ViuTV競技遊戲綜藝節目《立即把握時機 X Wallet 帶俾你：骰界》熱播中，昨晚（4日）播出一集再次展現Dicers們的鬥智鬥力！呢次Jason Loi竟然挑戰遊戲規則漏洞出茅招，而193更憑對ERROR隊友肥仔梁業的深度了解，成功估中答案位置。6位勢均力敵的好「骰」之人包括李駿傑Jeremy、郭嘉駿193、蘇雅琳Ivy So、雷濠權Jason Loi、吳冰及吳肇軒，透過挑戰不同遊戲與任務爭奪節目核心道具「骰子」，每顆骰子不僅能當作貨幣，還可觸發特殊能力獲取重要提示！
Jason Loi挑戰規則漏洞被阿冰激讚醒到爆炸
昨晚播出的「賞骰任務」環節中，6位Dicers被分成兩組進行對戰，Jeremy、Ivy So及阿軒一組，193、Jason及阿冰一組。其中一個遊戲要求Dicers在1分鐘內記熟60張藝人相片及其擺放位置，身為《骰界》團欺的Jason今次竟然挑戰遊戲規則的漏洞，笑言只要不掀起相片就不可開始倒數計時。呢個醒目做法即時被阿冰大讚「醒到爆炸」，而193亦加入齊齊出茅招，把相片朝下舉過頭頂偷睇，以身高優勢阻止節目組奪回相片。
193憑對ERROR肥仔了解成功估中答案位置
到正式開始遊戲時，193、Jason及阿冰需要從反轉的相片中找出其中2位有用手觸碰嘴巴的藝人。頭腦擔當193立刻舉手大叫「有有有！Lyman（香胤宅）啊！」，更即場擺出Lyman圖中的手勢，十分搞笑。之後193憑對ERROR隊友肥仔梁業的深度了解，估計他在相片中會擺出觸碰嘴巴的手勢，更即場示範解釋「肥仔有兩個，一個係『肥仔心』，唔係就係『肥仔手勢』（雙手合十放在嘴前）。肥仔10張相有8張都係做『肥仔手勢』，另外2張係做『肥仔心』，仲要有少少哨牙嘅。」
骰界Dicers鬥智鬥力爭奪骰子成致勝關鍵
《立即把握時機 X Wallet 帶俾你：骰界》集合了6位勢均力敵的好「骰」之人，他們將參加一場鬥智鬥力的大冒險，透過挑戰不同的遊戲與任務爭奪節目核心道具「骰子」。每顆骰子不僅能當作貨幣使用，還可以觸發特殊能力、獲取重要提示等，成為節目中的致勝關鍵。呢個創新的遊戲機制令每位參加者都必須運用策略思維，既要在個別任務中表現出色，亦要懂得善用手上的骰子資源。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期