骰界｜Jason出茅招挑戰規則 193學ERROR隊友肥仔招牌pose勁好笑

ViuTV競技遊戲綜藝節目《立即把握時機 X Wallet 帶俾你：骰界》熱播中，昨晚（4日）播出一集再次展現Dicers們的鬥智鬥力！呢次Jason Loi竟然挑戰遊戲規則漏洞出茅招，而193更憑對ERROR隊友肥仔梁業的深度了解，成功估中答案位置。6位勢均力敵的好「骰」之人包括李駿傑Jeremy、郭嘉駿193、蘇雅琳Ivy So、雷濠權Jason Loi、吳冰及吳肇軒，透過挑戰不同遊戲與任務爭奪節目核心道具「骰子」，每顆骰子不僅能當作貨幣，還可觸發特殊能力獲取重要提示！