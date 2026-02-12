骰界｜Jason被Jeremy 193當面爆「蠢」 吳肇軒被爆唔識ROVER成員

ViuTV競技遊戲節目《骰界》昨晚播出最新一集，Jason Loi雷濠權再次成為全場焦點，不過今次唔係因為佢表現出色，而係因為佢被隊友Jeremy李駿傑同193郭嘉駿當面直指「蠢」！當吳肇軒以「Jason」作為提示時，Jeremy同193竟然異口同聲大叫「蠢」字，結果仲真係估中關鍵字，全場爆笑之餘亦令Jason成為節目最大話題。