骰界｜Jason被Jeremy 193當面爆「蠢」 吳肇軒被爆唔識ROVER成員
ViuTV競技遊戲節目《骰界》昨晚播出最新一集，Jason Loi雷濠權再次成為全場焦點，不過今次唔係因為佢表現出色，而係因為佢被隊友Jeremy李駿傑同193郭嘉駿當面直指「蠢」！當吳肇軒以「Jason」作為提示時，Jeremy同193竟然異口同聲大叫「蠢」字，結果仲真係估中關鍵字，全場爆笑之餘亦令Jason成為節目最大話題。
Jeremy 193異口同聲爆Jason「蠢」 當事人坦承認輸
在「機密訊骰」遊戲環節中，參賽者需要根據提示從25個詞語中找出關鍵字。當吳肇軒說出「Jason」作為提示時，Jeremy同193立即舉手大叫「我知我知」，之後更不約而同地講出「蠢」字，結果竟然真係估中！面對如此「精準」的評價，Jason事後亦坦然承認：「佢地就成日喺節目入面笑『Jason咁蠢，到底識唔識玩㗎？』，我都承認嘅，即係某啲game我真係唔係好諗得明點玩，所以就亂咁玩。」Jason的坦率回應反而令觀眾覺得佢更加可愛。
193爆料吳肇軒唔識ROVER成員 Kim卓金樂無辜中箭
除了「蠢」字之外，Jeremy仲估Jason與「新人」或「薯仔」等關鍵字有關，因為Jason確實係Dicers中入行年資最短的一位。不過193就爆出更勁爆內幕，佢話：「我懷疑軒仔唔知佢係新人，佢唔識ROVER啲人㗎，佢今日嚟到問我佢（指著Kim）係邊個啊！」呢句話令到ROVER隊友Kim卓金樂無辜中箭，場面一度尷尬又搞笑。193的爆料揭示了參賽者之間其實並非完全熟悉，為節目增添了更多真實感。
Jason「笨蛋」形象成節目亮點 網民大讚真性情
雖然被隊友公然話「蠢」，但Jason的反應卻贏得不少觀眾支持。佢唔單止冇嬲，仲大方承認自己某些遊戲確實唔識玩，呢種真性情反而令佢成為節目中最有親和力的角色。網民紛紛留言表示「Jason好可愛」、「起碼佢夠真」、「笨蛋都有笨蛋的魅力」，證明有時候「蠢萌」都可以係一種吸引力。Jason的存在為緊張刺激的競技節目帶來輕鬆幽默的元素，成為《骰界》不可或缺的調味劑。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期