中年好聲音4「銀老師」起底丨53歲高少華新秀出身變「和音天后」 30年與天王天后合作無數
《中年好聲音4》中的「銀老師」高少華憑藉專業指導引爆全場討論，但更令人震撼的是她年輕時的甜美照片近日曝光！這位被封為「和音天后」的資深導師，原來擁有一段鮮為人知的星光歲月。從1994年參加新秀歌唱大賽到成為天王天后御用和音，高少華的音樂路程充滿驚喜，而她青春時期的玉女形象更是與現時的專業導師形象形成強烈對比，瞬間引爆網民熱議。
高少華新秀出身一舉奪得亞軍
原來高少華本人亦是選秀出身的實力派歌手。她早在1994年參加TVB《歡樂今宵》的「Pioneer第3屆亞洲鐳射卡拉OK大賽」便一舉奪得亞軍，更曾入選第9屆新秀歌唱大賽總決賽，歌唱實力在當年已經毋庸置疑。這段選秀經歷為她日後成為專業導師奠定了堅實基礎，也讓她更能理解參賽者的心情和需要。
銀老師青春甜美照片震撼曝光
高少華曾在facebook分享年輕時的照片，當年留著一頭長髮的她，五官標緻，眼神明亮，外型亮眼，散發出一股濃濃的玉女氣質。在一張她參加新秀歌唱大賽時的大合照中，身穿白色上衣、坐在前排中間的她，在眾人之中亦顯得星味十足。對比現時在《中年好聲音4》中的專業導師形象，年輕時的她多了一份青春氣息與明星風采，令不少網民驚嘆時光的變遷。
高少華30年來與天王天后合作無數
自1996年起，高少華便以全職和音歌手的身份活躍於各大演唱會及唱片製作中，堪稱業界的幕後功臣。與她合作過的歌手陣容極其豪華，幾乎囊括了香港樂壇的半壁江山，包括已故巨星梅艷芳、林子祥、葉蒨文、林憶蓮、張學友，乃至近年的天王天后陳奕迅、容祖兒及張敬軒等，足見高少華在業界的資深地位和專業認可度。
高少華《對天歌》入圍金馬獎證實力
除了和音工作外，高少華的獨唱能力同樣出色。她為2005年電影《黑社會》獻唱的片尾曲《對天歌》，更入圍當年金馬獎「最佳原創電影歌曲」，證明她不僅是優秀的和音歌手，更是具備獨當一面實力的全能音樂人。這首歌曲的成功也為她的音樂生涯增添了重要的里程碑。
高少華率領12位學員征戰《中年好聲音4》
在《中年好聲音4》中，高少華率領蔡宓婕、袁帥、朱珠、鄭家聲、許美琪、「白羊君」、謝昉益、可嵐、范子睿、「企鵝人」周志康、「白眉鷹王」莫家淦及王卓樂等12位學員出賽。她精準的點評與豐富的經驗，讓不少觀眾對這位星級導師的背景產生濃厚興趣，也令她的人氣急升。
圖片來源：TVB、IG@silverko資料或影片來源：原文刊於新假期