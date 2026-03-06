中年好聲音4「銀老師」起底丨53歲高少華新秀出身變「和音天后」 30年與天王天后合作無數

《中年好聲音4》中的「銀老師」高少華憑藉專業指導引爆全場討論，但更令人震撼的是她年輕時的甜美照片近日曝光！這位被封為「和音天后」的資深導師，原來擁有一段鮮為人知的星光歲月。從1994年參加新秀歌唱大賽到成為天王天后御用和音，高少華的音樂路程充滿驚喜，而她青春時期的玉女形象更是與現時的專業導師形象形成強烈對比，瞬間引爆網民熱議。