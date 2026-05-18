《高朋滿座2》接棒《愛回家》 豪華陣容疑點重重 維基爆料極速被刪引熱議
維基百科突現《高朋滿座2》詞條 豪華陣容疑點重重
《愛・回家之開心速遞》宣布7月完結後，有網民發現維基百科驚現《高朋滿座2》新詞條，聲稱該劇將於2026年6月播出。網傳演員名單極為鼎盛，包括劉丹、鄭丹瑞、伍詠薇、滕麗名、林淑敏、周嘉洛、曹永廉、李思捷、陳敏之、姚焯菲、林正峰及孔德賢等人。不過網民隨即指出兩大破綻：滕麗名早前已表明暫不參與新處境劇，加上維基百科可由任何人自由編輯，過去常有網民惡搞未來劇集陣容。更令人懷疑的是，相關頁面在不足一日內已被移除，令整個傳聞的可信性大打折扣。
TVB暫未回應接棒劇集安排 網民質疑陣容老化問題
對於《高朋滿座2》的傳聞，TVB方面暫時未有正式回應。有網民指出如真的開拍《高朋滿座》續集，劇中眾演員已頗為年長，未必能如《愛回家》般吸引到年輕觀眾群。原版《高朋滿座》於2006年4月播出，由羅永賢監製，主演包括鄭丹瑞、伍詠薇、鍾景輝、盧宛茵、曹永廉、李思捷等人，剛好相隔20年。雖然處境劇向來以溫馨家庭為賣點，但在競爭激烈的電視市場中，如何平衡懷舊情懷與新鮮感將是一大挑戰。
鍾煌淡出娛樂圈多年 傳與MIRROR Alton為姊弟關係
雖然《高朋滿座2》開拍傳聞真確性成疑，卻成功喚起大眾對原版演員的集體回憶，當中討論度最高的是當年飾演「高B」的鍾煌。鍾煌於2006年透過第20期無綫電視藝員訓練班入行，憑「高B」一角成功入屋並入圍《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」。可惜星途剛起步便傳出與有婦之夫捲入不倫戀風波，疑觸怒高層一度遭「雪藏」，劇中角色被安排出國留學而離開劇組。其後她只在多套劇集中飾演閒角，2012年轉投香港電視參演《來生不做香港人》、《夜班》等，但港視最終不獲發牌，她自2015年後便再無幕前作品。近年網傳鍾煌與MIRROR成員Alton為同母異父的姊弟關係，她經常偕同王母到後台為Alton打氣，更多次與Alton的姨甥女芯言同框合照，自稱是芯言的「阿姨」。
網民熱議鍾煌富貴生活 化身瘋狂鏡粉追星不停
淡出娛樂圈多年的鍾煌極少公開露面，但近年卻化身瘋狂「鏡粉」，處處印證了與Alton的親密家人關係。她全天候追星，在2022年MIRROR紅館演唱會等場合為Alton打氣，早前Alton與Lokman、Dee合資的泰菜餐廳開業時，更以「家人」身份帶同姨甥女到賀，並特意在寫上「愛你的Family」的開張花籃前拍照留念。除了追星生活多姿多彩，鍾煌息影後的私生活亦相當富貴寫意，平日出入多為五星級酒店及高級餐廳，間中又會大曬珠寶首飾以及Chanel、Hermès等名牌手袋，過著悠哉游哉的少奶奶生活。雖然她的IG自2024年12月後便再無更新，但整體而言這位昔日備受矚目的「高B」依然過著相當精彩、令人稱羨的人生。