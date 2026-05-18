《高朋滿座2》接棒《愛回家》 豪華陣容疑點重重 維基爆料極速被刪引熱議

無綫長壽處境劇《愛・回家之開心速遞》傳出7月大結局消息後，網上突然流傳《高朋滿座2》接棒傳聞，更有維基百科截圖顯示鄭丹瑞、姚焯菲等豪華陣容將於6月播出。然而這個爆料頁面極速被刪除，加上演員名單出現明顯破綻，令整件事變得撲朔迷離。與此同時，原版《高朋滿座》女星「高B」鍾煌的近況亦意外曝光，更被揭發與MIRROR成員Alton的神秘關係。