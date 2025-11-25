【全民造星6】高浚彥(Lucas Ko) 詳細懶人包！44強名單解構28號參賽者背景身高MBTI

《全民造星6》28號參賽者高浚彥（Lucas Ko）晉級44強賽事，這位自稱「新界南正能量，新界南正氣師」的年輕人，憑藉其獨特的個人魅力和歌唱潛力，在眾多參賽者中逐漸嶄露頭角。從海選到晉級，高浚彥的每一步都備受關注。本文將為你整理一份關於高浚彥的詳細懶人包，深入剖析他的個人背景、參賽歷程、才藝特質以及未來目標，讓你全面了解這位充滿正能量的明日之星。