夫妻博弈｜高海寧放下女神包袱 憔悴素顏演癌症病人 獲讚演技大爆發
高海寧極度憔悴素顏上陣 破格演出胃癌患者
一向在螢幕前展現明豔照人氣質的高海寧今次徹底放下偶像包袱，以極度憔悴素顏面容演繹長年積勞成疾並確診胃癌的女主角姜幸如。劇集中她在醫院意外收到丈夫施繼威傳來訊息，前往酒店驚見對方竟與閨密潘雪文偷情。當她淚崩質問「我唔明點解你要咁對我，我做錯咗啲乜嘢？點解係Sherman ？」時，才驚覺二人真正目標竟是巨額保險金。施繼威不但當場護花狠狠掌摑正印，更冷血咆哮「你要死快啲去死」，隨後潘雪文甚至將對方推出馬路慘遭車撞至命懸一線。
慘遭張頴康狠摑親述崩潰拍攝過程 直認失去半條人命
面對如此極致悲慘劇情，高海寧早前受訪時坦言拍攝過程極之痛苦，尤其撞破張頴康與郭柏妍床戰一幕更是哭到停不下來。她直言「拍完無咗半條人命，要坐在地上平復心情，先可以再拍被老公張頴康掌摑嘅戲，大家都嚇親。」為了呈現最真實震撼畫面，她透露被掌摑戲份必須真打，加上大量喊戲需要狂飲水補充水分。這份沉重情緒甚至延續至後期製作階段，她表示配音時依然難以抽離，形容看完剪輯片段後「我個心噏得好緊要，好似個石頭壓住個心，簡直唞唔到氣，要唞陣先可以再配。」
姜幸如昏迷重溫慘痛過往揭示長期受壓抑坎坷人生
劇情除了交代酒店捉姦高潮所在，更透過角色昏迷夢境補完這段悲劇婚姻背後種種壓抑細節。女主角不僅在家中地位卑微，長期備受奶奶與丈夫聯合欺壓，甚至被當成工人般呼之則來揮之則去。同時在工作職場上，她亦一直被自以為最親密好姊妹暗中打壓，所有不幸遭遇全數集中在一人身上。這段坎坷人生回帶解釋了角色積勞成疾患上絕症原因，並同時交代施繼威與潘雪文覬覦保險金犯案動機。
震撼首播惹觀眾極度肉緊留言力讚姜幸如專業演技
劇集播出後迅速在網絡上引發極大迴響，大批觀眾對於高海寧不惜犧牲美貌化身憔悴病患表示極度讚賞，認為這份專業態度令人眼前一亮。網上討論區充斥著兩極情緒，一方面對反派角色咬牙切齒，另一方面則紛紛留言力撐受害者。不少網民表示「高Ling演得好好」、「呢個角色會唔會太慘」以及「喊戲進步咗好多。」網上討論區亦持續有觀眾發文關注角色車禍後最終生死去向。