夫妻博弈｜高海寧放下女神包袱 憔悴素顏演癌症病人 獲讚演技大爆發

無綫劇集《夫妻的博弈》於今日首播即上演極度震撼戲碼，一向演慣美女角色的高海寧為演活患上胃癌的女主角姜幸如不惜犧牲色相以素顏病樣示人。劇中她慘遭婆家欺壓更親眼目睹丈夫與最好姊妹在酒店偷情，上前對質時卻慘遭無情毒打及謀害。這場集結背叛與絕望的戲份不但令觀眾看得痛心，更意外揭開拍攝背後鮮為人知沉重代價。