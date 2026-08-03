夫妻博弈｜高海寧放下女神包袱 憔悴素顏演癌症病人 獲讚演技大爆發

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無綫劇集《夫妻的博弈》於今日首播即上演極度震撼戲碼，一向演慣美女角色的高海寧為演活患上胃癌的女主角姜幸如不惜犧牲色相以素顏病樣示人。劇中她慘遭婆家欺壓更親眼目睹丈夫與最好姊妹在酒店偷情，上前對質時卻慘遭無情毒打及謀害。這場集結背叛與絕望的戲份不但令觀眾看得痛心，更意外揭開拍攝背後鮮為人知沉重代價。

高海寧極度憔悴素顏上陣 破格演出胃癌患者

一向在螢幕前展現明豔照人氣質的高海寧今次徹底放下偶像包袱，以極度憔悴素顏面容演繹長年積勞成疾並確診胃癌的女主角姜幸如。劇集中她在醫院意外收到丈夫施繼威傳來訊息，前往酒店驚見對方竟與閨密潘雪文偷情。當她淚崩質問「我唔明點解你要咁對我，我做錯咗啲乜嘢？點解係Sherman ？」時，才驚覺二人真正目標竟是巨額保險金。施繼威不但當場護花狠狠掌摑正印，更冷血咆哮「你要死快啲去死」，隨後潘雪文甚至將對方推出馬路慘遭車撞至命懸一線。

慘遭張頴康狠摑親述崩潰拍攝過程 直認失去半條人命

面對如此極致悲慘劇情，高海寧早前受訪時坦言拍攝過程極之痛苦，尤其撞破張頴康與郭柏妍床戰一幕更是哭到停不下來。她直言「拍完無咗半條人命，要坐在地上平復心情，先可以再拍被老公張頴康掌摑嘅戲，大家都嚇親。」為了呈現最真實震撼畫面，她透露被掌摑戲份必須真打，加上大量喊戲需要狂飲水補充水分。這份沉重情緒甚至延續至後期製作階段，她表示配音時依然難以抽離，形容看完剪輯片段後「我個心噏得好緊要，好似個石頭壓住個心，簡直唞唔到氣，要唞陣先可以再配。」

姜幸如昏迷重溫慘痛過往揭示長期受壓抑坎坷人生

劇情除了交代酒店捉姦高潮所在，更透過角色昏迷夢境補完這段悲劇婚姻背後種種壓抑細節。女主角不僅在家中地位卑微，長期備受奶奶與丈夫聯合欺壓，甚至被當成工人般呼之則來揮之則去。同時在工作職場上，她亦一直被自以為最親密好姊妹暗中打壓，所有不幸遭遇全數集中在一人身上。這段坎坷人生回帶解釋了角色積勞成疾患上絕症原因，並同時交代施繼威與潘雪文覬覦保險金犯案動機。

震撼首播惹觀眾極度肉緊留言力讚姜幸如專業演技

劇集播出後迅速在網絡上引發極大迴響，大批觀眾對於高海寧不惜犧牲美貌化身憔悴病患表示極度讚賞，認為這份專業態度令人眼前一亮。網上討論區充斥著兩極情緒，一方面對反派角色咬牙切齒，另一方面則紛紛留言力撐受害者。不少網民表示「高Ling演得好好」、「呢個角色會唔會太慘」以及「喊戲進步咗好多。」網上討論區亦持續有觀眾發文關注角色車禍後最終生死去向。

高海寧 夫妻的博弈 （圖片來源：TVB）
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高海寧 夫妻的博弈 （圖片來源：TVB）
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高海寧 夫妻的博弈 （圖片來源：TVB）
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高海寧 夫妻的博弈 （圖片來源：TVB）
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高海寧 夫妻的博弈 （圖片來源：TVB）
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高海寧 夫妻的博弈 （圖片來源：TVB）
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高海寧 夫妻的博弈 （圖片來源：TVB）
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高海寧 夫妻的博弈 （圖片來源：TVB）
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高海寧 夫妻的博弈 （圖片來源：IG@sammkoling）
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高海寧 夫妻的博弈 （圖片來源：IG@sammkoling）
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圖片來源：TVB、IG@sammkoling資料或影片來源：原文刊於新假期

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